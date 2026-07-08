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Общество

Депутат предложил снизить госпошлину за регистрацию брака в России

Автор: Артем Рязанов

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Ежегодно в Новосибирской области регистрируется около 20 тысяч новых семей

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев выступил с инициативой уменьшить государственную пошлину за регистрацию брака до одного рубля. Законопроект, предлагающий эти изменения, уже направлен на рассмотрение в правительство Российской Федерации.

Согласно нынешнему законодательству, размер пошлины за регистрацию брака и выдачу соответствующего свидетельства составляет 350 рублей. В новом законопроекте предлагается установить символическую плату в размере одного рубля. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс Российской Федерации.

В пояснительной записке говорится, что изменение размера государственной пошлины — это символический жест в поддержку института брака. Авторы считают, что  снижение госпошлины сделает регистрацию брака доступнее для всех граждан, укрепит семейные устои и повысит ценность брака.

— Брак не должен начинаться с фискального барьера. Да, 350 рублей — не самая большая сумма, но сам подход важен. Если государство говорит о поддержке семьи, укреплении брака и демографии, то регистрация семьи должна быть максимально доступной и символически поддержанной государством, — сказал Гусев РИА Новости.

Депутат отметил, что инициатива призвана выразить уважение к тем, кто решается создать семью.

По данным правительства Новосибирской области, ежегодно в регионе регистрируется около 20 тысяч новых семей.

Стоит отметить, что стоимость развода в России существенно дороже. Она определяется различными факторами, такими как метод расторжения брака, наличие детей и другие обстоятельства. Главным платежом является государственная пошлина, размер которой зафиксирован в Налоговом кодексе РФ. При разводе через ЗАГС каждый из супругов платит по 5 тысяч рублей, а если дело доходит до суда, то дополнительно с истца взимается еще 5 тысяч рублей.

Напомним, 8 июля в России отмечается День любви и верности.

Ранее редакция сообщала о том, что развод подорожал в восемь раз в Новосибирске.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : Госдума брак

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