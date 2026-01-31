Почти 14 тысяч новосибирцев легализовали занятость после проверок инспекции труда

По результатам работы межведомственной комиссии в 2025 году порядка 14000 новосибирцев вышли из тени и стали работать официально. Об этом сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Новосибирской области Вадим Балашов.

— Они приобрели статус самозанятых, заключили трудовые договоры, либо оформились индивидуальными предпринимателями, — пояснил Балашов.

За уклонение или неоформление работников к административной ответственности привлечены 32 должностных лица и индивидуальных предпринимателей, объявлено 67 предостережений и проведено шесть профилактических визитов.

Кроме того, Балашов напомнил, что Роструд в 2025 году запустил реестр недобросовестных работодателей, которые допускают теневую занятость.

— То есть там есть определённые критерии, довольно-таки жёсткие. Если работодатель- должностное лицо был привлечён к административной ответственности за уклонение от оформления договора с работником, то он попадает в этот реестр. В реестр от Новосибирской области за год было внесено десять работодателей. Но это не значит, что они там будут вечно. Если работодатель в течение года не совершает повторных нарушений, то он исключается из реестра, — добавил глава Гострудинспекции.

Напомним, в ноябре 2025 года на сессии регионального парламента директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Елена Ягнюкова сообщила, что на территории Новосибирской области зарегистрированы около 1,5 млн неработающего населения. За них в рамках ОМС областной бюджет в 2025 году заплатил 21,5 млрд рублей.

— Около 200 тысяч новосибирцев, которые официально не работают и не вносят взносы в систему ОМС. По поручению губернатора, мы обменялись СНИЛСами этих граждан и будем вести работу по легализации их деятельности, — поясняла Ягнюкова.

Ранее правительство региона предлагало лишить неработающих трудоспособных новосибирцев социальной страховки. По данным Минфина, бюджет тратит на них по ОМС ежегодно около 3,5 млрд рублей. Как отмечали в ведомстве, если человек осознанно не работает, то, соответственно, он не должен подпадать под социальное страхование за счет государства. Предлагалось, чтобы такие люди покупали полис дополнительного медицинского страхования, либо их вторая половина вносила платежи в бюджет ФОМСа в двойном размере.

В 2024 году на территории Новосибирской области был создан реестр работодателей с нелегальной занятостью. За год были выявлены 688 работодателей, которые выплачивали своим работникам заработную плату в размере ниже МРОТ. Также в зону риска попали 536 организаций и индивидуальных предпринимателей, привлекавших к труду 18 тысяч самозанятых, по которым усматриваются риски подмены трудовых отношений.

Ранее редакция сообщала о том, что теневая занятость в регионе станет одним из KPI для губернаторов.