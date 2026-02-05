Семейный «вклад»: супруги из Новосибирска помогали мошенникам выкачивать деньги из россиян

Новосибирские силовики пресекли деятельность супружеской пары из Новолугового, которые помогали телефонным мошенникам обирать россиян.

Установлено, что с марта 2025 года муж с женой снимали «конспиративные» квартиры, где устанавливали абонентское коммутационное оборудование — так называемые сим-боксы. С их помощью мошенники выкачивали у жителей России деньги и передавали через криптокошельки в колл-центры на территории Украины.

— На основании результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ следственным управлением УМВД России по Новосибирску в отношении двоих жителей Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенные организованной группой», — сообщила официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.

Криминальную парочку задержали и решением суда командировали на два месяца в СИЗО. Санкция вменяемой им статьи грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до двух миллионов рублей.

Отметим, что в последние годы мошенники стали изобретательней и напористей. Они придумывают новые схемы «развода» россиян и действуют оперативно. Чего только стоит афера из числа крупнейших в 2025 году, благодаря которой наш регион прогремел на всю страну, — хищение более 237 млн рублей на нерождённых детях.

История началась в 2021-м, когда было образовано преступное сообщество для получения пособий и социальных выплат за счёт представления заведомо ложных сведений о рождении детей. Структурные подразделения сообщества действовали на территории Новосибирской, Калужской, Пензенской областей и Хабаровского края. В итоге аферисты получили свидетельства о рождении на 664 несуществующих ребенка.

Эксперты отмечают, что случай в сибирской столице — лишь верхушка айсберга. За последние годы правоохранительные органы регулярно сталкиваются с различными способами хищения бюджетных средств, направленных на поддержку материнства.

Ранее редакция сообщала о том, что в России участились случаи мошенничества, направленного на учеников автошкол. Преступники выдают себя за сотрудников администрации и под разными предлогами выманивают коды доступа, после чего используют стандартные схемы для кражи денег.