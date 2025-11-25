Список земель для туризма в Новосибирске пополнили ипподром и участок у озера

Земельный участок площадью более 366 гектаров возле озера Светлое в Болотнинском районе включен в реестр земель, которые могут представлять интерес для развития туристической деятельности. Об этом сообщил региональный Росреестр.

Светлое относится к немногим соленым озерам, расположенным на территории Новосибирской области. Его воды содержат высокую концентрацию хлоридов натрия, магния и кальция. Озеро популярно у новосибирцев, а также жителей Кемеровской и Томской областей.

Также в список добавлен ипподром им. Н. М. Полянкина в городе Черепаново, на котором ежегодно проводятся традиционные скачки. В июне 2025 года они состоялись на ипподроме в семьдесят первый раз.

Стоит отметить, что ипподром в Черепаново был первым в Сибири. Родоначальником конноспортивных соревнований стал Николай Максимович Полянкин, который в 1954 году приехал работать в местную ветеринарную инспекцию и заинтересовался коневодством. Во времена СССР на ипподроме проходили спортивные состязания конников.

Всего на 1 ноября 2025 года на территории Новосибирской области выявлено 40 земельных участков для развития туризма общей площадью более 9 тысяч гектар.

Лидером по количеству таких территорий стал Новосибирский район — 17. Их общая площадь составляет 166,9 га. Земельные участки расположены в Боровском, Барышевском, Морском и Кубовинском сельсоветах. Причем большинство из них находятся вблизи реки Обь.

Пилотными территориями Новосибирской области, которые были включены в этот перечень стали: кластер «Обские парки», озеро Карачи в Чановском районе, Озеро Островное в Краснозерском районе, а также Озеро Горькое в Здвинском районе.

В список земель, пригодных для осуществления туристской деятельности, также включен земельный участок площадью 1,53 га, расположенный на территории Барышевского сельсовета, в непосредственной близости к Горнолыжному комплексу «Ключи».

Еще один участок находится вблизи озера Карачи в Чановском районе. Этот водоем привлекает туристов своими целебными грязями и водами. Расположено озеро в 400 км от Новосибирска и занимает площадь 362 га, при этом его максимальная глубина не превышает 2 м.

Участок общей площадью 55 га расположен вдоль озера Довольное. Этот водоем также уникален, ведь он является источником минеральной йодобромной воды, которая не уступает по своим основным качествам целебным источникам крупного российского курорта Ессентуки. При этом, расположено целебное озеро всего в 280 км от Новосибирска.

Кроме того, на территории региона выявлен 71 объект туристического интереса, в том числе 38 природных объектов и 9 объектов культурного наследия.

Например, в деревне Большой Оёш Колыванского района объектом туристического интереса стала поляна, на которой с 2012 года проходит международный фестиваль исторической реконструкции «Сибирский огонь».

Еще одним местом, привлекательным для путешественников стал комплекс «Усадьба чатского татарина» в деревне Юрт-Ора (Умар-аул). Он объединяет в себе объекты исторического, этнографического и археологического культурного наследия.

Кроме того, в перечень объектов туринтереса включены Колыванский краеведческий музей, Дом ремесел «Слобода», Церковь во имя Святого Благоверного князя Александра Невского и Собор во имя Святой Живоначальной Троицы.

Напомним, проект Росреестра «Земля для туризма» стартовал в 2022 году. Основными условиями включения земельных участков в банк земли для туризма являются отсутствие прав физических и юридических лиц на эти земли, они не должны быть изъяты из оборота и не ограничены в обороте, а вид разрешенного использования земель должен быть связан с туризмом (туристическое обслуживание, природно-познавательный туризм и другие).

Ранее редакция сообщала о том, что туристы заплатили за пребывание в Новосибирске почти 72 млн рублей туристического налога.