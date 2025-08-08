Новосибирцы инвестируют деньги в автомобили

В июле 2025 года в России было продано 120649 новых автомобилей, на 34% больше, чем в июне. Эксперты считают, что люди спешат покупать машины, потому что боятся, что завтра будет еще дороже. К примеру, средняя цена японского автомобиля в Новосибирске сейчас составляет 6,52 миллиона рублей, на 6,7% выше, чем год назад. Land Cruiser Prado, в базовой комплектации стоит 8,2 млн. За такие деньги в Новосибирске можно купить хорошую квартиру.

С другой стороны, ряд дилеров пытаются сдерживать цены и продают авто с дисконтом, чтобы быстро получить деньги и освободить место под новые модели, пишет Atas.Info. Например, по итогам июля средняя цена китайского авто в регионе составляла 3,73 миллиона рублей (+2,6% за год). В июле цены на эти машины упали на 1,6% — до 3,52 млн, причем снижение наблюдается пятый месяц подряд, пишет издание. Haval Jolion подешевел на 4%, Hongqi HS5 — на 7,2%. Ключевым вопросом у потребителей остается качество машин китайского автопрома.

По данным Авто.ру Оценка, средние цены новых российских машин демонстрируют наибольшую стабильность: месячное снижение составило символическую одну десятую процента, а с начала года – всего 0,8%, годовой рост — 1,6%. При этом Lada, UAZ в среднем стоят 2,3 миллиона рублей (+ 6,5% за год). При этом за четыре года Lada Granta подорожала на 69%, Largus — на 86%, а качество техники не меняется, констатируют собеседники издания.

Эксперты отмечают, что спрос на авторынке РФ сейчас поддерживают скидки и льготные программы. Кроме того, появились покупатели, которые переносят деньги с вкладов, где падают проценты, в недвижимость, золото и автомобили в качестве инвестиций.

Напомним, с 1 января 2026 года в России вырастет утилизационный сбор — с 300 до 800 тысяч рублей. Ожидается, что цены на новые будут стоить на 15–20% дороже.

Ранее редакция сообщала о том, что у китайских авто в России заканчивается дилерская гарантия. Первые партии автомобилей, поступивших в страну после введения санкций, поехали на коммерческие СТО.