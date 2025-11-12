На инвестиционной карте Новосибирска появилась Особая экономическая зона

Онлайн-навигатор «Инвестиционная карта» содержит информацию о площадках, на которых инвесторы могут разместить в области свои предприятия. В ноябре в него включена Особая экономическая зона Новосибирска (ОЭЗ).

С помощью карты инвесторы также оценивают меры поддержки, которые могут получить на разных площадках, тарифы на технологической подключение к инфраструктуре, региональные и федеральные меры поддержки. Кроме того, у бизнеса есть возможность сравнить условия размещения проектов, которые предлагаются на разных территориях.

— Например, для резидентов ОЭЗ установлены налоговые льготы, в частности налог на прибыль от 2 до 15,5%, налог на имущество в первые 10 лет — 0%, земельный налог в первые 5 лет — 0%, транспортный налог в первые 10 лет — 0%, отсутствуют страховые взносы. Также на ОЭЗ установлен режим свободной таможенной зоны, — пояснили в Минэкономразвития Новосибирской области.

В ведомстве сообщили, что актуализация карты проводится ежеквартально. В нее добавляются новые инвестиционные площадки для расширения возможностей выбора у инвесторов.

Напомним, соглашение о создании ОЭЗ в Новосибирске было подписано весной 2025 года. Управляющей компанией ОЭЗ является ООО «Северный Парк Развитие». Осваивать ОЭЗ компания планирует поэтапно. На первом этапе речь идет о площадке в 406 га. Из них 192 займут резиденты, 196 якорный резидент, аффилированный с УК, — Новосибирский транспортный терминал (реализует свой проект мультимодального логистического комплекса), 50 га отводится под создание инфраструктуры ОЭЗ.

— Заполнять площадку планируем до 2035 года. Всего на ней планируется разместить около 20 резидентов. Часть из них уже известна. Это четыре компании с пятью проектами: компания «Гарант» с проектом безотходной лесопильной линии, компания по производству тротуарной плитки и компания по производству электротехнического оборудования. Совокупная стоимость проектов — 9 млрд рублей, планируется создать 700 рабочих мест, — перечислял директор УК ОЭЗ «Новосибирск» Александр Низковских.

На втором этапе будет осваиваться площадка в 346 га. На ней управляющая компания планирует посадить не менее 30 резидентов. Срок ее заполнения также составляет порядка 10 лет. Первые резиденты смогут подключаться к инфраструктуре, которую предоставил «Промышленно-логистический парк» уже с лета 2026 года. В перспективе двух-трех лет в ОЭЗ будет создана собственная инфраструктура. Кроме того, в парке УК планирует создавать производственные помещения для резидентов — представителей малого и среднего бизнеса.

Ранее редакция сообщала о том, что Особую экономическую зону Новосибирска представили в Харбине. В апреле с ней ознакомился генконсул Китая в Екатеринбурге.