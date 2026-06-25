Смертельно красивые: омский ученый рассказала, какие мухоморы нельзя даже трогать

Мухоморы — одни из самых узнаваемых грибов: красные шляпки с белыми пятнами стали символом волшебства, но за красотой скрывается серьёзная опасность. Кандидат сельскохозяйственных наук Марина Усова предупреждает: большинство мухоморов ядовиты, а некоторые — смертельно опасны.

Среди самых опасных грибов — бледная поганка: её смертельная доза — всего 30 граммов, яд поражает почки и печень. Не менее опасен мухомор вонючий (белый, хрупкий, с резким запахом): его токсины дают о себе знать спустя 6–24 часа. Мухомор весенний так же токсичен, как бледная поганка. Все эти грибы содержат аманитоксины — яды, разрушающие внутренние органы.

Как отмечает издание omsk.aif.ru, коварство таких грибов в том, что симптомы отравления появляются не сразу: человек может чувствовать себя нормально несколько часов, а когда состояние ухудшится, медицинская помощь может уже не помочь. Поэтому при малейшем подозрении на отравление нужно немедленно вызывать врача и сохранить образец гриба для идентификации.

Даже привычный красный мухомор опасен для человека: он содержит иботеновую кислоту, мусцимол и мускарин — они вызывают галлюцинации, тошноту и нарушение координации. Ещё опаснее мухомор пантерный: помимо прочих токсинов, в нём есть буфотенин, а отравление сопровождается судорогами и тяжёлыми нарушениями нервной системы.

Есть среди мухоморов и условно-съедобные виды — например, цезарский гриб, мухомор серо-розовый и мухомор толстый. Но даже после отваривания рисковать не стоит: ошибка может стоить здоровья.

Интересно, что лоси, олени и лисицы едят мухоморы, чтобы избавиться от паразитов, но животные инстинктивно чувствуют безопасную дозу, а у человека такой способности нет.

Главное правило грибника: если сомневаешься хотя бы на процент — оставь гриб в лесу. Лучше собирать проверенные виды: белые грибы, подосиновики, подберёзовики. Яркая окраска мухомора — это предупреждение, а не приглашение, напоминает Усова.

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