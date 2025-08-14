Федеральные компании для переезда в Новосибирск будут заказывать офисы

Новосибирск занимает второе место по объему качественного офисного предложения класса А и В среди региональных городов России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), с показателем 511 тысяч кв. м. Больший объем предложения отмечен только в Екатеринбурге (720 тысяч кв. м). Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщила Юлия Токарева, партнер, руководитель отдела стратегического консалтинга CMWP.

— Учитывая низкий уровень вакантности в 3,1% и стабильный спрос на офисные площади, рынок остается заполненным, что указывает на ограниченное количество свободных площадей и потенциальный спрос на новые качественные офисные помещения. В такой ситуации крупным федеральным компаниям, которые рассматривают размещение офиса в региональном центре, в текущее время сложно найти площади под свои запросы. Новосибирск — не исключение. Ограничение чаще всего связано с наличием свободных консолидированных площадей крупного размера в одном здании класса А или B, предлагаемого в аренду, с профессиональной управляющей компанией, — поясняет эксперт.

По мнению Юлии Токаревой, отсутствие подходящих площадей в Новосибирске сформировано длительной ситуацией — за последние 10 лет объем нового строительства качественных офисов в городе был ограничен. Тем не менее аналитики CMWP ожидают увеличения предложения, в основном пока в формате продажи офисных блоков. Речь идет о новом планируемом предложении.

— Низкая строительная активность спекулятивного предложения в региональных городах объясняется меньшим потенциалом, связанным с более низким уровнем ставок аренды и цен продаж, чем в Москве, практически при той же себестоимости строительства. В связи с этим крупные компании, которым необходима качественная офисная недвижимость в регионах, принимают решение о строительстве офисов формата built-to-suit, что обеспечивает взаимную уверенность и девелоперу, и конечному пользователю в достижении своих целей, — считает эксперт.

Она не исключила, что новые проекты застройщиков, которые находятся на стадии планирования и имеют необходимые разрешения, могут быть конвертированы в объекты built-to-suit и выведены на рынок быстрее в случае наличия соответствующего запроса от компании-резидента.

При этом Токарева предупреждает, что строительство новых офисных центров со стратегией сдачи в аренду невозможно без повышения ставки аренды для обеспечения доходности девелопера, учитывая возросшие стоимости строительства и дорогое заемное финансирование.

— Федеральные компании имеют больше гибкости для принятия решения об аренде офисной площади по новым ставкам для обеспечения высоких стандартов офисных пространств, соответственно, ставка аренды будет повышаться в новых объектах, — поясняет она.

Влияние смены прописки «федералов» на региональный рынок жилья будет зависеть от стратегии компаний по релокации или найму сотрудников на местах, а также количества рабочих мест.

— В краткосрочной перспективе эффект на рынок жилья будет точечным, для долгосрочного влияния необходимы более комплексные факторы, влияющие на востребованность жилья в городе, — уверена Токарева.

Светлана Суксова, руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд» подтвердила Infopro54, что в городе есть заявки от федеральных компаний на офисы от 4 тысяч кв метров.

— В Новосибирске наблюдается тенденция, когда девелоперы адаптируют свои проекты под потребности федеральных компаний, которые переезжают в город. Это связано с увеличением спроса на коммерческую недвижимость и офисные площади в свете миграции бизнеса. Некоторые девелоперы уже начали переоснащение объектов, чтобы соответствовать требованиям новых арендаторов. Конкретные прецеденты могут варьироваться, но общая тенденция к адаптации под запросы федеральных компаний наблюдается, — подчеркнула она.

Участники рынка недвижимости Новосибирска, опрошенные редакцией Infopro54, также не исключили, что девелоперы пойдут на переформатирование своих проектов в связи с падением продаж жилой недвижимости. С большей долей вероятности в этот тренд могут попасть апартаменты.

Напомним, в июле 2024 года появилась информация о том, что готовится переезд головных офисов госкорпораций в Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток. В августе в СМИ города разошлась информация, что в Новосибирске собирается разместиться дочерняя структура «Газпрома» — «СтройТрансНефтеГаз». Летом 2025-го АО «СТНГ» начала релокацию из Санкт-Петербурга в Новосибирск.

Вероятным кандидатом на переезд в Новосибирск эксперты также называли «Ростех», так как многие новосибирские предприятия завязаны на ОПК и тяготеют к «Ростеху». Среди потенциальных релокантов назывались Сбербанк, «Росатом», «Сибирская генерирующая компания (СГК)» и собственники угольных месторождений: «Разрез Богатырь», «Разрез Восточный».

По данным «Сибирской юридической компании», по итогам июля 2025 года средняя цена на аренду офисного помещения в Новосибирской области составляла 1115 рублей за кв. м (+5,4% к июлю). Эксперты компании прогнозируют, что в августе цены на аренду офисов вырастут до 1123 рублей за «квадрат», и эта динамика сохранится в ближайшие месяцы. Цена предложения при продаже офисов в июле в среднем составляла 141446 рублей (+12,1%). В ближайшие месяцы аналитики компании ожидают снижения цен на офисы.

Ранее возможность переезда в Новосибирск головных офисов крупных компаний оценили эксперты и мэр Новосибирска.