Бизнес не ждет от 2020 года экономических чудес

Простые граждане тяжело переносят самоизоляцию и связанные с этим события, им все чаще приходится оформлять займы онлайн на киви, ведь даже 2 месяца без работы – это уже огромная дыра в семейном бюджете. Но еще тяжелее выжить нашим родненьким бизнесменам, которые в разгар начала летнего сезона потеряли возможность отправиться с любовницами на курорты, приобрести новые iPhone из-за падения цен на нефть и лишились других обязательных благ.

По проведенному опросу среди предпринимателей, в 2020 году ухудшения экономической ситуации в стране ждет более 80% опрошенных. Это связано с кризисом и карантином, которые буквально за пару месяцев лишили миллионы людей дохода и заработка. Наибольшие проблемы сегодня постигли представителей таких сфер деятельности:

Красота и мода – 61,6% бизнесменов заявили со сложностями в этом деле. Неудивительно, ведь заведения и салоны закрыты уже не одну неделю;

Производственники – 48,5%. Падение спроса на товары привело к замедлениям темпов производства, что сказалось на доходах компаний, имеющих свои собственные мощности для выпуска товаров.

При этом не менее повреждены сферы перевозок, общественного питания, сфера услуг и развлечений, к примеру, кинотеатры. Также, по данным опроса, граждане считают, что легче всего кризис переживают представители IT-сектора (81,5% выразили такое мнение), медицина (за – 37,1%), а также сфера телекоммуникаций – 54,2%.

Что касается оптимизма в пользу государственной поддержки во время кризиса, то в России смельчаков не так много. Лишь 5,2% граждан твердо уверены в том, что в случае наличия проблем государство обязательно окажет поддержку как населению, так и бизнесу. А вот 83% опрошенных почему-то считают, что государство ничем не поможет гражданам. Интересные данные, особенно если учесть, что большинство жителей западных стран поддержку получают, при том часто вообще без каких-либо сложных условий.

Около 53% опрошенных считают, что бизнес ослабел во время кризиса и его ждут нелегкие времена. Пока рано судить о том, что будет дальше, так как пока все события вокруг вируса и карантина как будто бы идут на убыль.