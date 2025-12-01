«Жена заплатит»: трудоспособных неработающих россиян обяжут платить взносы по ОМС

В начале октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе слушаний по проекту бюджета предложила обязать неработающих граждан самостоятельно оплачивать ОМС, собирая с них по 45 тысяч рублей в год в российский бюджет, и снять «несправедливую нагрузку» с регионов. По ее словам, речь идет о тех неработающих, которые ездят на «Мерседесах», имеют немалые скрытые доходы. В эту категорию не попадают дети, студенты, неработающие пенсионеры, инвалиды.

Согласно пояснительной записке к бюджету ФОМС на 2026 – 2028 годы, по состоянию на 1 января 2025 года в РФ было почти 79,4 млн неработающего населения и 66,5 млн работающих граждан.

На территории Новосибирской области зарегистрированы около 1,5 млн неработающего населения. За них в рамках ОМС областной бюджет в 2025 году заплатил 21,5 млрд рублей. Вопросы возникли к 200 тысячам новосибирцев в возрасте до 50 лет, которые официально не работают и не вносят взносы в систему ОМС. В правительстве региона и Заксобрании сейчас рассматриваются механизмы работы с этой категорией неплательщиков. В частности, выдвигаются предложения взимать взносы по ОМС с их официально работающих супругов.

Редакция Infopro54 поговорила с юристом и медиатором Марией Козловой о том насколько законны такие варианты принуждения неработающих граждан к оплате взносов в систему ОМС, а также о том есть ли другие варианты увеличить количество плательщиков и снизить нагрузку на бюджет.

