Глава новосибирского Союза отцов поддержал квоты на иностранное кино

Автор: Юлия Данилова

Дата:

По его словам, голливудский кино-мейнстрим агрессивно навязывает культ потребления и насилия

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре призвал ускорить введение квот на иностранное кино в российском кинопрокате. Лидер новосибирского Союза отцов Сергей Майоров поддержал его в этом вопросе.

— Поднятый президентом вопрос, лежит в плоскости национальной безопасности и культурного суверенитета. Бесконтрольный поток зарубежного контента, особенно низкосортного, создаёт дисбаланс на внутреннем рынке, — заявил Майоров.

По его словам, введенные квоты, будут способствовать приоритизации собственного производства. За последние десятилетия западная индустрия сформировала мощнейший механизм «мягкой силы», который работает на американские ценности, часто чуждые традиционным российским устоям.

Основной массив голливудского кино-мейнстрима агрессивно навязывает культ потребления, насилия и нигилистическое отношение к традиционным институтам семьи подчеркнул Сергей Майоров в комментарии Om1 Новосибирск.

В качестве положительных примеров отечественных фильмов он привел такие ленты, как «Александр Невский», «Баллада о солдате», а также фильмы Тарковского.

Ранее редакция сообщала о том, что рост цен на билеты в кино и театры Новосибирска оказался в два раза выше инфляции. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году, по прогнозам, объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей. Это почти 3,3% от общего объема рынка 26 крупнейших городов страны, который, считают эксперты, составит 165 млрд рублей. Таким образом, Новосибирск войдет в топ-3 рейтинга Индекса разнообразия развлечений в России, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в холдинге ON Медиа. Исследование было проведено холдингом совместно с агентством ONSIDE. Аналитики оценивали крупнейшие города по количеству мероприятий, демографии, уровню доходов и жизни, инфраструктуре и развитию туризма. Анализировались концерты, спектакли, стендапы, детские мероприятия, шоу, выставки и фестивали.

— Новосибирск демонстрирует достаточно сбалансированное предложение. Так, в городе множество различных мероприятий и площадок, а события проводятся регулярно и разнообразно, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Рост цен на билеты в кино и театры Новосибирска оказался в два раза выше инфляции

Автор: Юлия Данилова

В январе 2026 года по сравнению с прошлым месяцем в Новосибирской области выросли цены на услуги организаций культуры. При этом заметно подорожали билеты в кино. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

По данным Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, в целом по стране поток зрителей в кинотеатры на новогодних праздниках вырос по сравнению с прошлым годом на 49%.

Новосибирцы в числе первых увидели большой кинодебют Ольги Бузовой

В центре культуры и отдыха «Победа» состоялась премьера кинокомедии «Равиоли Оли» (16+). С участием главной актрисы проекта — Ольги Бузовой.

Снобы, возможно, содрогнутся. Мол, как можно — наша главная обитель арт-хаусного и элитного кино — и комедия с Ольгой Бузовой?! Взволнованным и шокированным советую вдохнуть глубже и дышать размерено. Потому что кино действительно хорошо сделано. Без попытки выглядеть шедевром. Да на это команда канала «ТНТ», придя в широкоформатное кино, никогда и не замахивалась. Но лейбл «народная комедия» на этой картине будет смотреться не стыдно. Ибо кино действительно смешное, добротно сделанное режиссером Андреем Никифоровым, со звёздным кастом.

Киноностальгия собирает в Новосибирске полные залы, но оставляет много вопросов

В прошедшие новогодние праздники на широкие российские экраны вышло сразу три фильма, рассчитанных на детскую аудиторию и явно апеллирующих к советскому кинематографическому и мультипликационному наследию — «Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашка 2». Все они уже за первую неделю проката собрали огромные суммы, а сиквел «Чебурашки» и вовсе побил все мыслимые рекорды.  Конечно, свою роль в этом сыграли и не самые дешёвые, если говорить деликатно, цены на билеты, но трудно отрицать, все три киноновинки вызвали среди россиян весьма бурный, хоть и ожидаемый на фоне длительных праздников, ажиотаж. Впрочем, при всех своих внушительных сборах вышедшие в начале января фильмы встретили достаточно неоднозначные отзывы как кинокритиков, так и обычных зрителей.

Наверное, не буду здесь детально останавливаться на сюжетах всех трёх фильмов, так как, подозреваю, большинство новосибирцев либо их уже посмотрело, либо как минимум посмотрели трейлеры, почитали отзывы и рецензии.

Новосибирский кинотеатр «Победа» отмечает столетний юбилей

Центр культуры и отдыха «Победа» отметит столетие марафонским юбилеем — целым годом праздничных событий. Об этом было объявлено 15 января, на торжестве, которое и день рождения, а превью, анонсная акция.

Противоречия в этом нет. Понятие «день рождения» решено аккуратно прокачать до формата «год рождения». Дни-то юбилейные у всех есть. А вот целый год торжеств — это, согласитесь, неординарно.

«Чебурашка 2» стал лидером кинопроката в Новосибирске в первые дни января

Автор: Мария Гарифуллина

1 января в кинопрокат вышли сразу три российских фильма для детей: «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино». Infopro54 изучил данные ЕАИС о показах фильмов в кинозалах региона и выяснил, что многие жители Новосибирска решили начать новый год с похода в кино: за первые два дня января названные фильмы посмотрели более 69 тысяч человек.

Лидером кинопроката 1 и 2 января стал фильм «Чебурашка 2». За два дня в кинотеатрах Новосибирской области его посмотрели более 36 тысяч человек. Сборы превысили 24 миллиона рублей. На втором месте по количеству зрителей и сборам — фильм «Простоквашино»: 18,4 тысячи зрителей, сборы — 12,2 миллиона рублей. Третье место у фильма «Буратино»: 15,4 тысячи зрителей, сборы — 10,4 миллиона рублей.

