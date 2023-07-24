Крупнейший отечественный производитель пассажирских вагонов разрабатывает новую платформу пассажирских поездов с технологией тяни-толкай

По словам гендиректора компании Кирилла Липы, суть push-pull (тяни-толкай) в том, что поезд может двигаться в любом направлении без перестановки локомотива, передает РИА Новости. Технология будет применима как к пригородным поездам, так и к поездам дальнего следования.

Кроме того, «Трансмашхолдинг» (ТМХ) создал проект вагонов для вип-пассажиров: в них меньшее количество купе, есть комната переговоров и кухня, добавил Липа.

«Трансмашхолдинг» — крупнейшая российская компания, которая специализируется на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Ее предприятия выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.

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