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Бизнес Власть

«Чем дальше, тем лучше»: Путин предложил отложить снижение порога по НДС для бизнеса в России

Автор: Юлия Данилова

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С таким заявлением президент выступил на ПМЭФ 2026

Выступая на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент России Владимир Путин сделал ряд знаковых для бизнеса заявлений.

В частности, он напомнил о задаче, поставленной перед правительством: со следующего года нужно вернуться к устойчивым темпам роста отечественной экономики. Для этого необходимо увеличить капитальные вложения, запустить новый инвестиционный цикл. Он подчеркнул, что это будет важнейшим индикатором эффективности работы.

Владимир Путин назвал ключевые тренды, направленные на укрепление экономического суверенитета страны.

Платформизация экономики — сквозное внедрение технологий, использование передовых решений, которые упрощают и автоматизируют работу бизнеса. Глава государства поручил подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ. Обсудить развитие экосистем платформенной экономики планируется на Форуме будущих технологий в начале 2027 года.

Дальнейший рост заработных плат должен быть связан с повышением производительности труда, эффективной организацией производства. Для обеспечения предприятий кадрами в России решение оказать поддержку трудовой мобильности для молодежи: законодательно закрепить инструмент стажировок с чёткими обязанностями работодателя, правами сотрудников и правовыми гарантиями. Поправки в Трудовой кодекс уже подготовлены.

Регионам поручено активно привлекать инвестиции, создавать качественные рабочие места, развивать производство и городскую среду. Путин напомнил, что с 2026 года в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата учитывается сокращение инвестиционно-строительного цикла на объектах культурного наследия: старинных домах, усадьбах, зданиях. При их восстановлении нужно использовать потенциал стратегических бизнес-партнёров, то есть крупных компаний и предприятий регионов.

— Решено подготовить механизмы участия таких компаний в строительном секторе, в развитии социальной инфраструктуры: детские сады, школы, больницы, поликлиники.  Прошу завершить эту работу в кратчайшие сроки, — добавил Владимир Путин.

Он также напомнил о том, что переезд крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы продолжается. По его словам, уже приняты такие решения по «РусГидро», ПСБ, в «Объединённой двигателестроительной корпорации». В финальной стадии находятся решения по компаниям группы «РЖД» и другим структурам, работающим в сфере железнодорожного строительства.

Поддержка новаторских подходов частных инвесторов. Путин предложил дать бизнесу больше творческой свободы через новые экономические, строительные решения, соединить высокотехнологичные инвестиции, туризм, культуру, креатив в рамках специального правового режима.

Предусмотреть возможность коллективного инвестирования в проекты городской среды. Правительству РФ, Агентству стратегических инициатив и институтам развития поручено сформулировать механизмы, которые позволят гражданам напрямую участвовать в развитии регионов.

Правительству, ВЭБу и деловым объединения предпринимателей поручено подготовить концепцию плавного перехода при развитии и росте бизнеса, которая охватит все этапы: от самозанятости к индивидуальному предпринимательству, а затем к компании. Отложить дальнейшее снижение порога выручки по НДС и зафиксировать его на текущем уровне. (Это предложение зал встретил аплодисментами.)

— Не буду называть срок, но чем дальше, наверное, тем лучше. Прошу правительство совместно с депутатами Государственной Думы внести необходимые поправки, — добавил Владимир Путин.

Продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах.

Наращивать связи с зарубежными партнёрами, выстраивать кооперацию, продвигать трансграничные проекты. Планируется развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей, наращивать мощности морских портов и Трансарктического транспортного коридора, развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить танкеры и другие суда разного класса.

Ранее редакция сообщала о том, что предприниматели просят государство больше не снижать порог НДС

Фото с официального сайта Кремля.

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Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : ПМЭФ НДС Владимир Путин

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Технопарк для айтишников за 10 млрд рублей построят в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Соглашение о создании технопарка в сфере высоких технологий было подписано на ПМЭФ 2026. Его завизировали заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, губернатор региона Андрей Травников и представитель «ВКД-1» девелопер Вадим Ильченко. Проект появится в сити-квартале «Инские холмы», который возводит компания Ильченко «Верба Капитал». Речь идет о многофункциональных пространствах на площади 15 тысяч кв метров, где планируется создать около 900 рабочих мест.

— Строительство Технохаба Сбера станет лишь первым этапом по созданию крупнейшего в Сибири комплекса застройки бизнес-пространства класса А, рассчитанного на 2500 рабочих мест и общей площадью 55 тысяч квадратных метров, с объёмом инвестиций более 10 млрд руб, — пояснили в правительстве региона.

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Экспорт не дал уйти в пике: Новосибирская область потеряла позиции в рейтинге инвестиционного климата АСИ

Новосибирская область заняла 15-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, представленного на площадке Петербургского международного экономического форума в 2026 году. Регион разделил эту строчку с Ярославской, Волгоградской и Рязанской областями. Таким образом, за год Новосибирская область опустилась на четыре позиции.

Единственная категория, в которой Новосибирская область не просто удержалась, а совершила рывок, — поддержка экспортной деятельности. В 2026 году регион занял второе место в России по этому направлению, уступив только Москве и опередив Московскую область. Год назад Новосибирск даже не входил в десятку лидеров по экспорту.

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Личинки саранчи нашли на границе Краснозерского района Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Работники Краснозёрского отделения новосибирского «Россельхозцентра» и их коллеги из Хабарского района Алтайского края тщательно изучили сельскохозяйственные угодья, расположенные на границе. Общая площадь обследования составила 1,2 тысячи гектаров. Цель проверки — выявить наличие саранчовых вредителей.

Обнаружены личинки нестадных видов саранчи, таких как крестовая кобылка и различные виды травянок и коньков. Однако их плотность составляет менее пяти особей на квадратный метр, что существенно ниже уровня, при котором они могут нанести экономический ущерб.

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Новосибирск отбил 86 млн рублей у иркутского подрядчика Октябрьского моста

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска добилась отмены решения о взыскании 86 млн рублей в пользу подрядчика «ДК Клевер». Четвертый арбитражный апелляционный суд в Чите отправил дело о ремонте Октябрьского моста на пересмотр по правилам первой инстанции — разбирательство начнется заново.

Конфликт разгорелся вокруг муниципального контракта № 185-23 от 20.11.2023 года на ремонт Октябрьского моста через реку Обь. Заказчиком выступало МКУ «Гормост», подрядчиком — ООО «ДК Клевер» (Иркутск). Эта компания зашла на объект после того, как прежний генподрядчик — ООО «СпецТрансСтрой» — не справился с выполнением обязательств, однако позже между сторонами возникли разногласия по объему и стоимости работ.

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Жителей Новосибирской области призвали активнее поддержать проекты

В Новосибирской области завершается Всероссийское голосование за выбор объектов для благоустройства. У жителей региона осталось семь дней, чтобы повлиять на то, какие парки, скверы и общественные пространства приведут в порядок в первую очередь. Голосование проходит на платформе «Госуслуги», участие в нем могут принять граждане старше 14 лет.

Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр региональной политики Роман Бурдин отметил, что государство уже много лет учитывает мнение людей при планировании благоустройства территорий. По словам министра, победу в голосовании одержат объекты, которые преобразят уже в 2027 году, однако власти также изучают запросы жителей и по другим точкам на карте региона. Это помогает выстраивать долгосрочные планы развития районов.

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Ксения Шойгу заинтересовалась разработками научных институтов Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область планирует подключиться к развитию Ангаро-Енисейского кластера. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Андрея Травникова и генерального директора Фонда «Долина Менделеева» Ксении Шойгу в рамках ПМЭФ-2026. Шойгу заинтересовала возможность подключения научно-экспертного и инженерного потенциала региона к созданию технологий глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов для кластера.

По словам Травникова, для Новосибирска — это возможность встроить научный, образовательный и инженерный потенциал региона в крупный межрегиональный технологический проект с понятной промышленной задачей.

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