В детском саду под Новосибирском проходит проверка на инфекцию

В детском саду города Обь проводится проверка после сообщений о заболевании детей, которые появились в соцсетях и СМИ. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после того, как появилась информация о возможных случаях энтеровирусной инфекции в дошкольном учреждении.

Специалисты ведомства проводят комплексную проверку детского сада. Они оценивают организацию питания, проверяют систему водоснабжения, контролируют соблюдение санитарно-противоэпидемического режима и анализируют условия пребывания детей.

В детском саду ввели усиленные меры безопасности. Специалисты усилили дезинфекционный режим и контроль при приёме детей. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

По информации управления образования Оби, речь идет об энтеровирусной инфекции. Однако, эта информация на данный момент не подтверждена.

Ситуация находится под контролем регионального Роспотребнадзора.

Ранее редакция сообщала о том, что массовое отравление детей в Новосибирске расследует прокуратура.