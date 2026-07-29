Жительница Новосибирска сменила службу в МВД на десерты

Бывший сотрудник МВД Светлана, выйдя на пенсию после 20 лет службы, открыла для себя новое призвание — кондитерское дело.

Женщине 41 год. Интерес к выпечке возник у неё задолго до смены профессии: она экспериментировала с рецептами в свободное время, снимала процесс на видео и выкладывала в соцсети. Рост аудитории и просьбы поделиться рецептами помогли ей ещё за два года до пенсии понять, чем она хочет заниматься в будущем.

Чтобы освоить тонкости профессии, сибирячка много училась. Оказался полезным и опыт в правоохранительных органах: дисциплина и стрессоустойчивость пригодились в новом деле.

— Ещё со службы я привыкла быть собранной даже в самых авральных ситуациях. Понимаю, что нельзя паниковать, нужно просто действовать по алгоритму, — рассказала Светлана изданию Горсайт.

По словам кондитера, она продолжает осваивать новые направления.

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