Сегодня жители Академгородка прождали опоздавшую электричку больше часа

Сегодня утром сотни новосибирцев опоздали на работу из-за задержки электричек, следовавших по самым загруженным пригородным маршрутам до станции Новосибирск-Главный. Задержка пришлась на час пик, с 8 до 9 утра. Время ожидания железнодорожного транспорта составило от 40 минут до полутора часов.

Началось все с остановки электропоезда, следовавшего из Черепаново, между станциями «Сеятель» и «Нижняя Ельцовка». Как писали в социальных сетях очевидцы, в поезде отломился токоприемник. Из-за произошедшей поломки движение было остановлено, а задержка движения составила почти час. Все это время из соображений безопасности людей из вагонов не выпускали.

Примерно в это же время резко остановилась электричка, ехавшая по маршруту Бердск — Новосибирск. В этом случае поезд не доехал до станции «Сеятель». Здесь задержка составила около получаса.

Всего сегодня утром в период с 7.30 до 10.00 по техническим причинам на участке Бердск — Новосибирск-Главный следовали с отставанием от графика четыре пригородных поезда.

Как сообщили Infopro54 в пресс-службе ЗСЖД, в настоящее время все поезда следуют по расписанию. Транспортная прокуратура уже начала проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.

— Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, соблюдения прав пассажиров, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуроре.

По данным Минтранса, за 11 месяцев 2024 года АО «Экспресс-Пригород» перевезло 22 млн пассажиров. Это на 8,7% больше, чем в 2023 году. Транспортный заказ правительства региона на пригородные перевозки в 2025 году увеличен на 7%. По мнению перевозчиков, рост пассажиропотока на пригородных электричках связан с постоянными пробками на Бердском шоссе и Чуйском тракте. Люди пересаживаются на более предсказуемый вид транспорта.

Ранее редакция сообщала о том, что на маршруте Бердск-Новосибирск добавят электричек.