Грибной сезон в Сибири: эксперты раскрыли новосибирцам секреты безопасной «тихой охоты»

Грибной сезон в самом разгаре, и новосибирцы активно делятся своими находками в лесах региона. В лесах области можно встретить боровики, подберёзовики, подосиновики, грузди, лисички, опята, маслята и другие виды грибов.

Популярные места сбора — Кудряшовский бор и окрестности за Морским. Сузунский район славится лисичками, а в Караканском бору можно найти практически все виды грибов.

Как отмечает Горсайт, опытные грибники делятся секретами безопасного сбора.

Главное правило — не брать незнакомые грибы. При сомнениях лучше воспользоваться специальными приложениями-определителями.

Важный признак съедобности — приятный запах. Ядовитые грибы обычно имеют резкий, неприятный аромат.

Особое мнение вызывает сбор свинушек (коровников). Некоторые грибники считают их съедобными при правильной обработке, но большинство специалистов рекомендует избегать этих грибов из-за риска отравления.

Советы по безопасности:

не собирать грибы возле дорог и промышленных объектов;

тщательно проверять каждый гриб;

обрабатывать урожай в день сбора;

следовать проверенным рецептам приготовления.

Новосибирские грибники отмечают, что из свежих грибов получаются отличные супы, жаркое, пицца и другие блюда. Многие делают заготовки на зиму, чтобы наслаждаться лесными дарами круглый год.

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