Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре призвал ускорить введение квот на иностранное кино в российском кинопрокате. Лидер новосибирского Союза отцов Сергей Майоров поддержал его в этом вопросе.

— Поднятый президентом вопрос, лежит в плоскости национальной безопасности и культурного суверенитета. Бесконтрольный поток зарубежного контента, особенно низкосортного, создаёт дисбаланс на внутреннем рынке, — заявил Майоров.

По его словам, введенные квоты, будут способствовать приоритизации собственного производства. За последние десятилетия западная индустрия сформировала мощнейший механизм «мягкой силы», который работает на американские ценности, часто чуждые традиционным российским устоям.

Основной массив голливудского кино-мейнстрима агрессивно навязывает культ потребления, насилия и нигилистическое отношение к традиционным институтам семьи подчеркнул Сергей Майоров в комментарии Om1 Новосибирск.

В качестве положительных примеров отечественных фильмов он привел такие ленты, как «Александр Невский», «Баллада о солдате», а также фильмы Тарковского.

