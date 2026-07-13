Банки стали чаще отказывать новосибирцам в кредитовании

В июне в Новосибирской области количество отказов в выдаче потребительских кредитов выросло до 75,4%. Это на 0,8 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в своем исследовании.

В десятку лидеров по доле отказов вошли Оренбургская, Кемеровская и Омская области, Краснодарский край, Татарстан, Челябинская и Волгоградская области, а также Ставропольский и Алтайский края. Среднегодовая доля отказов в выдаче потребительских кредитов по России в июне достигла 73,3%, увеличившись на 1,4 п. п. по сравнению с маем.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков сообщил, что после пяти месяцев повышения лояльности банков к заемщикам, в июне наблюдался рост доли отказов по заявкам на потребительские кредиты. По его словам, в условиях жёсткой денежно-кредитной политики, которая включает серьёзные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки продолжают сохранять достаточно низкий уровень готовности к риску.

Эксперт подчеркнул, что кредитные организации ужесточают требования к качеству кредитных историй потенциальных заёмщиков, что позволяет им минимизировать риски возникновения просрочек в будущем.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты не исключили нового повышения ключевой ставки ЦБ. Ситуацию может усложнить и топливный кризис. На минувшей неделе в Новосибирской области работодателям, не задействованным в обеспечении жизнедеятельности региона, рекомендовали отправлять сотрудников на удаленку.