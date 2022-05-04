Помогает ли SEO продвижение в регионах или только в Москве работает?

Но, у некоторых заказчиков могут возникать сомнения: а будет ли такой шаг эффективным для повышения спроса на их предложение в конкретной местности или СЕО-оптимизация способна работать только в таком мегаполисе как Москва?

Региональное SEO-продвижение существует и действительно работает. Конечно, если за это берутся профессионалы. На сайте https://prodwizhenie-saitov.ru/, принадлежащей веб-студии «Dublin Group», можно заказать профессиональное СЕО-продвижение по регионам.

Особенности регионального SEO-продвижения

Продвижение в регионах характеризуется более низкой конкуренцией, если сравнивать его с продвижением в крупных городах. Да и обходится оно дешевле. Как правило, уровень конкуренции пропорционален численности жителей населенного пункта. Оценивая его, можно предположить, сколько времени и усилий понадобится для получения нужного эффекта.

Региональное продвижение основывается на применении геозависимых запросов. В них конкретный город не указывается, но предполагается, что пользователь рассчитывает на получение информации конкретно по своему региону.

Есть несколько вариантов SEO-продвижения в разных городах, которые будут уместны для крупных компаний с филиалами в разных населенных пунктах:

Продвижение на поддоменах. Отдельный поддомен создается на каждый город. Это наиболее дорогой способ, но самый эффективный. Результатом становятся полноценные веб-ресурсы, в которых указаны индивидуальные предложения для каждого региона. Это решение намного лучше, чем сайты, привязанные одновременно к большому количеству населенных пунктов.

Продвижение подпапками. Это менее популярный метод. В его рамках происходит создание в корне сайта подпапки. Таким образом продвигаются отдельные разделы сайта.

Продвижение по всей стране. Это непросто. Есть смысл воспользоваться таким решением, если сайт является информационным, у компании малая конкуренция в ее тематике или же это крупный интернет-магазин, осуществляющий доставку по всей территории страны.

И все же, продвижение поддоменами сегодня считается наиболее результативным.

Какова стоимость регионального продвижения сайта

На цену услуги продвижения сайта в регионах влияют разные факторы: уровень конкуренции, тематика, состояние веб-ресурса, размер регионов и их количество. Например, по Москве или Санкт-Петербурге продвижение будет стоить дороже, чем сразу в нескольких региональных населенных пунктах с меньшей численностью жителей. Из всего этого следует, что стоимость продвижения рассчитывается для каждого проекта в индивидуальном порядке.

Успешное SEO-продвижение в регионах – это реальность. Да, необходимо проделать немало работы и потратить массу времени, но такие усилия при грамотном подходе принесут должный результат.