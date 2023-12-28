Отставки и назначения 2023 года в Новосибирской области

Силовые и надзорные органы

В январе в статусе временно исполняющего обязанности руководителя регионального Госуправления федеральной службы судебных приставов был представлен подчиненным Сергей Неведомский. Ранее он возглавлял УФССП в Пермском крае. Указ об официальном назначении Неведомского был подписан президентом позже, в июле 2023 года.

Также в начале года стало известно, что генерал-лейтенант Андрей Мордвичев возглавил Центральный военный округ ВС РФ. Военачальник несколько лет служил в Новосибирске на должностях: первого заместителя командующего и начальника штаба 41 армии. Генерал-лейтенант сменил на должности командующего ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

В апреле главой транспортной прокуратуры Барабинского района Новосибирской области был назначен Василий Пугаев. А на должность прокурора Бердска назначен старший советник юстиции Аркадий Козлов, ранее занимавший должность прокурора Райчихинска Амурской области.

Новым начальником Госавтоинспекции Новосибирска стал майор полиции Роман Мельников. В должности он сменил Евгения Маслюка, который занимал пост с 2015 года.

Летом сменилось руководство в Следственном управлении СК России по Новосибирской области. Руководителем ведомства назначен генерал-лейтенант юстиции Евгений Долгалев. Бывший руководитель регионального СК Андрей Лелеко был временно отстранен от должности в апреле 2021 года. Коллегию федерального ведомства не устроили результаты работы новосибирского СК в 2020 году. Через неделю он вышел на работу, но уволится летом 2021 года. После него и.о. руководителя был Виталий Зарипов, который написал рапорт об отставке.

В октябре полковник полиции Алексей Захаров возглавил управление МВД по Новосибирску. Возглавлявший ранее городское управление Юрий Горчаков ушел на пенсию.

Бизнес Новосибирской области

В феврале в ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) утвержден новый состав совета директоров, возглавил который международный эксперт стекольной отрасли Винченцо Бове.

Также в феврале новым генеральным директором компании «ЭлитАвтоСибирь» (официальный дилер BMW в Новосибирске, входит в красноярский «Медведь Холдинг») стала Татьяна Загребина. Она сменила на этом посту Сергея Скопцова, который руководил дилерским центром с 2015 года.

В марте совет директоров «Бердского электромеханического завода» (АО «БЭМЗ») избрал бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко генеральным директором предприятия. Ранее стало известно, что председатель совета директоров Виктор Осин продал принадлежащие ему акции завода компании S7.

Также в марте стало известно о назначении руководителем филиала МТС в Новосибирской области Алексея Пахомова, ранее возглавлявшего бизнес компании в Кировской области.

В результате кадровой рокировки в ООО «Сибирская генерирующая компания» директор Новосибирского филиала Андрей Аплошкин возглавил Кемеровский филиал компании. Новосибирский и Алтайский филиал компании объединили в Западно-Сибирский филиал. Его возглавил Игорь Лузанов.

Экс-министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбанов ушел из федерального министерства (после ухода из регионального правительства, он 1.5 года работал в Минэкономразвития РФ) и теперь входит в топ-менеджмент одного из крупнейших участников цифрового рынка России — является директором по взаимодействию с органами власти телеком-оператора «Новые башни».

Правительство Новосибирской области

В конце января в отставку ушел заместитель главы минкульта Григорий Милогулов. В министерстве он работал с августа 2020 года, курировал развитие профессионального искусства, образования в сфере культуры, международную деятельность в сфере культуры, а также сохранение культурного наследия. Через несколько дней он был назначен проректором по молодежной политике в Новосибирском театральном институте. Стоит отметить, что министерство до сих пор остается «безголовым». Обязанности министра в настоящее время исполняет Юрий Зимняков.

В региональном правительстве одним из самых резонансных стало увольнение с поста министра образования Новосибирской Сергея Федорчука. О его увольнении во время юбилейного форума «Технопром-2023» сообщил губернатор региона Андрей Травников. Позже стало известно, что Федорчук остался в региональном правительстве – он возглавил департамент молодежной политики. Новым министром образования Новосибирской области стала Мария Жафярова, которая до назначения возглавляла Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С. Макаренко.

В сентябре областное правительство покинул политический вице-губернатор Игорь Яковлев, который семь лет отвечал за региональные выборы при двух губернаторах. Чиновник ушёл в отпуск с последующим увольнением.

Также в этом году, замминистра сельского хозяйства Светлану Невзорову освободили от занимаемой должности после возбуждения против нее уголовного дела. Уголовное дело против Невзоровой было возбуждено весной 2023 года. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий при распределении субсидий, выделяемых сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области. В августе стало известно, что суд прекратил уголовное дело в отношении чиновницы.

В 2023 году в Новосибирской области губернатор Андрей Травников был переизбран на новый срок. В течение месяца после выборов было сформировано новое областное правительство. В итоге все министры сохранили свои посты – не было никаких громких отставок и назначений.

Мэрия Новосибирска

В январе стало известно о том, что Городской центр организации дорожного движения Новосибирска (ЦОДД) возглавил бывший вице-мэр Новосибирска Валерий Жарков. В 2012–2014 годах он работал вице-мэром Новосибирска. В 2017 году он возглавил ГКУ «Мост», но в 2019 году был уволен без объяснения причин. Экс-руководителя ЦОДД Вячеслава Трещева задержали сотрудники новосибирского управления ФСБ России в декабре 2022 года после получения 1,2 млн руб. У него дома прошел обыск. Ленинский суд Новосибирска по ходатайству следствия поместил Вячеслава Трещева в СИЗО, полагая, что он может скрыться или оказать давление на свидетелей.

В апреле был отправлен в отставку начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Алексей Толоконский. В данной должности он работал с 2017 года. В июне 2023 года Алексей Толоконский стал новым директором футбольного клуба «Новосибирск». В сентябре начальником управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска назначен Константин Катионов.

Последний месяц 2023 года запомнится новосибирцам громкими увольнениями в мэрии. 15 декабря стало известно, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть уволил начальника новосибирского дептранса Константина Васильева. Вопрос об отставке руководителя департамента транспорта и благоустроительного комплекса мэрии депутаты горсовета озвучили ещё 21 ноября на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения. Депутаты рекомендовали мэру уволить Константина Васильева из-за неудовлетворительной работы возглавляемого им департамента и систематическое невыполнение рекомендаций депутатов. После летних каникул главными темами обсуждения были итоги и качество ремонтов дорог, тротуаров и мостов в Новосибирске, темпы строительства станции метро «Спортивная» и предоставление подрядчику 200 млн рублей, предстоящее повышение тарифа на транспорт и т.д.

Однако главной интригой года может стать уход с поста мэра Анатолия Локтя. По информации редакции, он написал заявление по собственному желанию и 26 декабря, якобы, отработал в должности последний день. По информации источников редакции, пока исполняющим обязанности главы города будет вице-мэр Олег Клемешов. Источники редакции отметили, что вместе с мэром уходят некоторые его замы. Например, Артем Скатов. В мэрии эту информацию опровергают.

Наука и медицина

Смена руководителя в вирусологическом центре «Вектор» стала одной из обсуждаемых отставок года. Бывший руководитель центра Ринат Максютов был уволен в связи с утратой доверия. Судя по приказу руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой причиной увольнения стало непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов, а также непринятие мер по уведомлению работодателя о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Директором вирусологического центра после скандальной отставки Рината Максютова назначен заместитель по научной работе Александр Агафонов.

В сентябре правительство Новосибирской области в лице Миннауки не продлило договор с руководителем ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд» Александром Николаенко. Он возглавлял фонд с декабря 2020 года. Представители инновационных компаний Новосибирска и области обратились к замгубернатору области Ирине Мануйловой с коллективным письмом в поддержку и защиту Александра Николаенко. Письмо подписали 22 представителя инновационных компаний. В октябре директором фонда стал Станислав Болотов.

Культура

Культурная сфера Новосибирской области в 2023 году была довольно насыщена в части кадровых перестановок.

В январе в Новосибирском государственном драматическом театре «Старый дом» на смену Антониде Горявчевой (покинула занимаемую должность в конце декабря 2022 года) пришла Татьяна Ильина. До этого она занимала должность начальника отдела развития Новосибирского музыкального театра. Горявчева перешла в «Красный факел».

Также в январе коллективу театра «Красный факел» был представлен главный режиссер Андрей Прикотенко, который ранее возглавлял труппу театра «Старый дом».

В феврале ушел с должности художественного руководителя новосибирского «Первого театра» его создатель Павел Южаков. Официально он уволился по собственному желанию, но в театральных кругах говорили, что Южакова вынудили подписать заявление об уходе. Ранее там убрали директора и отменили одну из постановок после доноса.

В августе 2023 года в Новосибирске задерживали экс-директора театра «Красный факел» Александра Кулябина. Он обвиняется в растрате и выплате более 1,8 млн. рублей своему сыну Тимофею, который до весны 2022 года являлся главным режиссером театра.

В октябре главным дирижером Новосибирского театра оперы и балета назначен 42-летний Михаил Татарников. Он сотрудничает с НОВАТом с 2016 года.

Спорт

Кадровые перестановки в области спорта начались в регионе в марте с назначения известного новосибирского спортсмена, олимпийского чемпиона Михаила Алояна руководителем Федерации бокса Новосибирской области. Новый руководитель делает ставку на воспитание гражданственности и патриотизма у своих подопечных. В апреле Алоян вошел в новый состав Общественной палаты (ОП) Новосибирской области.

22 апреля новым главным тренером новосибирского ХК «Сибирь» стал канадец Дэвид Немировски. Руководство клуба подписало с ними контракт на год с возможностью продления. Однако, в декабре руководство клуба объявило об отставке Дэвида Немировски, объяснив это неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. Вместе с ним клуб покинул ассистент главного тренера Евгений Королев, видеотренер-аналитик Макс Маркович и тренер по физической подготовке Дэвид Гутшон. Исполняет обязанности тренера Сергей Кривокрасов.

Также в этом году бывший пресс-секретарь мэра Новосибирска и экс-замглавы Первомайского района города Артём Роговский назначен исполнительным директором Новосибирской областной федерации футбола. Такое решение было принято на внеочередном президиуме новосибирской областной федерации футбола.

Районы Новосибирска и Новосибирской области

В марте 2023 года главой второго по численности населения города Новосибирской области – Бердска – стал замминистра региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин. Помимо него в «финал» вышли замглавы Искитимского района Алексей Колотий и замгендиректора управляющей компании ООО «Маяк» Николай Яковченко. При этом изначально, в качестве фаворита, поддерживаемого областной властью, назывался Бурдин. Бывший глава города Евгений Шестернин осенью прошлого года, наоборот, вырос до уровня министра природных ресурсов Новосибирской области.

В апреле своей пост покинула глава администрации рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Татьяна Эссауленко. Она руководила Краснообском с 2021 года. Причиной отставки стало «собственное желание чиновницы в связи с личными обстоятельствами». В июне Совет депутатов р.п. Краснообска на сессии единогласно выбрал главой поселка заместителя председателя Совета депутатов города Бердска Олега Яцкова. Яцков заявил, что хочет превратить поселок в наукоград.

В августе покинул свой пост глава Кыштовского района Новосибирской области Николай Кузнецов. Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он пробыл на этом посту 28 лет. Новым главой Кыштовского района в Новосибирской области избран Николай Шипчин.

Продолжились кадровые перестановки в Сузунском районе. В апреле на сессии совета депутатов Сузунского района главой района избран Вячеслав Горшков. Предыдущего главу Сузунского района Лилию Некрасову задержали в октябре 2022 года по уголовному делу о фиктивном трудоустройстве в муниципальную структуру своего близкого родственника. Позже на нее было заведено еще одно уголовное дело по статье «халатность».

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