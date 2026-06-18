Новосибирские застройщики ищут, на чем можно сэкономить

Еще шесть строительных компаний Новосибирской области присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»: специализированный застройщик «Сибирь-Развитие» (Входит в концерн «Сибирь»), «СибСтрой», «РОСТ», завод металлоконструкций «Металлостандарт», «Евробетон-ЖБИ», и «Растворно-бетонный узел». Об этом сообщила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

— За время реализации проекта в регионе в нем приняли участие 30 предприятий отрасли. Среди них — ГК «Первый строительный фонд», концерн «Сибирь», ГК «Союз», «Брусника», «РСУ-17», «БСТ», «СтройРегионСервис», ГК «КПД-Газстрой». В среднем они улучшили свои процессы на более чем 40%, — констатировала Шарпф.

В Минэкономразвития отметили, что от ГК «Первый строительный фонд» в федеральном проекте участвует уже четвертая компания группы.

Напомним, в мае стало известно, что Новосибирская область, единственная в Сибири, вошла в список 12 регионов, где будет тестироваться программа повышения производительности труда в сфере строительства. Ее разработал федеральный Минстрой. Как отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, программа «задаст вектор перехода строительной отрасли к использованию технологий и инструментов бережливого производства». В программу включены мероприятия адресной поддержки.

Напомним, застройщики и эксперты региона неоднократно выступали с предложениями о мерах поддержки отрасли. Среди последних — создание регионального фонда, который будет аккумулировать социальные взносы, которыми нагрузили девелоперов за последние два года.

Для строительной отрасли сегодня крайне актуальны любые меры, которые позволят компаниям удержаться на плаву. В мае 2026 года продажи новостроек в Новосибирской области по договорам долевого участия упали до минимального уровня за полтора года. По данным проектных деклараций с портала ДОМ.РФ, застройщики реализовали всего 901 лот.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчикам строительной отрасли в России обещают поддержку. Эта категория предпринимателей напрямую зависит от застройщиков, но не может претендовать ни на какие льготы.