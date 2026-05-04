Цифровые паспорта для автомобилей предложили ввести в России

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила с инициативой создания федерального закона, регулирующего рынок транспортных средств. В рамках этого предложения планируется внедрение цифровых паспортов, содержащих важную информацию об истории каждого автомобиля.

Предполагается, что цифровой паспорт автомобиля будет включать реальный пробег, данные о ДТП, владельцах, залогах, арестах, показания одометра, а также историю ремонтов и технического обслуживания.

По мнению РОАД, эти меры повысят прозрачность сделок с подержанными автомобилями и уменьшат риски для покупателей. Они смогут получить полную информацию о машине до покупки, что снизит уровень мошенничества на вторичном рынке. Это также упростит проверку технического состояния и истории обслуживания.

Закон должен определить правовой статус участников рынка автомобилей: автопроизводителей, дистрибьюторов, дилеров и других. Также он должен закрепить их обязательства друг перед другом и перед потребителями, сообщает ТАСС.

Глава РОАД Алексей Подщеколдин отметил, что в текущем законодательстве нет четких определений таких понятий, как «новый автомобиль», «автопроизводитель», «дистрибьютор» и «дилер». По его мнению, правила продажи новых и подержанных автомобилей должны различаться, так как требования к пятилетнему и пятнадцатилетнему транспорту не могут быть одинаковыми.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме призвали обсудить увеличение лимита выплат по ОСАГО с водителями.