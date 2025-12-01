Рекламодателям

«Жена заплатит»: трудоспособных неработающих россиян обяжут платить взносы по ОМС

  • 01/12/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
«Жена заплатит»: трудоспособных неработающих граждан обяжут платить взносы по ОМС
Насколько законны меры принуждения, которые сегодня рассматриваются, комментирует новосибирский юрист

В начале октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе слушаний по проекту бюджета предложила обязать неработающих граждан самостоятельно оплачивать ОМС, собирая с них по 45 тысяч рублей в год в российский бюджет, и снять «несправедливую нагрузку» с регионов. По ее словам, речь идет о тех неработающих, которые ездят на «Мерседесах», имеют немалые скрытые доходы. В эту категорию не попадают дети, студенты, неработающие пенсионеры, инвалиды.

Согласно пояснительной записке к бюджету ФОМС на 2026 – 2028 годы, по состоянию на 1 января 2025 года в РФ было почти 79,4 млн неработающего населения и 66,5 млн работающих граждан.

На территории Новосибирской области зарегистрированы около 1,5 млн неработающего населения. За них в рамках ОМС областной бюджет в 2025 году заплатил 21,5 млрд рублей. Вопросы возникли к 200 тысячам новосибирцев в возрасте до 50 лет, которые официально не работают и не вносят взносы в систему ОМС. В правительстве региона и Заксобрании сейчас рассматриваются механизмы работы с этой категорией неплательщиков. В частности, выдвигаются предложения взимать взносы по ОМС с их официально работающих супругов.

Редакция Infopro54 поговорила с юристом и медиатором Марией Козловой о том насколько законны такие варианты принуждения неработающих граждан к оплате взносов в систему ОМС, а также о том есть ли другие варианты увеличить количество плательщиков и снизить нагрузку на бюджет.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирских предпринимателей вырос запрос на консультации по банкротству

18+

Видео — Infopro54, режиссер монтажа: Наталья Курнаева, иллюстрация — скрин из видео.

1 334

Рубрики : Власть Бизнес ПроБизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ОМС неработающие новосибирцы


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Предприниматель, управленец федерального уровня с более чем двадцатилетним опытом в финансах и управлении Валерий Кубасов

Валерий Кубасов: На падающем рынке растут только те, кто готов меняться

В России в текущей реальности деньги должны приносить минимум 20% доходности
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске ждут экспертизу бывшего арестного дома, ставшего Музеем счастья
1/12/25 12:00
Недвижимость Общество
Больше 16 тысяч сделок с аккредитивами совершили сибиряки в Сбере с начала 2025 года
1/12/25 11:50
Бизнес
«Жена заплатит»: трудоспособных неработающих россиян обяжут платить взносы по ОМС
1/12/25 11:00
Бизнес Власть ПроБизнес
Как с FREEDOM заработать на дефиците гостиниц уже в 2026 году
1/12/25 10:50
Бизнес Недвижимость
Бизнес стал чаще жаловаться на задержку с оплатой госконтрактов в Новосибирске
1/12/25 10:00
Бизнес Власть
В Новосибирске в объявлениях о продаже квартир стали писать «продавец не Долина»
1/12/25 9:00
Недвижимость Общество
До +1°C: после морозных выходных в Новосибирске потеплеет и начнутся снегопады
30/11/25 18:00
Общество
Афганистан предлагает России мигрантов для работ в сельском хозяйстве
30/11/25 15:55
Агропром Бизнес Общество Экономика
«Где компенсации?»: новосибирцы массово пожаловались на сбой работы интернета
30/11/25 14:00
Общество
Отменить комиссию на переводы средств между родственниками предложили в Госдуме
30/11/25 12:00
Общество Экономика
Россиян предупредили о штрафах за новогодние гирлянды на окнах и фасадах домов
30/11/25 10:00
Общество Право&Порядок
Роскачество: в России каждое второе оливковое масло на прилавках оказалось фальсификатом
29/11/25 18:00
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске в зону КРТ попал памятник архитектуры — водонапорная башня
29/11/25 17:00
Бизнес Власть Общество
Как изменятся программы лояльности банков в 2026 году
29/11/25 16:00
Финансы
Новые законы декабря повлияют на повседневную жизнь новосибирцев
29/11/25 15:00
Власть Общество
Для реабилитации инвалидов в Новосибирске закупят 150 «говорящих книг»
29/11/25 14:00
Бизнес Власть Общество
В такси Новосибирска появились локализованные автомобили
29/11/25 13:00
Общество
«Учителей там уважают»: новосибирские студенты-педагоги учат школьников в Египте
29/11/25 12:00
ВЭД Культура Образование Общество
В Новосибирске поставщики фальсификата получают новые госконтракты
29/11/25 11:00
Бизнес Власть Общество
Новосибирские предприниматели нарастили кредитный портфель на 11%
29/11/25 10:00
Финансы
Популярное
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на декабрь 2025
30/11/25 9:17
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Новости компаний
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять