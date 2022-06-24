Создатели новосибирской инновационной компании обратились к Путину

Создатели новосибирской компании «Ангиолайн» обратились к президенту Владимиру Путину за поддержкой: по их мнению, развитие корпоративной атаки со стороны миноритариев может обнулить шанс сохранить производство стентов в России. Об этом сообщило Информационно-аналитическое агентство «Центр деловой жизни».

— Серьѐзность ситуации, по-видимому, не очевидна для региональных и отраслевых чиновников. Авторы обращения надеются привлечь внимание руководства страны, чтобы переломить ход событий, — пишет Кузнецов.

По данным руководителя агентства Андрея Кузнецова, Андрей Кудряшов и Алексей Французов, до недавнего времени владевшие 75% акций новосибирской компании «Ангиолайн», направили письмо президенту 23 июня с просьбой, поручить правоохранительным органам разобраться в ситуации, которая привела к закрытию единственного российского завода, в промышленных объѐмах производившего коронарные стенты для оперирования больных сердечными заболеваниями.

Авторы письма напоминают, что «Ангиолайн» с 2014 года увеличил производство отечественных стентов для использования в сердечной хирургии, занял 30% национального рынка и потеснил поставщиков стентов из США, до того обладавших фактической монополией в России. Активный рост отечественных поставок привѐл к снижению стоимости закупки стентов в 2,5 раза, что обернулось для поставщиков из США существенным снижением прибыли.

— Несмотря на очевидную выгоду для государственного бюджета, к лету 2022 года события развернулись так, что отечественное производство стентов может прекратиться, а судьба 200 тысяч россиян, страдающих сердечными заболеваниями, будет зависеть от милости компаний из США, которые либо вернут рынок России под свой полный контроль, либо остановят поставки, — цитирует ЦДЖ основателей «Ангиолайна».

Как пишет Кузнецов, авторы письма акцентируют внимание президента РФ на том, что «компания оказалась под контролем мажоритарного акционера и стоящих за ним иностранных акционеров».

— Возможность сохранить российское производство стентов создатели «Ангиолана» увидели в перезапуске бизнеса с чистого листа. Французов создал компанию «РВаскуляр», Кудряшов передал ей возможность пользоваться своей лицензией, — рассказывает Андрей Кузнецов.

Однако, как сообщают авторы письма, «противодействие со стороны мажоритария продолжается и в рамках расследования уголовного дела следствие уже арестовало часть оборудования «РВаскуляр». Кузнецов пишет, что новосибирские предприниматели указывают в письме к главе государства на «высокую общественную опасность прецедента, сделавшего возможным исключение из компаний мажоритарных акционеров по надуманным основаниям — это ставит под угрозу стабильность практически любого частного бизнеса в России». Президента просят поручить Генпрокуратуре РФ провести проверку причин, которые привели к уходу «Ангиолайна» с рынка.

Напомним, «Ангиолайн» долгое время входил в список крупнейших инновационных проектов региона, а также в программу реиндустриализации экономики,получал господдержку на региональном и федеральном уровне. У компании были большие планы по выводу на рынок новых разработок для лечения сердечно-сосудистых патологий. В начале 2020 года в одном из интервью редакции Андрей Кудряшев отмечал, что его очень беспокоит слабая защищенность бизнеса со стороны судебного сообщества и правоохранительных органов.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отказал в заключении мирового соглашения кредиторам новосибирского предприятия, работающего в сфере тяжелого машиностроения.