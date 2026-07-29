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Бизнес

Больше 10 тысяч семей в Сибири решили свои проблемы с кредитами с помощью Сбера

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Самый популярный вариант урегулирования долгов — реструктуризация, на втором месте — кредитные и ипотечные каникулы

Более 10 тысяч семей в Сибири сохранили финансовую стабильность во втором квартале 2026 года с помощью Сбера. Общий объем урегулированной задолженности составил почти 7,5 млрд рублей, что примерно на 250 млн рублей больше, чем в первом квартале.

Всего по стране по итогам квартала 85 тысяч семей урегулировали свою задолженность на общую сумму свыше 70 млрд рублей.

Людям, которые столкнулись с финансовыми сложностями, Сбер предлагает несколько вариантов решения проблем. Клиенты могут воспользоваться как государственными, так и собственными программами банка. Среди госпрограмм — кредитные и ипотечные каникулы. За апрель–июнь их оформили около 2,5 тыс. человек, урегулировав долги почти на 2,5 млрд рублей.

Собственные программы Сбера доступны по всем видам кредитов: ипотека, потребительские займы, автокредиты и кредитные карты. Реструктуризацией, позволяющей временно снизить ежемесячные платежи, воспользовались почти 6,8 тыс. сибиряков, урегулировав долги более, чем на 4 млрд рублей. Комплексное урегулирование, которое подойдет для тех, кто имеет обязательства не только перед Сбером, но и перед другими банками, помогло более, чем 750-ти жителям Сибири закрыть вопросы на сумму почти 870 млн рублей. Мировые соглашения, помогающие клиентам с длительной просрочкой без принудительного взыскания, во втором квартале заключили в Сибири более 60-ти человек почти на 100 млн рублей.

В экстренных ситуациях Сбер также может предложить погасить долг за счёт реализации залогового имущества через платформу Portal DA*. С начала года с её помощью клиенты со всей страны продали активов на 10 млрд рублей.

Дмитрий Жоров, заместитель председателя Сибирского банка Сбера:

«В случае финансовых сложностей нужно в первую очередь обращаться в свой банк. Мы делаем всё для того, чтобы это можно было сделать быстро и удобно – большинство наших клиентов в таких ситуациях подают заявку в приложении СберБанк Онлайн».

Изучите все условия кредитования на сайте ПАО Сбербанк или в ближайших отделениях ПАО Сбербанк.

*Portal DA — Маркетплейс бизнес-активов и залогового имущества, созданный ПАО Сбербанк

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Фото: magnific.com/Автор: Drazen Zigic 

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Алла Моисеева: Розовые очки у современных предпринимателей часто разбиваются стеклами внутрь

Проверка будущих и имеющихся сотрудников на полиграфе становится насущной необходимостью для бизнеса

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : урегулирование задолженности Сбер реструктуризация кредитов кредитные каникулы банки

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Минпромторг расширил список машин для такси

Облсуд подтвердил законность выселения академика Асеева из коттеджа

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский областной суд признал законным выселение академика Александра Асеева и его семьи из ведомственного коттеджа в Академгородке. Апелляция отклонена, решение вступило в силу — теперь освобождением жилья займутся приставы.

Коттедж на улице Мальцева оказался в центре уголовного дела о мошенничестве. Следствие установило, что с 2009 по 2015 год, занимая пост председателя СО РАН, академик через фиктивные документы переоформил служебное жильё на дочь. Ущерб государству оценён более чем в 45 миллионов рублей. В июне 2023 года суд признал его виновным, назначил условный срок и штраф, а приватизацию коттеджа отменил.

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Алла Моисеева: Розовые очки у современных предпринимателей часто разбиваются стеклами внутрь

Автор: Юлия Данилова

Руководитель «Сибирского центра детекции лжи», полиграфолог Алла Моисеева рассказала о том, почему бизнес прибегает к проверке сотрудников на полиграфе, какие проблемы при этом выявляются и кого нельзя проверять с помощью детектора лжи.

— Алла Анатольевна, кем и для чего сегодня используется детектор лжи?

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Росреестр поставил на учет 34 здания новосибирского СКИФа

Автор: Оксана Мочалова

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Об этом сообщило региональное Управление Росреестра. Теперь объект, возведенный в наукограде Кольцово, имеет официальный юридический статус, что является важным этапом его ввода в эксплуатацию.

Источник синхротронного излучения поколения «4+» разместился на территории в 30 гектаров. Комплекс представляет собой 34 здания и сооружения, оснащенные сложнейшим инженерным и технологическим оборудованием. Общая площадь застройки составила 67 224,23 квадратных метра, что сопоставимо с размером небольшого микрорайона.

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Владелец пескобазы проиграл суд за участок на Оби в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по имущественному спору между мэрией города и компанией «Сибирский причал», которая занимает участок на правом берегу Оби в районе Чернышевского спуска. Суд обязал предприятие освободить территорию площадью 2054 квадратных метра в месячный срок после вступления решения в силу, одновременно отклонив встречные требования арендатора о признании договора действующим.

Конфликт берёт начало в июне 2025 года, когда муниципалитет в одностороннем порядке расторг договор аренды земельного участка. Городские власти аргументировали это тем, что территория зарезервирована для развития прибрежной зоны — в перспективе здесь планируется продление благоустроенной набережной от Димитровского моста в сторону Заельцовского парка. В мэрии также указывали на необходимость ликвидации пескобаз как промышленных объектов, не соответствующих статусу рекреационной зоны.

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В Новосибирске продают картофель нового урожая – его меньше, чем в прошлом году

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области начали продавать картофель нового урожая. Сельхозпредприятия и частные лица убирают с полей скороспелые сорта. Молодой картофель продается по цене 80–110 рублей за килограмм. Infopro54 поговорил с экспертами о качестве, количестве и ценах на продукцию.

В 2026 году в Новосибирской области посевные площади под картофель сократили на 26%. Это связано с низкой рентабельностью: розничные цены резко снизились в сентябре прошлого года и держались на уровне ниже 50 руб./кг вплоть до июня текущего года. Поэтому многие аграрии картофель сажать не стали или посадили меньше обычного.

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Проект планировки с «Южным транзитом» в Новосибирске вынесли на обсуждение

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске назначили публичные слушания по проекту планировки территории площадью 880 гектаров в Кировском и Ленинском районах. Документ устанавливает параметры развития до 2030 года и включает строительство скоростного «Южного транзита» вдоль долины реки Тулы. Трасса получит параметры магистрали I класса с расчетной скоростью до 130 км/ч в городе и 120 км/ч за городской чертой.

На левом берегу в границах обсуждаемого проекта заложено пять двухуровневых развязок — с улицами Сибиряков-Гвардейцев, продолжением улицы Станиславского, Толмачевской, Петухова и Троллейной. Помимо самой магистрали, проект предполагает выход на Ордынское шоссе и федеральные трассы, а также строительство дорог-дублеров улицы Петухова.

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