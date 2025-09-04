Центр «Мой бизнес» стал трамплином для роста предпринимателей

Единая точка доступа

Предприниматели, вне зависимости от отрасли и масштаба деятельности, сталкиваются с рядом схожих вызовов, в том числе нехваткой квалифицированных кадров и необходимостью эффективного продвижения товаров и услуг. По словам руководителя Центра «Мой бизнес» Новосибирской области Михаила Космынина, за этим стоит более глубокая проблема — умение управлять бизнесом в условиях высокой экономической неопределенности, когда правила быстро меняются, а внешние факторы требуют постоянной адаптации.

— В таких условиях новосибирский малый и средний бизнес демонстрирует впечатляющую гибкость и устойчивость. Роль Центра — быть надежной опорой на этом пути: помогать принимать взвешенные решения, снижать риски и получать доступ к ресурсам, которые ускоряют развитие, — говорит Михаил Космынин.

Напомним, идея создания Центров «Мой бизнес» принадлежит Минэкономразвития России и была включена как задача для всех регионов РФ в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который реализовывался с 2019 по 2024 годы.

В Новосибирской области Центр появился в сентябре 2020 года. Он полностью изменил подход к оказанию государственной поддержки малому и среднему бизнесу и стал своего рода единой «точкой доступа» для предпринимателей региона. В Центре по принципу одного окна были объединены все организации инфраструктуры поддержки МСП: Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Центр инноваций социальной сферы, Инжиниринговый центр, Гарантийный фонд, Фонд микрофинансирования и другие.

— Перед Центрами «Мой бизнес» стояла задача вовлечь в предпринимательскую деятельность как можно больше людей, обучить их, помочь сделать первые шаги в бизнесе. Они должны были стать помощником для предпринимателя любого масштаба и на всех этапах развития его дела, от создания до масштабирования. И наш Центр с этой задачей справился, — уверена начальник отдела развития МСП Минпромторга Новосибирской области Анна Амосова.

Она добавила, что сегодня в структуру Центра также вошли Фонд микрофинансирования Новосибирской области и Гарантийный фонд Новосибирской области, представительство МСП-банка, МФЦ для бизнеса и общественная организация в сфере МСП — «ОПОРА РОССИИ».

По данным Минпромторга, только в 2024 году с помощью Центра «Мой бизнес» начали работу более 600 предпринимателей, а его специалисты оказали более 20 тысяч услуг. Поддержку получили 8,6 тысячи действующих предпринимателей, около 3 тысяч самозанятых граждан, и около 8 тысяч граждан, желающих начать предпринимательскую деятельность.

Комплексная поддержка

Сегодня «Мой бизнес» выступает как коммуникативная площадка между властью и предпринимателями ― пространство для прямого и конструктивного диалога.

— На практике это выглядит так: мы регулярно организуем встречи разных форматов — от крупных мероприятий до камерных круглых столов, где предприниматели получают возможность лично пообщаться с представителями власти, задать наболевшие вопросы и сразу получить обратную связь, — уточнил Михаил Космынин.

При этом подход к господдержке формируется на основе запросов со стороны бизнеса. И здесь нет универсального рецепта. Каждая мера поддержки по-своему значима, и ее эффективность во многом определяется конкретными потребностями бизнеса. Для кого-то ключевым шагом к развитию становится консультация по правовым вопросам, другие кардинально меняют подход к производству.

Сегодня Центр оказывает предпринимателям комплексную поддержку. Начинающие и опытные бизнесмены могут бесплатно проконсультироваться по широкому кругу вопросов, пройти обучение, а также получить помощь в продвижении. Кроме того, Центр содействует автоматизации бизнес-процессов, внедрению цифровых решений и модернизации производства с использованием современных технологий.

Как отмечает Михаил Космынин, особой популярностью пользуется услуга по организации участия в выставках и ярмарках с государственной поддержкой. Такие мероприятия открывают местному бизнесу доступ к новым клиентам, помогают заявить о себе и установить деловые контакты.

Поддержка социальных предпринимателей

Отдельное внимание «Мой бизнес» уделяет социальному предпринимательству. Этим направлением занимается Центр инноваций социальной сферы. Социальное предпринимательство находится на пересечении бизнеса и решения социальных проблем за счет рыночных предложений, также позволяя адаптироваться социально незащищенным категориям граждан.

Детский лагерь Центра анимационной педагогики «Зеленая улица» появился в Новосибирске в конце 90-х годов. В основу системы воспитания в лагере заложены принципы гуманистической педагогики, которые реализуются через авторские проекты.

— Социальный бизнес — это всегда про миссию и смыслы. Для нас детоцентрация — норма жизни, а гуманистическая педагогика — основа всей деятельности вот уже 28 лет. В 2021 году мы вошли в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», начали проходить курс «Основы социального предпринимательства», и нам открылся удивительный мир единомышленников ― социальных предпринимателей, которые живут и работают для людей, — рассказала основатель и директор ООО «Центр анимационной педагогики «Зеленая улица» Оксана Устинова.

Она пояснила, что у «Зеленой улицы» тоже есть миссия ― «Нам доверяют самое дорогое — Детство и Лето».

— Мы уверены, счастливое будущее нашей страны создается сегодня в заботе о детях, в формировании ценностно-смыслового пространства. «Зеленая улица» — лагерь со смыслом. За годы участия в проекте у нас выстроились личные связи, которые позволяют говорить, что мы с коллегами созвучны в целях. При этом содержание курса оказалось максимально полезным для осознания устойчивости финансовой модели, — поделилась директор лагеря.

Автор фото: Анастасия Сурнина

Собеседница редакции добавила, что за годы сотрудничества с Центром «Мой бизнес» детский лагерь «Зеленая улица» прошел сертификацию товарного знака, получил кредитные средства для реализации одного из проектов, а также помощь в организации интенсивных сборов для педагогов. Кроме того, сотрудники лагеря во главе с Оксаной Устиновой неоднократно участвовали в различных обучающих программах Центра.

Стоит отметить, что «Зеленая улица» в 2021 году стала победителем регионального, а позже ― серебряным призером федерального конкурса «Лучший социальный проект года». Конкурентами лагеря были 576 участников. Вместе с другими победителями сотрудники лагеря участвовали в бизнес-миссиях по регионам России, организатором которых также выступил «Мой бизнес». Дважды «Зеленая улица» проводила в Центре деловые игры, хакатоны для детей.

При этом Оксана Устинова уверена, участие в программах «Моего бизнеса» полезны не только для начинающих, но и для состоявшихся бизнесменов.

— В Центре могут провести экспертную оценку деятельности предпринимателя. Это всегда становится детонатором к улучшению деятельности и к ее большей эффективности, — уверена она.

Состоявшийся бизнес тоже нуждается в поддержке

По словам Михаила Космынина, через «Мой бизнес» прошли многие представители малого и среднего бизнеса Новосибирской области. В каждом случае это история личного пути предпринимателя в партнерстве с профессионалами Центра.

— Нам особенно важно, что к нам обращаются уже реализовавшиеся предприниматели. Например, Руслан Ахриев, основатель компании «Райт Окна», одного из лидеров розничного сегмента на региональном оконном рынке, с нашей поддержкой зарегистрировал торговый знак и получил финансовую поддержку в Фонде микрофинансирования Новосибирской области. Вдохновляет путь Сергея Сальникова — создателя школы программирования для детей Garage Tesla. В «Моем бизнесе» он прошел обучение по программе «Основы социального предпринимательства», затем получил статус соцбизнеса и дважды — в 2023 и 2024 годах — выиграл грант для социальных предприятий, — поделился примерами Михаил Космынин.

Он отметил, что поддержка креативных индустрий также является одним из приоритетов государственной политики ― и новосибирские предприниматели занимают достойную позицию в этой нише.

— Дизайнер Светлана Шпадырева, создатель экологичного бренда одежды, за два года прошла путь от небольшой коллекции из десяти моделей до участия в Московской неделе моды и открытия собственного модного пространства в центре Новосибирска. В «Моем бизнесе» она проходила обучение, участвовала в конкурсе «Самозанятость. Успех года» и презентовала проект на программе «Мама-предприниматель», созданной для поддержки женщин с детьми, — рассказал руководитель Центра.

Еще одним ярким примером стремительного роста компании благодаря помощи государства, по словам Михаила Космынина, является сбитневарня Ульяны Войтенко.

— Вместе с семьей она восстановила старинные рецепты сбитней и пряников и открыла собственное гастрономическое пространство. Ключевым шагом к масштабированию стало получение поддержки в Центре «Мой бизнес»: на условиях софинансирования мы провели полный комплекс испытаний продукции — на токсичные элементы, пестициды, микотоксины и микробиологическую безопасность — и помогли оформить две декларации соответствия. Это стало основой для роста доверия со стороны потребителей и открыло новые возможности для развития. А участие в международной выставке подарков PRESENTICA при содействии Центра привлекло новых партнеров, — констатировал он.

Образовательная деятельность

Образовательные мероприятия остаются флагманским направлением для Центра «Мой бизнес». Для самозанятых и субъектов малого и среднего предпринимательства на регулярной основе организуются мастер-классы, тренинги, обучающие программы и практико-ориентированные курсы по широкому спектру тем — от финансового планирования до ораторского мастерства. В качестве спикеров на них приглашаются успешные предприниматели региона.

Автор фото: Алексей Гриценко

Сооснователь и соучредитель производства по обжарке кофе Bean&Roast, бронзовый призер Российского чемпионата по обжарке кофе 2018 года Юрий Сафонов неоднократно выступал в качестве эксперта на кофейных мастер-классах. Такие мероприятия любой человек, решивший открыть кофейню, стать бариста или освоить другую профессию, может посетить совершенно бесплатно.

— Если честно, изначально я не сильно верил в силу мастер-классов и экскурсий, хотя нашему производству уже десятый год. Каждый месяц мы производим и отгружаем около 20 тонн кофе. Несмотря на это, каждый раз участие в мастер-классах Центра «Мой бизнес» для меня является своего рода стартапом, определенным опытом и ростом. Это позволяет не только рассказать о любимом занятии, но и посмотреть на свой бизнес со стороны. Безусловно, некоторых участников мои мастер-классы или экскурсии на наше предприятие вдохновляют на открытие своих кофеен. На мастер-классах такие участники, как правило, задают много вопросов, участвуют в обсуждениях и у них горят глаза. В результате после таких мероприятий у нас появляются новые клиенты и партнеры, — поделился своим опытом Юрий Сафонов.

Он добавил, что с удовольствием продолжит сотрудничество с Центром в этом направлении.

Выход на международный уровень

Экспортноориентированным предпринимателям Новосибирской области «Мой бизнес» помогает выйти на международные рынки. Причем обратиться в профильное структурное подразделение — Центр поддержки экспорта — могут предприятия на любой стадии экспортной деятельности. Специалисты Центра поддержки экспорта не только консультируют компании по оформлению документов и требованиям разных стран, но и организуют участие в бизнес-миссиях и ключевых международных выставках, где компании могут презентовать себя и найти перспективных партнеров.

Также Центр поддержки экспорта содействует в получении необходимых сертификатов соответствия, обеспечивает продвижение продукции на зарубежных маркетплейсах, частично компенсирует логистические расходы, помогает защитить интеллектуальную собственность компании за границей и проводит аналитику — как маркетинговую, так и патентную.

Наиболее тесные связи у новосибирского Центра традиционно сложились со странами ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) и государствами Средней Азии (Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Монголия). Активно развивается взаимодействие с Китаем, Индией, государствами Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Мьянма), Ближнего Востока (Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия). Кроме того, постоянно прорабатываются новые перспективные направления, например Сербия, Грузия, Северная Корея и Алжир.

Михаил Космынин отметил, что в 2025 году при содействии Центра поддержки экспорта новосибирские предприятия экспортировали овсяные хлопья, кондитерские изделия, промышленное оборудование и даже батуты.

А Анна Амосова напомнила, что в 2024 году 60 субъектов МСП заключили экспортные контракты на сумму 27,4 млн долларов США.

По словам директора ООО «Фамильный текстиль» (семейное предприятие, которое производит постельные принадлежности с 1999 года) Сергея Загуляева, за пять лет сотрудничества с Центром организация получила практически все возможные услуги, которые он предоставляет. Именно поддержка Центра «Мой бизнес» сделала компанию экспортоориентированной. Участие в программах помогло скорректировать бизнес-процессы и повысить уровень качества выпускаемой продукции. Кроме того, Центр помог в сертификации товаров.

— Нам помогали в поиске партнеров, сопровождении переговоров, софинансировали сертификацию продукции, нас обучали, организовывали бизнес-миссии и индивидуальные выставочные стенды. Благодаря чему наши работники стали эрудированными специалистами с практическим опытом и багажом знаний, который позволяет решать любые вопросы экспортной деятельности. А уж если мы чего и не знаем, так у нас есть Клуб экспортеров, где ты можешь позвонить любому ― и твой вопрос не оставят без ответа, — отметил он.

По словам Сергея Загуляева, сотрудники предприятия прошли обучение по акселерационной программе «Экспортный форсаж» и «Экспортный мини-МБА», в июле 2025 года одна из сотрудниц компании участвовала в работе закупочной сессии в рамках фестиваля «В Сибири — ЕСТЬ!» в качестве волонтера. В 2025 году предприятие планирует с господдержкой отправить сотрудника на обучение в Сколково.

Сергей Загуляев подчеркнул, что обучающие программы Центра помогли компании при ведении переговоров, составлении договоров и исследовании зарубежных рынков.

— Мы вышли на рынки Республики Беларусь, Казахстана и Кыргызстана. Сейчас у нас более 15 действующих контрактов с этими странами. В настоящее время ведутся переговоры с предпринимателями Монголии и Узбекистана. В первом полугодии 2025-го доля экспорта в обороте компании составила 8%. Мы уверены, что она будет расти с каждым годом, — поделился Сергей Загуляев.

Кроме того, компания имеет несколько дипломов зарубежных выставок (47-й Международной выставки по оптовой продаже товаров легкой промышленности BTI-2023, г. Минск, Home Textile Central Asia Expo 2025, г. Алматы и др.), является победителем регионального конкурса «Экспортер года» в номинации «Мой бизнес ― мир без границ», а также неоднократно отмечалась Центром поддержки экспорта Новосибирской области благодарственными письмами за существенный вклад в развитие экспорта.

Новый вектор развития

С начала 2025 года региональное правительство поставило перед собой новую цель в развитии предпринимательства: акцент сместился с вовлечения новых участников в бизнес на поддержку роста уже действующих МСП и повышение их производительности.

— Здесь Центру «Мой бизнес» предстоит большая работа — кроме образовательных программ, остающихся одним из самых важных направлений в деятельности, должно стать больше акселерационных программ и услуг, нацеленных на вполне устойчивый бизнес, которому нужен импульс для дальнейшего роста, — уточнила Анна Амосова.

По словам Михаила Космынина, базовый принцип работы Центра остается прежним — он продолжит помогать малому и среднему бизнесу расти и развиваться.