Новосибирский актер Константин Телегин получил звание заслуженного артиста России

Артист театра «Красный факел» Константин Телегин удостоен почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 4 мая 2026 года. В указе отмечаются его заслуги в области отечественной культуры и искусства, а также многолетняя плодотворная деятельность.

В театре Телегин известен как один из самых занятых и незаменимых артистов труппы. За годы службы в «Красном факеле» он создал десятки ярких ролей: от профессора Преображенского в «Собачьем сердце» до Герцога Вероны в «Ромео и Джульетте».

При этом Константин Телегин работает не только на сцене, но и как режиссер. На Малой сцене театра с успехом идут его постановки по рассказам Шукшина и пьесе Олега Данилова. С 2020 года артист преподает актерское мастерство в Новосибирском государственном театральном институте, а с 2023-го — ведет собственный курс вместе с худруком «Красного факела» Андреем Прикотенко.

В копилке Телегина — благодарности Министерства культуры РФ, губернатора и правительства Новосибирской области, а также дипломы национальной премии «Золотая Маска» и региональной премии «Парадиз».

