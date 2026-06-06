«Чем дальше, тем лучше»: Путин предложил отложить снижение порога по НДС для бизнеса в России

Выступая на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент России Владимир Путин сделал ряд знаковых для бизнеса заявлений.

В частности, он напомнил о задаче, поставленной перед правительством: со следующего года нужно вернуться к устойчивым темпам роста отечественной экономики. Для этого необходимо увеличить капитальные вложения, запустить новый инвестиционный цикл. Он подчеркнул, что это будет важнейшим индикатором эффективности работы.

Владимир Путин назвал ключевые тренды, направленные на укрепление экономического суверенитета страны.

Платформизация экономики — сквозное внедрение технологий, использование передовых решений, которые упрощают и автоматизируют работу бизнеса. Глава государства поручил подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ. Обсудить развитие экосистем платформенной экономики планируется на Форуме будущих технологий в начале 2027 года.

Дальнейший рост заработных плат должен быть связан с повышением производительности труда, эффективной организацией производства. Для обеспечения предприятий кадрами в России решение оказать поддержку трудовой мобильности для молодежи: законодательно закрепить инструмент стажировок с чёткими обязанностями работодателя, правами сотрудников и правовыми гарантиями. Поправки в Трудовой кодекс уже подготовлены.

Регионам поручено активно привлекать инвестиции, создавать качественные рабочие места, развивать производство и городскую среду. Путин напомнил, что с 2026 года в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата учитывается сокращение инвестиционно-строительного цикла на объектах культурного наследия: старинных домах, усадьбах, зданиях. При их восстановлении нужно использовать потенциал стратегических бизнес-партнёров, то есть крупных компаний и предприятий регионов.

— Решено подготовить механизмы участия таких компаний в строительном секторе, в развитии социальной инфраструктуры: детские сады, школы, больницы, поликлиники. Прошу завершить эту работу в кратчайшие сроки, — добавил Владимир Путин.

Он также напомнил о том, что переезд крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы продолжается. По его словам, уже приняты такие решения по «РусГидро», ПСБ, в «Объединённой двигателестроительной корпорации». В финальной стадии находятся решения по компаниям группы «РЖД» и другим структурам, работающим в сфере железнодорожного строительства.

Поддержка новаторских подходов частных инвесторов. Путин предложил дать бизнесу больше творческой свободы через новые экономические, строительные решения, соединить высокотехнологичные инвестиции, туризм, культуру, креатив в рамках специального правового режима.

Предусмотреть возможность коллективного инвестирования в проекты городской среды. Правительству РФ, Агентству стратегических инициатив и институтам развития поручено сформулировать механизмы, которые позволят гражданам напрямую участвовать в развитии регионов.

Правительству, ВЭБу и деловым объединения предпринимателей поручено подготовить концепцию плавного перехода при развитии и росте бизнеса, которая охватит все этапы: от самозанятости к индивидуальному предпринимательству, а затем к компании. Отложить дальнейшее снижение порога выручки по НДС и зафиксировать его на текущем уровне. (Это предложение зал встретил аплодисментами.)

— Не буду называть срок, но чем дальше, наверное, тем лучше. Прошу правительство совместно с депутатами Государственной Думы внести необходимые поправки, — добавил Владимир Путин.

Продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах.

Наращивать связи с зарубежными партнёрами, выстраивать кооперацию, продвигать трансграничные проекты. Планируется развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей, наращивать мощности морских портов и Трансарктического транспортного коридора, развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить танкеры и другие суда разного класса.

Ранее редакция сообщала о том, что предприниматели просят государство больше не снижать порог НДС.