Безработных новосибирцев могут обязать платить взносы на ОМС

  • 08/10/2025, 18:00
Автор: Оксана Мочалова
деньги
Это должно сократить расходы бюджета

В России хотят трудоспособных, но безработных граждан обязать платить взносы в размере 45 тысяч рублей в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), чтобы снизить нагрузку с региональных бюджетов. С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин считает инициативу Валентины Матвиенко своевременным и справедливым шагом.

— Важно подчеркнуть, что предложение адресовано не пенсионерам, инвалидам или лицам нетрудоспособного возраста, а именно трудоспособным гражданам, не имеющим официального дохода и зачастую занятым в теневой экономике. Именно их статус в системе ОМС определяется как «неработающий», поскольку с их доходов в течение года не уплачиваются страховые взносы. Сегодня бремя обеспечения медицинскими услугами этой категории граждан полностью ложится на плечи государства и, что немаловажно, на добросовестных налогоплательщиков. Все социальные гарантии, включая бесплатную медицинскую помощь, предоставляются одинаково, без учета реального возмещения со стороны тех, кто уклоняется от своих обязанностей. Это нарушает принцип социальной справедливости, — отметил Игорь Гришунин.

По его словам, согласно данным по Новосибирской области, где число вакансий превышает число безработных, условия для легального трудоустройства созданы. Более того, у каждого есть выбор: работать по найму, стать индивидуальным предпринимателем или зарегистрироваться в качестве самозанятого.

— Данная мера станет мощным стимулом для легализации трудовых отношений и сокращения теневой занятости. Безусловно, определение конкретного круга лиц и размера взноса – процесс непростой, особенно в части установления причин отсутствия официальной занятости. Однако эти административные вопросы должны и могут быть решены в ходе проработки законодательной базы, чтобы не пострадали те, кто не работает по уважительным причинам, — констатировал собеседник редакции.

В целом, считает Игорь Гришунин, инициатива носит конструктивный характер и направлена на укрепление финансовой устойчивости системы ОМС и повышение ответственности каждого трудоспособного гражданина за свое социальное обеспечение.

Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина уверена, что в данном вопросе существует очень много нюансов.

— С одной стороны, если человек вообще никогда не работал или работает по каким-то серым схемам, то понятно, что за него никто не платит в ФОМС. Тогда, с точки зрения справедливости по отношению к другим гражданам, в этом есть определенная логика. Но, к сожалению, пока нет механизма, который позволял бы вычислить таких людей. Кроме того, сегодня не редкость, когда человек является временно неработающим. Возникает вопрос: какой период должен быть определен для того, чтобы он был обязан самостоятельно платить взнос, — отметила она в беседе с корреспондентом редакции Infopro54.

По мнению эксперта вызывает вопросы и сумма, которую обозначила Валентина Матвиенко — 45 тысяч рублей. Собеседница редакции напомнила, что взносы на ОМС начисляются, исходя из размеров дохода сотрудников, а значит не имеют фиксированной суммы. Кроме того, есть категории людей, например, ухаживающие за инвалидами, которые не платят взносы, но получают стаж за свою социальную работу.

— Называя себя социальным государством, мы гарантируем определенные виды доступных услуг независимо от ситуации, в которой находится человек. У нас в стране реализовано много нацпроектов, направленных на повышение здоровья нашей нации. Теперь получается, что те, кто не заплатил, не имеет права ими воспользоваться. В России действует закон, который предписывает обязательные платежи, значит надо работать над его правоприменением. надо работать над созданием механизмов, когда работодателю будет выгодно не использовать «серые» схемы, а платить своим работникам в белую. Тогда фонд пополнится законными отчислениями. Но, если законом гарантированы социальные льготы и гарантии, надо, наверное, их выполнять, иначе вряд ли мы сможем соблюдать Конституцию и называться социальным государством, — резюмировала Наталья Пинигина.

Согласно закону о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов, бюджет в 2026 году составит 76 млрд. 889 млн. рублей (в 2025 году — 71 млрд. 322 млн. рублей).

Основным источником доходов являет субвенция Федерального фонда ОМС на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Новосибирской области. Ее объем в 2025 году составляет 69 млрд. 418 млн. рублей (на 17,9% больше уровня 2024 года), в том числе платеж на неработающее население — в объеме 20 млрд. 184 млн. рублей (+ 2 млрд. 142 млн. рублей).

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме предложили отменить социальные пенсии для мигрантов.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : социальные взносы ОМС


Безработных новосибирцев могут обязать платить взносы на ОМС
