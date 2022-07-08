Мэрия хочет забрать здание у первого новосибирского «школьного» концессионера

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска проверил исполнение требования, которым муниципалитет запретил концессионеру «Наша школа» использовать здание по улице Зыряновская, 119/1. Об этом говорится в акте контроля, размещенном на сайте мэрии.

Напомним, мэрия заключила концессионное соглашение с ОАНО «Образовательный комплекс школа-сад «Наша школа» в 2015 году. Компания взяла в концессию здание детского сада площадью 1726, 8 кв. м и здание склада площадью 145,4 кв.м. Срок действия концессионного соглашения — 30 лет. Концессионер планировал в течение 2 лет реализовать проект по реконструкции существующего здания и строительству нового. Его общая площадь должна была составить 5 тысяч кв. м. Полностью реализовать весь проект планировалось за 3 года. Объем инвестиций в ценах 2015 года анонсировался в 230 млн рублей.

Однако новое здание до сих пор так и не появилось. Камнем преткновения города и концессионера стал проезд техники к строительной площадке, против которого восстали собственники ближайших жилых домов. В результате строительные работы заглохли на стадии сноса нескольких старых построек и рытья котлована, что зафиксировали аудиторы городской контрольно-счетной палаты по итогам проверки. При этом организация продолжала вести образовательную деятельность, регулярно получая на это разрешение специальной комиссии по линии Рособрнадзора.

Аудиторы КСП Новосибирска заявляли, что концессионер получал прибыль от своей деятельности. За период 2018-2020 годов мэрия подготовила 3 иска, удовлетворенные судом, о взыскании необоснованного обогащения с августа 2017-го по июнь 2020-го в общей сумме 4,4 млн рублей. Аудиторы сообщали, что недовзысканная сумма с июня 2015-го по август 2017-го составляет еще более 3 млн рублей. Что касается иска о расторжении концессии, то в его удовлетворении суд муниципалитету отказывал, так как мэрия не исполнила обязательства перед концессионером: не смогла организовать проезд для строительной техники на объект.

В сентябре 2021 года было принято решение: дать сторонам соглашения годовую отсрочку для того, чтобы утрясти условия соглашения и при этом «не кантовать» учащихся, у которых к тому времени начались занятия. При этом обе стороны — представители и руководства муниципалитета и компании-концессионера — в ходе заседания комиссии заявляли о готовности сотрудничества при соблюдении каждой из сторон ряда обязательств. Однако муниципалитету было рекомендовано приступить к подготовке документов для расторжения концессии и к маю 2022 года выйти на расторжение (если не будет никаких действий), а также продолжить претензионную работу в части неосновательного обогащения «Нашей школы».

Тем не менее уже осенью 2021 года муниципалитет направил в Арбитражной суд Новосибирской области два иска к АНО Общеобразовательный комплекс Школа-сад «Наша школа»: на 4,4 млн и 1,9 млн рублей.

Дело о банкротстве от 28 октября в конце декабря было прекращено. Все кредиторы отказались от заявленных требований. В январе 2022-го по делу от 2 ноября стороны пришли к мировому соглашению. Ответчик — «Наша школа» — признал требования муниципалитета и обязался оплатить сумму неосновательного обогащения в размере 1,9 млн рублей, полученную с 17.06.2020 по 30.07.2021, говорится в материалах суда. По графику платежей выплаты концессионер должен был провести до 30 января 2023 года — по 158 тысяч рублей в месяц. В случае неисполнения соглашения мэрия получала право взыскать с ответчика здание школы (Зыряновская, 119/1).

— Если инвестор ведет незаконную деятельность на площадках, которые подлежать реконструкции, то с ним нужно сразу разрывать соглашения, — отмечал он.

В марте 2022-го на заседании комиссии горсовета Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения депутаты обсуждали концессии, которые реализуются в Новосибирске. Аудитор городской контрольно-счетной палаты Ирина Нетисова предложила создать прецедент расторжения концессии с предпринимателями, которые нарушают прописанные в соглашении условия. Глава комиссии Андрей Гудовский предложил КСП и коллегам для вынесения такого решения детально рассмотреть все концессии.

13 апреля 2022 года департамент инвестиций принял приказ, запрещающий концессионеру «Нашей школы» использовать здание. В ходе проверки, проведенной 30 июня, комиссия департамента проверила исполнение этого приказа. Судя по акту контроля, опубликованному на сайте мэрии 7 июля, проверяющие выявили, что образовательная деятельность в здании не велась, однако требование об освобождении объекта от имущества, принадлежащего концессионеру, не исполнено.

— По устным заявлениям представителя концессионера, объект концессионного соглашения эксплуатируется на законных основаниях, добровольное прекращение образовательной деятельности в здании, являющемся муниципальной собственностью, не рассматривается, — говорится в акте контроля.

При этом в комиссии подчеркнули, что при визуальном осмотре здания были выявлены вертикальные трещины стен, протечки в потолочных конструкциях, дефекты цоколя и отмостки фундамента и т.д. Котлован на месте снесенного здания зарос травой и кустарником. Кстати, 5 мая 2022 года мэрия отказала концессионеру в строительстве нового здания школы.

Присутствовавший в ходе проверки замгендиректора, соучредитель ОАНО «Образовательный комплекс школа-сад «Наша школа» Руслан Семочкин написал в акте, что считает требование об освобождении занимаемых площадей незаконным. Что касается нарушений, перечисленных комиссией, то, по его словам, «здание имеет признаки естественного эксплуатационного износа, которые устраняются в рамках ежегодного ремонта и подготовки здания к новому учебному году».

— Состав департамента под руководством Люлько заходил в судебный процесс с целью разрыва концессионного соглашения. Не получилось. Суды 3 инстанций сочли соглашение действующим. Мы готовы строить. Мы за свой счет провели все землеустроительные работы на объекте, которые по договору должна была выполнить мэрия, но к нам постоянно идут какие-то придирки. Не исключаю, что это связано с интересом определенных застройщиков, — комментирует собеседник редакции. — В январе 2022 года мы заключили мировое соглашение с департаментом имущества и платим в установленном графике. Тем не менее в апреле 2022 года департамент по инвестициям выдвигает нам требование освободить здание. Для образовательного учреждение лишиться здания во время учебного года — это прекращение деятельности, разрыв концессии со всеми вытекающими последствиями. Требование об освобождении здания непонятно ни нашим юристам, ни нашим адвокатам, поэтому мы считаем его незаконным.

В разговоре с редакцией Руслан Семочкин напомнил, что концессионное соглашение в 2015 году «Наша школа» заключила с департаментом имущества мэрии. После прихода в муниципалитет Александра Люлько концессионные соглашения были переданы в департамент инвестиций, но, по его информации, до сих пор нет акта приема-передачи документов между структурными подразделениями мэрии.

По нынешним ценам строительство здания обойдется концессионеру примерно в 0,5 млрд рублей. После завершения действия соглашения оно перейдет в собственность мэрии.

Образовательный комплекс «Наша Школа» работает с 1994 года. Имеет статус инновационной площадки Российской академии образования. На протяжении многих лет выпускники школы поступают в высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, в основном на бюджет. Принимает на обучение детей от 3 лет до 11 класса.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске срываются сроки строительства 6 новых концессионных школ.