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Авто

Минпромторг расширил список машин для такси

Автор: Артем Рязанов

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В перечень разрешенных автомобилей вошли шесть новых моделей

Минпромторг РФ официально утвердил обновленный перечень машин для служб заказа такси. В документе, вступившем в силу 28 июля, появились шесть новых наименований.

В актуальный реестр вошли кроссовер Jetour Dashing, а также модели Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6. Эти автомобили теперь легально могут выходить на линию в качестве легковых такси по всей стране.

Ранее, в середине июля, отраслевой совет анонсировал пополнение списка еще двумя моделями. В перечень добавили российский электрокар «Атом», сборку которого наладят на мощностях завода «Москвич», и кроссовер Jetour X70 Plus, выпускаемый в Калининграде.

Ранее редакция сообщала о том, что новые китайские бренды пополнят список локализованных авто для такси.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Авто

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : такси Минпромторг автомобиль

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Поставки топлива на новосибирские АЗС упали до критических отметок

Автор: Артем Рязанов

Топливный рынок Новосибирской области продолжает испытывать серьёзные трудности, несмотря на визуальное уменьшение очередей на автозаправках. Как рассказал Сергей Лацких, глава новосибирского отделения Российского топливного союза, ситуация остаётся напряжённой из-за резкого сокращения поставок топлива.

— Больше половины независимых АЗС в городе стоит без топлива либо обеспечены не всеми его видами, — сообщил представитель топливного рынка.

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Эксперт заявил о застое на рынке легковых авто

Автор: Артем Рязанов

За неделю с 20 по 26 июля дилеры реализовали 25,4 тысячи легковых автомобилей. Показатель почти не изменился по сравнению с предыдущей семидневкой, прибавив всего 1%, однако уступает результату аналогичного периода прошлого года на 5,9%. Такие данные 27 июля привел глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По наблюдениям эксперта, еженедельные продажи легковушек закрепились на планке около 25 тысяч единиц. Целиков полагает, что в ближайшее время рынок удержит эту цифру, хотя отставание от прошлогодних объемов может усилиться.

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Новосибирцам назвали признаки контрафактных запчастей

Автор: Артем Рязанов

За прошлый год доля контрафактных автозапчастей на российском рынке выросла с 23 до 32 процентов. В сегменте тормозных систем объем нелегальной продукции увеличился на 40%. По оценкам, сейчас каждый третий автомобиль в стране оснащен поддельными деталями.

По словам заместителя директора по закупкам компании Rossko Евгения Шарафетдинова, главный инструмент защиты сегодня — цифровая маркировка. С 1 марта 2026 года она стала обязательной для тормозных жидкостей, ремней безопасности, аккумуляторов, шин и автомобильных стекол. С сентября перечень расширится на остальные узлы.

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В Новосибирске выросла интенсивность дорожного движения

Автор: Артем Рязанов

За прошедшую неделю, с 20 по 26 июля, в Новосибирской области зафиксировали увеличение трафика на 1%. Самый заметный скачок пришелся на 25 июля, когда поток автомобилей вырос на 5% по сравнению с обычными показателями. Такую статистику на оперативном совещании в правительстве региона привел министр транспорта Анатолий Костылевский.

Глава ведомства также доложил, что все автопредприятия области обеспечены топливом в полном объеме. По его словам, дефицита на заправках в ближайшее время не ожидается.

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Продажи автомобилей с пробегом в Новосибирской области набирают обороты

Автор: Артем Рязанов

За первое полугодие в Новосибирской области продано на 14% больше подержанных автомобилей. Средняя стоимость выросла на 2% до 921 тыс. рублей.

Аналитики Дрома отмечают рост продаж на фоне низкой базы первой половины 2026 года.

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На новосибирских АЗС заметили колебания цен и кратковременное появление топлива

Автор: Мария Гарифуллина

На неделе с 20 июля на топливном рынке Новосибирска произошли изменения, на которые обратили внимание автовладельцы. В целом ситуация принципиально не изменилась, но наблюдения интересные.

Во-первых, на заправках, которые три недели стояли без топлива, ненадолго появился бензин. Так, читатели Infopro54 сообщили, что 92-й бензин вновь продавался на АЗС «Топаз».

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