Генетический тест для будущих родителей в России предложили включить в ОМС

В Госдуме обсуждается тема введения генетического теста для будущих родителей. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин.

— Планируется включить этот тест в систему ОМС. Это, по мнению врачей, поможет на этапе планирования беременности оценить риски возможного наличия у будущего ребёнка наследственного заболевания, — отметил Володин в своем телеграм-канале.

В личном канале спикера в MAX он предложил проголосовать за эту новацию. На момент подготовки материала проголосовали около 3000 человек. Свыше 2200 из них поддержали включение генетического тестирования в ОМС.

В телеграм-канале Володина подписчики отставляют комментарии к инициативе, так как в MAX это сделать невозможно:

— В чём именно заключается генетический тест — просто посмотреть или запретить кому-то рожать? — Только добровольные тесты! Жениться перестанут тогда. — А может не надо лезть в личную жизнь граждан? Не надо навязывать людям генетические тесты и Макс тоже не надо навязывать. — Хранить данные о генах нации в базах — подарок тем, кто хочет сделать против нас генетическое оружие. — Проголосовала «за». Потому что у нас в семье ребенок инвалид с генетическим заболеванием. Поэтому на себе ощущаю это горе! Читаю комментарии и понимаю, что люди совершенно не понимают, что это за тесты и для чего они! Они показывают вероятность смертельных заболеваний таких как СМА, Дюшен и т.д. И при наличии риска у родителей можно получить возможность родить здорового ребенка, а не собирать потом миллионы на лечение! — На злобу сегодняшнего дня: как жаль, что нельзя в геноме изменить функцию взяточничества, прелюбодейства и прочего из семи грехов, тогда бы наверное в жизни наступил для человечества рай на земле! — Это лишняя статья расходов! Из медицины уже все уборали! Даже в МРТ отказывают!!! Кому нужны эти тесты, тот сходит и сделает платно! И на 100% они не правдивы! — Сначала наверно ввести углубленное обучение биологии, физиологии человека. Судя по комментариям, прямо очень нужно, люди вообще не в курсе. Школьный курс куцый, народ по ютубу самообразовывался, да у всяких коучей. Генетический тест нормально вполне. Хоть будет понятно, с чем работать социалке и медицине, хоть и не сразу. — Самое опасное в этом мероприятии это ошибка теста. К примеру скажут врачи «вы знаете у вас родится ребёнок с генетическими отклонениями». И что! Отклонения разные бывают, может второй Менделеев должен родится. Да и вообще только Господь Бог может решать кому и когда рождаться, а не какие-то тесты! На мой взгляд такие эксперименты будут только тормозить рождаемость в стране, что идет в разрез политики Государства о повышении ее!

По данным ТАСС, скрининг нацелен на выявление у будущих родителей скрытых патогенных вариантов генов. Он позволяет оценивать риски рождения ребенка с наследственными заболеваниями еще на этапе планирования беременности.

— Я не вижу ничего плохого в генетическом тестировании. Мы с супругой сдали тесты на форуме, который прошел недавно в Новосибирске. Но там было достаточно формальное исследование. В планах — пройти полноценное обследование. Вопрос в том, что будет входить в тестирование по ОМС. Стандартное кариотипирование сейчас стоит от 10 тысяч. Тесты на отдельные генетические отклонения по рекомендации генетика — от 5 тысяч. Анализ на генетические отклонения при беременности — от 40 тысяч, — отметил новосибирец-собеседник редакции.

Напомним, в Клиническом центре охраны здоровья семьи и репродукции в Новосибирске проводится неонатальный скрининг на 36 наследственных заболеваний. В 2023-м году его прошли 24 686 детей, в 2024 г — 24 336. За два года в регионе выявлено 17 новорожденных с врожденными и наследственными заболеваниями.

