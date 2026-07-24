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Новосибирский школьник отправится в арктическую экспедицию

Автор: Артем Рязанов

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Победитель конкурса «Ледокол знаний» планирует не только учиться у учёных, но и создать собственный репортаж с Северного полюса

Новосибирский школьник Дмитрий Кольтюгин отправится в августе 2026 года к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы» в рамках экспедиции «Ледокол знаний».

Чтобы попасть в финал проекта, Дмитрий прошёл ряд испытаний: онлайн-викторины, решение кейсов, вебинары, создание контента об атомной отрасли и защиту проекта по ядерной медицине. В финале его команда представила концепцию образовательной платформы для атомной энергетики. За победу школьник получил флаг Новосибирской области — он планирует установить его на Северном полюсе.

Как отмечает Горсайт, маршрут экспедиции: Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. Дмитрий мечтает увидеть белых медведей и моржей, а также запечатлеть арктическую природу. Для этого он приобрёл профессиональное оборудование и планирует снять репортаж, а заодно взять интервью у капитана ледокола.

В течение 10 дней экспедиции связь с внешним миром будет недоступна, но Дмитрий не будет скучать. В программе экспедиции — лекции учёных и общение с известными людьми. Сейчас он оформляет необходимые документы и готовится к поездке.

Журналистика — его главное увлечение, в будущем он хочет поступать на журфак МГУ. Кроме того, Дмитрий любит готовить (особенно десерты), занимается спортом и изучает английский. А после возвращения из Арктики мечтает отправиться в Африку — погулять по сафари-парку и посмотреть на диких животных.

Ранее редакция сообщала  о том, что сибирячка проехала более 110 тысяч километров на мотоцикле по дорогам мира.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Регионы : Новосибирская область

Теги : экспедиция школьник

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Российские студенты прибыли в экспедицию в село Федосиха Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

В село Федосиха Коченёвского района прибыла студенческая экспедиция «Большая история маленьких сел Сибири». Участники проекта «Открываем Россию заново» — 15 студентов из семи городов России. Им предстоит разработать туристические маршруты по селу, создать аудиогид и подготовить видео-презентацию.

Экспедиция организована на базе усадьбы «Русский двор» и продлится до 23 июля. Участников отбирали из 80 претендентов — это студенты-гуманитарии разных направлений: историки, социологи, журналисты, филологи, а также те, кто умеет работать с видео и фото.

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Новосибирский орнитолог рассказала о степном орле, который принес в гнездо вилы

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирский орнитолог Елена Шнайдер, которая проводит работу по изучению и сохранению редких видов хищных птиц, рассказала о необычных предметах, найденных в гнездах. За годы экспедиций у нее собрана большая коллекция соответствующих фотографий и наблюдений. Когда-нибудь это материал станет темой выставки или отдельного научного исследования. В интервью Infopro54 орнитолог рассказала о самых неожиданных находках.

Известно, что многие гнезда используются десятилетиями и даже столетиями. Особенно этим отличаются крупные плотоядные птицы. Каким бы удобным и крепким ни было гнездо, птицы ежегодно его подправляют, надстраивают и благоустраивают. Это обязательная часть ритуала, предшествующего сезону размножения: в гнездо надо что-то принести. И тут вопрос только в том, что птице (чаще самцу) удалось найти. Один степной орел нашел и принес старые вилы (без черенка).

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Сокровища старообрядцев: в Новосибирск съехались ученые, которые изучают древние книги

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске в октябре проходят мероприятия, посвященные 60-летию археографического открытия Сибири. Это открытие стало возможным благодаря ученым, решившим поехать в таежные старообрядческие поселения. С тех пор экспедиции за древностями стали регулярными и позволили обнаружить уникальные древние рукописи и старопечатные книги XV–XIX веков. В материале Infopro54 рассказ о том, что такое археография, на каких условиях владельцы отдают древние книги библиотекам, и почему сейчас экспедиции практически не проводятся.

Археография изучает памятники письменности. Она тесно связана с филологией, историей, источниковедением. Археографические экспедиции проводятся, чтобы выявлять и собирать эти памятники. В Сибири поиски древних книг и рукописей проводились еще в XVIII – XIX вв. Но регулярные поиски древностей, которые сберегли староверы, начались в конце 1950-х годов. Инициатором стал председатель Археографической комиссии АН СССР академик Михаил Тихомиров. Он отправил московских историков в старообрядческие поселения Забайкалья и Дальнего Востока. Эти экспедиции показали, что староверы сохранили множество памятников письменности.

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Новосибирские волонтеры приняли участие в экспедиции по учету снежных барсов

Автор: Мария Гарифуллина

С18 по 28 сентября на Алтае проходит очередная добровольческая экспедиция «По следам снежного барса». Ее участниками стали волонтеры из Барнаула, Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга.

Проект «По следам снежного барса» существует с 2015 года. Его инициатором был новосибирский предприниматель Игорь Паутов. На протяжении десяти лет в горы отправляются люди разного возраста и профессий, чтобы помочь ученым в мониторинге снежного барса.

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В Новосибирск прибыли самолеты-амфибии экспедиции «Вызов Арктики»

Автор: Мария Гарифуллина

30 июля в Новосибирск прибыли участники необычной воздушной экспедиции "Вызов Арктики". В составе экипажей двух самолётов-амфибий — четыре профессиональных пилота и собака-штурман по кличке Флаперон, американский кокер-спаниель с 200 часами налёта.

Экспедиция, стартовавшая в июле, уже посетила Пермскую, Томскую и Кемеровскую области, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Хакасию и Алтайский край. Всего в маршруте запланировано 25 городов Арктической зоны, Урала, Сибири и Поволжья. Завершится путешествие в начале августа в Самаре - городе, где производят самолёты Borey, на которых и совершается этот перелёт.

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Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании первоклассника-инвалида в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске произошло резонансное событие, которое привлекло внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он взял на личный контроль дело об избиении мальчика с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее стало известно, что в одной из школ Заельцовского района уборщица толкнула ребёнка-инвалида, он упал и получил травмы.

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