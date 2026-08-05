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Грибной сезон в Сибири: эксперты раскрыли новосибирцам секреты безопасной «тихой охоты»

Автор: Артем Рязанов

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Подробнее о том как отличить съедобные грибы от ядовитых, а также о том, каких мест лучше избегать при их сборе

Грибной сезон в самом разгаре, и новосибирцы активно делятся своими находками в лесах региона. В лесах области можно встретить боровики, подберёзовики, подосиновики, грузди, лисички, опята, маслята и другие виды грибов.

Популярные места сбора — Кудряшовский бор и окрестности за Морским. Сузунский район славится лисичками, а в Караканском бору можно найти практически все виды грибов.

Как отмечает Горсайт, опытные грибники делятся секретами безопасного сбора.

  • Главное правило — не брать незнакомые грибы. При сомнениях лучше воспользоваться специальными приложениями-определителями.
  • Важный признак съедобности — приятный запах. Ядовитые грибы обычно имеют резкий, неприятный аромат.
  • Особое мнение вызывает сбор свинушек (коровников). Некоторые грибники считают их съедобными при правильной обработке, но большинство специалистов рекомендует избегать этих грибов из-за риска отравления.

Советы по безопасности:

  • не собирать грибы возле дорог и промышленных объектов;
  • тщательно проверять каждый гриб;
  • обрабатывать урожай в день сбора;
  • следовать проверенным рецептам приготовления.

Новосибирские грибники отмечают, что из свежих грибов получаются отличные супы, жаркое, пицца и другие блюда. Многие делают заготовки на зиму, чтобы наслаждаться лесными дарами круглый год.

Ранее редакция сообщала о том, какие мухоморы нельзя даже трогать.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : заготовки грибной сезон безопасность

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Вместо Крыма новосибирцы поедут на другие курорты юга

Автор: Юлия Данилова

Лагеря Крыма приостановили прием детей с 22 июня по 1 сентября. На «стоп» поставлено бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правительства РК.

— Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации, данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности, —сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем телеграм-канале.

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Убежища Новосибирска появились на публичной карте

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Еще одно укрытие обустроили в молодежном центре Советского района. Оно рассчитано на 150 человек и имеет автономную систему фильтрации воздуха. При необходимости объект начнет принимать людей уже через сутки.

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Цифровая небезопасность: киберугрозы 2026 года наступают со всех сторон

В первом квартале 2026 года количество вредоносных атак в России выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Злоумышленники всё чаще нацелены на критически важную инфраструктуру, а крупные утечки персональных данных затрагивают миллионы россиян. Собрали ключевые угрозы, с которыми столкнулся бизнес и государство.

Самый тревожный тренд — рекордная доля атак на российскую критическую информационную инфраструктуру (КИИ). В первом квартале 2026 года количество атак на КИИ превысило 9 тысяч, а их доля достигла 77% от общего числа кибератак по стране — на 10 процентных пунктов больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Чаще всего злоумышленники атакуют телекоммуникации, финансовый сектор, промышленность и здравоохранение.

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Психологические ловушки аферистов: как не отдать деньги мошенникам

В основе подобных атак лежит искусное психологическое манипулирование. Преступники, выдавая себя за сотрудников банковской службы безопасности или представителей правоохранительных органов, создают у жертвы паническое настроение, убеждая в серьезной угрозе для ее сбережений. Под предлогом «обеспечения защиты» или «временного хранения в безопасном месте» злоумышленники настойчиво требуют немедленно снять деньги и передать их курьеру или оставить в заранее оговоренных укрытиях (например, в почтовом ящике).

Дмитрий Саранцев, заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ, отметил, что в связи с повышением эффективности банковских систем, отслеживающих мошеннические операции, преступники массово переключились на схемы с использованием наличных денег. Этот способ стал для них более привлекательным, поскольку такие транзакции выявить сложнее. Важно понимать, что денежные средства будут в безопасности только на счете, который вы лично открыли в вашем банке.

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В Новосибирске проводят опрос об уровне безопасности и протестных настроениях

Автор: Оксана Мочалова

Власти Новосибирска запустили социологический опрос (18+), цель которого — оценить, насколько защищенными чувствуют себя жители города. Анкета состоит из 13 вопросов.

Жителям предлагается поделиться личным опытом столкновения с правонарушениями,  оценить эффективность работы полиции, а также высказать мнение об уровне безопасности в своём районе, во дворах, а также на различных городских объектах: в общественном транспорте, учреждениях здравоохранения, образования и на массовых мероприятиях (концертах, спортивных матчах, фестивалях).

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Новосибирцам рассказали правила безопасного шопинга

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске начались распродажи. Маркетплейсы и магазины предлагают акции и скидки, чтобы привлечь покупателей. Однако мошенники не стоят в стороне. Они  могут  воспользоваться ситуацией и обмануть доверчивых граждан. Сибирское ГУ Банка России подготовило советы для жителей региона, чтобы избежать мошенничества в период повышенного спроса.

В Центробанке уверены, что эти простые правила помогут россиянам защититься от мошенников, которые часто играют на желаниях сэкономить и эмоциях от покупок, особенно когда информация о распродажах буквально повсюду.

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