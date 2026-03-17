Застройщик разработает проект планировки огромной площадки в центре Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска началась разработка проекта планировки территории площадью 212 гектаров. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте правовой информации города.

Инициатором проекта выступает ООО «Специализированный застройщик «Акватория». Компания планирует провести работы за свой счет. Она разработает план, охватывающий территории в границах улиц Ипподромская, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, а также створ Октябрьского моста и берег Оби.

Согласно документу, главная задача проекта заключается в создании условий для устойчивого развития территории. В рамках работы планируется определить границы зон для размещения капитальных объектов и территорий общего пользования, а также установить параметры и последовательность их развития.

В планах по застройке района значатся многоквартирные жилые дома. Характеристики этих зданий будут уточнены в процессе разработки проекта, с учетом потребностей будущего микрорайона в социальных объектах. Компания ООО «СЗ «Акватория» должна представить завершенный проект в департамент строительства и архитектуры городской администрации до 31 ноября 2026 года.

ООО «СЗ «Акватория» было официально зарегистрировано в Новосибирске 29 января 2024 года. Компания специализируется на возведении жилых и коммерческих объектов. Единственным владельцем ООО «СЗ «Акватория», который владеет 100% долей, является ООО СЗ «ЖК Академия». В ООО СЗ «ЖК Академия» доли по 50% распределены между Владимиром Кальченко и Натальей Шпаковой. Эта компания занимается строительством жилого комплекса «Академия», который располагается на улице Шевченко. Владимир Кальченко также является участником девелоперских компаний ООО СЗ «Прайм сквер», ООО СЗ «Библиосити», учредителем ООО «Левобережное».

Жители могут отправить свои предложения в департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска в течение двух недель с момента официального опубликования постановления.

Ранее редакция сообщала о том, что на улице Игарской в Новосибирске снесли еще три аварийных дома по проекту КРТ.