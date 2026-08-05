Грибной сезон в Сибири: эксперты раскрыли новосибирцам секреты безопасной «тихой охоты»

Грибной сезон в самом разгаре, и новосибирцы активно делятся своими находками в лесах региона. В лесах области можно встретить боровики, подберёзовики, подосиновики, грузди, лисички, опята, маслята и другие виды грибов.
Популярные места сбора — Кудряшовский бор и окрестности за Морским. Сузунский район славится лисичками, а в Караканском бору можно найти практически все виды грибов.
Как отмечает Горсайт, опытные грибники делятся секретами безопасного сбора.
- Главное правило — не брать незнакомые грибы. При сомнениях лучше воспользоваться специальными приложениями-определителями.
- Важный признак съедобности — приятный запах. Ядовитые грибы обычно имеют резкий, неприятный аромат.
- Особое мнение вызывает сбор свинушек (коровников). Некоторые грибники считают их съедобными при правильной обработке, но большинство специалистов рекомендует избегать этих грибов из-за риска отравления.
Советы по безопасности:
- не собирать грибы возле дорог и промышленных объектов;
- тщательно проверять каждый гриб;
- обрабатывать урожай в день сбора;
- следовать проверенным рецептам приготовления.
Новосибирские грибники отмечают, что из свежих грибов получаются отличные супы, жаркое, пицца и другие блюда. Многие делают заготовки на зиму, чтобы наслаждаться лесными дарами круглый год.
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