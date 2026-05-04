Цифровые паспорта для автомобилей предложили ввести в России

Автор: Артем Рязанов

Меры повысят прозрачность сделок с подержанными авто и защитят покупателей от рисков

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила с инициативой создания федерального закона, регулирующего рынок транспортных средств. В рамках этого предложения планируется внедрение цифровых паспортов, содержащих важную информацию об истории каждого автомобиля.

Предполагается, что цифровой паспорт автомобиля будет включать реальный пробег, данные о ДТП, владельцах, залогах, арестах, показания одометра, а также историю ремонтов и технического обслуживания.

По мнению РОАД, эти меры повысят прозрачность сделок с подержанными автомобилями и уменьшат риски для покупателей. Они смогут получить полную информацию о машине до покупки, что снизит уровень мошенничества на вторичном рынке. Это также упростит проверку технического состояния и истории обслуживания.

Закон должен определить правовой статус участников рынка автомобилей: автопроизводителей, дистрибьюторов, дилеров и других. Также он должен закрепить их обязательства друг перед другом и перед потребителями, сообщает ТАСС.

Глава РОАД Алексей Подщеколдин отметил, что в текущем законодательстве нет четких определений таких понятий, как «новый автомобиль», «автопроизводитель», «дистрибьютор» и «дилер». По его мнению, правила продажи новых и подержанных автомобилей должны различаться, так как требования к пятилетнему и пятнадцатилетнему транспорту не могут быть одинаковыми.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме призвали обсудить увеличение лимита выплат по ОСАГО с водителями.

Рубрики : Авто

Регионы : Новосибирск

Теги : цифровой паспорт автомобиль

В Госдуме призвали обсудить увеличение лимита выплат по ОСАГО с водителями

Автор: Артем Рязанов

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев подчеркнул, что перед тем как одобрить увеличение лимита страховых выплат по ОСАГО в четыре раза для случаев вреда жизни и здоровью, необходимо провести обсуждение с автовладельцами. Это важно, так как на них может лечь дополнительная финансовая нагрузка в виде повышения стоимости полиса.

Напомним, в марте стало известно, что Минфин, Банк России и парламентарии достигли соглашения о повышении максимальной суммы выплат по страхованию жизни и здоровья в ОСАГО с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил, что повышение лимитов выплат по жизни и здоровью в ОСАГО может привести к увеличению средней стоимости полиса примерно на 10%.

Читать полностью

В собственности у одного новосибирца находится 190 машин

Автор: Юлия Данилова

Свыше 70260 новосибирцев имеют в собственности более одной машины. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в УФНС по Новосибирской области.

— Максимальное количество транспортных средств, зарегистрированных на одного жителя Новосибирска, составляет 190, — подчеркнули в ведомстве.

Читать полностью

Страховщики против законопроекта о регрессе в ОСАГО

Автор: Артем Рязанов

Российский союз автостраховщиков (РСА) поддержал позицию комитета Госдумы по финансовому рынку, выступившего против законопроекта об обязательном регрессе в ОСАГО и рекомендовавшего отклонить его. Об этом сообщила пресс-служба РСА.

Законопроект предусматривал, что страховщики должны были бы предъявлять регрессные иски к виновникам дорожно-транспортных происшествий при наличии отягчающих обстоятельств. В своем заключении комитет отметил, что данная инициатива противоречит действующему законодательству и создает практические трудности для ее реализации.

Читать полностью

Новосибирская область попала в рейтинг ДТП с пьяными водителями

Автор: Артем Рязанов

Эксперты аналитического агентства «ПромРейтинг» провели исследование дорожной обстановки в стране и подготовили отчет о дорожно-транспортных происшествиях за первый квартал 2026 года.

С января по март зафиксировано 1025 случаев ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Этот показатель на 38,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Читать полностью

ФАС предлагает изменить расчет тарифов на техосмотр автомобилей

Автор: Артем Рязанов

Федеральная антимонопольная служба разместила на портале regulation.gov.ru сообщение о подготовке приказа, вносящего изменения в методику определения предельных тарифов на техническое обслуживание.

Действующая методика была внедрена в 2022 году. Она требует от регионов собирать предложения от операторов технического осмотра (ТО) по изменению тарифов. Согласно действующим правилам, предложения должны предоставить не менее 50% региональных операторов. Если количество предложений не достигает этой квоты, тариф корректируется в соответствии с инфляцией. Практика показала, что бизнес редко предоставляет необходимую информацию для таких расчетов. В итоге Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила снизить этот порог, но конкретные параметры пока не определены, так как проект соответствующего приказа еще не опубликован.

Читать полностью

МВД создаст рейтинг автошкол по количеству аварий и результатам экзаменов

Автор: Артем Рязанов

Правительство Российской Федерации утвердило правила, которые определяют критерии оценки эффективности автошкол со стороны Министерства внутренних дел. Новая система направлена на повышение качества обучения и усиление конкуренции между образовательными учреждениями. Закон, вводящий рейтинг автошкол, начнёт действовать с 28 мая. Постановлением правительства установлены конкретные параметры для оценки их работы. Среди них:

Показатели для оценки работы автошкол МВД будет ежегодно составлять и публиковать на сайте ГИБДД не позднее 15 февраля.

Читать полностью
Авто

Цифровые паспорта для автомобилей предложили ввести в России

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

