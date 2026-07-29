Минпромторг расширил список машин для такси

Минпромторг РФ официально утвердил обновленный перечень машин для служб заказа такси. В документе, вступившем в силу 28 июля, появились шесть новых наименований.

В актуальный реестр вошли кроссовер Jetour Dashing, а также модели Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6. Эти автомобили теперь легально могут выходить на линию в качестве легковых такси по всей стране.

Ранее, в середине июля, отраслевой совет анонсировал пополнение списка еще двумя моделями. В перечень добавили российский электрокар «Атом», сборку которого наладят на мощностях завода «Москвич», и кроссовер Jetour X70 Plus, выпускаемый в Калининграде.

Ранее редакция сообщала о том, что новые китайские бренды пополнят список локализованных авто для такси.