Больше 10 тысяч семей в Сибири решили свои проблемы с кредитами с помощью Сбера

Более 10 тысяч семей в Сибири сохранили финансовую стабильность во втором квартале 2026 года с помощью Сбера. Общий объем урегулированной задолженности составил почти 7,5 млрд рублей, что примерно на 250 млн рублей больше, чем в первом квартале.

Всего по стране по итогам квартала 85 тысяч семей урегулировали свою задолженность на общую сумму свыше 70 млрд рублей.

Людям, которые столкнулись с финансовыми сложностями, Сбер предлагает несколько вариантов решения проблем. Клиенты могут воспользоваться как государственными, так и собственными программами банка. Среди госпрограмм — кредитные и ипотечные каникулы. За апрель–июнь их оформили около 2,5 тыс. человек, урегулировав долги почти на 2,5 млрд рублей.

Собственные программы Сбера доступны по всем видам кредитов: ипотека, потребительские займы, автокредиты и кредитные карты. Реструктуризацией, позволяющей временно снизить ежемесячные платежи, воспользовались почти 6,8 тыс. сибиряков, урегулировав долги более, чем на 4 млрд рублей. Комплексное урегулирование, которое подойдет для тех, кто имеет обязательства не только перед Сбером, но и перед другими банками, помогло более, чем 750-ти жителям Сибири закрыть вопросы на сумму почти 870 млн рублей. Мировые соглашения, помогающие клиентам с длительной просрочкой без принудительного взыскания, во втором квартале заключили в Сибири более 60-ти человек почти на 100 млн рублей.

В экстренных ситуациях Сбер также может предложить погасить долг за счёт реализации залогового имущества через платформу Portal DA*. С начала года с её помощью клиенты со всей страны продали активов на 10 млрд рублей.

Дмитрий Жоров, заместитель председателя Сибирского банка Сбера:

«В случае финансовых сложностей нужно в первую очередь обращаться в свой банк. Мы делаем всё для того, чтобы это можно было сделать быстро и удобно – большинство наших клиентов в таких ситуациях подают заявку в приложении СберБанк Онлайн».

Изучите все условия кредитования на сайте ПАО Сбербанк или в ближайших отделениях ПАО Сбербанк.

*Portal DA — Маркетплейс бизнес-активов и залогового имущества, созданный ПАО Сбербанк

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