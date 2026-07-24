Новосибирский школьник отправится в арктическую экспедицию

Новосибирский школьник Дмитрий Кольтюгин отправится в августе 2026 года к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы» в рамках экспедиции «Ледокол знаний».

Чтобы попасть в финал проекта, Дмитрий прошёл ряд испытаний: онлайн-викторины, решение кейсов, вебинары, создание контента об атомной отрасли и защиту проекта по ядерной медицине. В финале его команда представила концепцию образовательной платформы для атомной энергетики. За победу школьник получил флаг Новосибирской области — он планирует установить его на Северном полюсе.

Как отмечает Горсайт, маршрут экспедиции: Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. Дмитрий мечтает увидеть белых медведей и моржей, а также запечатлеть арктическую природу. Для этого он приобрёл профессиональное оборудование и планирует снять репортаж, а заодно взять интервью у капитана ледокола.

В течение 10 дней экспедиции связь с внешним миром будет недоступна, но Дмитрий не будет скучать. В программе экспедиции — лекции учёных и общение с известными людьми. Сейчас он оформляет необходимые документы и готовится к поездке.

Журналистика — его главное увлечение, в будущем он хочет поступать на журфак МГУ. Кроме того, Дмитрий любит готовить (особенно десерты), занимается спортом и изучает английский. А после возвращения из Арктики мечтает отправиться в Африку — погулять по сафари-парку и посмотреть на диких животных.

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