Рекламодателям

Покупка одежды оптом для собственного магазина: что нужно знать

  • 06/07/2021, 10:49
Бизнес по продаже одежды требует внимательного отношения к выбору поставщика. Решить этот вопрос можно несколькими способами.

Проще всего найти компанию, выступающую официальным дилером для нескольких производителей, чей ассортимент соответствует направлению деятельности предпринимателя. Сами закупки легко реализовать двумя способами – посещением склада или оформлением онлайн-заказа.

Что учитывать при выборе поставщика одежды

Своевременность поставок, доступ к заявленному ассортименту, качество товаров, соответствующее указанному – все эти моменты отражаются на эффективности бизнеса. Сотрудничество с недобросовестными поставщиками чревато дополнительными финансовыми издержками, недовольством клиентов, потерей репутации.

Выбор надежного партнера – одна из первостепенных задач для начинающего предпринимателя. Компания, претендующая на роль постоянного поставщика, должна:

  • обеспечивать гибкие условия сотрудничества;
  • предоставлять большой ассортимент одежды;
  • отслеживать качество, модные тренды и новинки;
  • гарантировать своевременные отгрузки.

В Хабаровске одежда оптом от ведущих российских производителей позиционируется компанией «Артикул». Поставщик давно работает на рынке, имеет хорошую репутацию, размеренную сетку цен.

Как правильно организовать закупку

Современные технологии позволяют отказаться от обязательных поездок на склады одежды. Подобрать товары очень просто через онлайн-каталог. Для визуальной оценки предусмотрены фотографии каждого лота. Качество определяется по описаниям характеристик изделий и материалов. Хороший товаровед без труда сопоставит информацию. К тому же, от производителей можно запросить образцы тканей для лучшего понимания качественных параметров.

Поездка на склад имеет свои сильные стороны. Этот метод дает возможность не только увидеть, но и потрогать каждую вещь, убедиться в отсутствии брака, изучить швы на прочность и аккуратность. Способ удобен, если главный офис поставщика находится в непосредственной близости с магазином. В противном случае на его реализацию потребуются много времени, дополнительные финансовые издержки. При онлайн-заказе поставки осуществляются проверенными транспортными компаниями в любой регион. Иногда услуги доставки для клиента бесплатны. Для этого нужно только оформить заявку на определенную сумму.

Подготовлено по материалам https://www.678000.ru/

302

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : интернет-магазин


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

В Алтайском крае вводят новые ограничения из-за COVID-19

06/07/2021, 10:26

В Кемерово будут судить директора санатория – профилактория за получение взяток

02/07/2021, 15:42

Кристина Магдалева возглавила Томский филиал «АльфаСтрахование»

02/07/2021, 14:58

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Некоторые уже просто забыли, что переводили накопительную пенсию в НПФ

Все материалы
Лента новостей

Сбербанк и Брусника подписали соглашение на 27 млрд рублей

06/07/2021, 17:32

Работников госучреждений плавно подводят к вакцинации

06/07/2021, 17:23

В Новосибирске назвали топ-10 застройщиков по итогам первого полугодия 2021 года

06/07/2021, 17:11

УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

06/07/2021, 14:55
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Рестораторам Новосибирска не продлили «пандемийную» льготу на аренду летников
1/06/21, 14:36

Новости компаний

В Банке «Левобережный» выросли ставки по срочным вкладам

06/07/2021, 14:34

Клиенты ВТБ смогут вернуть до 50 млрд рублей через налоговый вычет

06/07/2021, 12:28

«Надежная энергетика» – номинация для журналистов, освещающих темы электрической и тепловой генерации в Сибири

06/07/2021, 11:36

ВТБ отменяет комиссию за открытие экокарты

06/07/2021, 11:16

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Работников госучреждений плавно подводят к вакцинации

Около 20 тысяч новосибирцев не отчитались о доходах от продажи или получения в дар имущества

В правительстве РФ снова обсуждают повышение налогов

Ледовая арена в Новосибирске может подорожать до 30%

Область на 51% выполнила план по доходам

Финансы

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

В правительстве РФ снова обсуждают повышение налогов

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Заболевшие COVID-19 получили по страховкам уже 828 млн рублей

Новосибирские инвесторы в тройке ключевых покупателей недвижимости в Москве

Политика

Новости Новосибирска

Депутат Александр Морозов сдает мандат

Процедуру отзыва новосибирского мэра поддержал депутат Заксобрания

Мэрию Новосибирска «пропесочили» на Первом канале

«Пенсионеры-партийцы» заявились на выборы

Кто из ЛДПРовцев выступит «за бедных и за честных»?

Недвижимость

Недвижимость

Прекрасный Красный: изучаем жилой комплекс на главной улице Новосибирска

«ВИРА-Строй» построит жилье вдоль Винаповского моста

Участки под жилищное строительство в Новосибирске оказались не востребованы

«Ситуация с участками, переданными в муниципальную собственность, вызывает недоумение»

Дольщики 40 новосибирских долгостроев получат квартиры

Технологии

Финансы

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Телекоммуникации

Новости компаний

«Умный офис» от «Ростелекома»: управляй на расстоянии

В отдаленные районы Новосибирской области МегаФон отправит передвижной магазин

Сотовых операторов могут перестать пускать на остановки

МТС и ГК «Интекко» запустили в Новосибирске остановки цифрового формата

МТС лидирует по скорости фиксированного интернета в Новосибирске

Агропром

Новости Новосибирской области

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Область приросла посевными площадями

В Новосибирске создается подразделение «Российского зернового союза»

Транспорт

Новости Новосибирска

Из-за проектировщиков сдвигаются сроки работ на дорогах области

В Новосибирске резко выросли продажи подержанных автомобилей

345 млрд рублей на транспортную инфраструктуру Новосибирской области

Работы на Восточном обходе Новосибирска возобновились

Whoosh: Электросамокаты разгружают дороги в часы пик

Медицина

Новости Новосибирской области

В Новосибирск поступили более 25 тысяч доз вакцины от коронавируса

Новосибирские медцентры призывают использовать механизмы ГЧП

Ежегодный международный научный конгресс OpenBio-2021 стартует меньше чем через 100 дней

В Новосибирской области утвердили решение о строительстве инфекционной больницы

С лор-заболеваниями у детей можно справиться и без операций

Авто

Авто

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

Туризм

Новости Новосибирска

УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

Два популярных городских пляжа будут закрыты еще неделю

Центр «Сибирь-Хоккайдо» займется внутренним туризмом

В Новосибирске к зиме создадут отделение фристайла

В новосибирских ресторанах тоже готовятся ввести QR-коды

Общество

Новости Новосибирска

Работников госучреждений плавно подводят к вакцинации

В Новосибирске назвали топ-10 застройщиков по итогам первого полугодия 2021 года

УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

Ледовая арена в Новосибирске может подорожать до 30%

СГК развернула капремонт на восьми участках тепловых сетей

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска