Отставки и назначения 2023 года в Новосибирской области

В январе в статусе временно исполняющего обязанности руководителя регионального Госуправления федеральной службы судебных приставов был представлен подчиненным Сергей Неведомский. Ранее он возглавлял УФССП в Пермском крае. Указ об официальном назначении Неведомского был подписан президентом позже, в июле 2023 года.
Также в начале года стало известно, что генерал-лейтенант Андрей Мордвичев возглавил Центральный военный округ ВС РФ. Военачальник несколько лет служил в Новосибирске на должностях: первого заместителя командующего и начальника штаба 41 армии. Генерал-лейтенант сменил на должности командующего ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.
В апреле главой транспортной прокуратуры Барабинского района Новосибирской области был назначен Василий Пугаев. А на должность прокурора Бердска назначен старший советник юстиции Аркадий Козлов, ранее занимавший должность прокурора Райчихинска Амурской области.
Новым начальником Госавтоинспекции Новосибирска стал майор полиции Роман Мельников. В должности он сменил Евгения Маслюка, который занимал пост с 2015 года.
В октябре полковник полиции Алексей Захаров возглавил управление МВД по Новосибирску. Возглавлявший ранее городское управление Юрий Горчаков ушел на пенсию.
В феврале в ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) утвержден новый состав совета директоров, возглавил который международный эксперт стекольной отрасли Винченцо Бове.
Также в феврале новым генеральным директором компании «ЭлитАвтоСибирь» (официальный дилер BMW в Новосибирске, входит в красноярский «Медведь Холдинг») стала Татьяна Загребина. Она сменила на этом посту Сергея Скопцова, который руководил дилерским центром с 2015 года.
Также в марте стало известно о назначении руководителем филиала МТС в Новосибирской области Алексея Пахомова, ранее возглавлявшего бизнес компании в Кировской области.
В результате кадровой рокировки в ООО «Сибирская генерирующая компания» директор Новосибирского филиала Андрей Аплошкин возглавил Кемеровский филиал компании. Новосибирский и Алтайский филиал компании объединили в Западно-Сибирский филиал. Его возглавил Игорь Лузанов.
Экс-министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбанов ушел из федерального министерства (после ухода из регионального правительства, он 1.5 года работал в Минэкономразвития РФ) и теперь входит в топ-менеджмент одного из крупнейших участников цифрового рынка России — является директором по взаимодействию с органами власти телеком-оператора «Новые башни».
В конце января в отставку ушел заместитель главы минкульта Григорий Милогулов. В министерстве он работал с августа 2020 года, курировал развитие профессионального искусства, образования в сфере культуры, международную деятельность в сфере культуры, а также сохранение культурного наследия. Через несколько дней он был назначен проректором по молодежной политике в Новосибирском театральном институте. Стоит отметить, что министерство до сих пор остается «безголовым». Обязанности министра в настоящее время исполняет Юрий Зимняков.
В сентябре областное правительство покинул политический вице-губернатор Игорь Яковлев, который семь лет отвечал за региональные выборы при двух губернаторах. Чиновник ушёл в отпуск с последующим увольнением.
Также в этом году, замминистра сельского хозяйства Светлану Невзорову освободили от занимаемой должности после возбуждения против нее уголовного дела. Уголовное дело против Невзоровой было возбуждено весной 2023 года. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий при распределении субсидий, выделяемых сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области. В августе стало известно, что суд прекратил уголовное дело в отношении чиновницы.
В 2023 году в Новосибирской области губернатор Андрей Травников был переизбран на новый срок. В течение месяца после выборов было сформировано новое областное правительство. В итоге все министры сохранили свои посты – не было никаких громких отставок и назначений.
В январе стало известно о том, что Городской центр организации дорожного движения Новосибирска (ЦОДД) возглавил бывший вице-мэр Новосибирска Валерий Жарков. В 2012–2014 годах он работал вице-мэром Новосибирска. В 2017 году он возглавил ГКУ «Мост», но в 2019 году был уволен без объяснения причин. Экс-руководителя ЦОДД Вячеслава Трещева задержали сотрудники новосибирского управления ФСБ России в декабре 2022 года после получения 1,2 млн руб. У него дома прошел обыск. Ленинский суд Новосибирска по ходатайству следствия поместил Вячеслава Трещева в СИЗО, полагая, что он может скрыться или оказать давление на свидетелей.
В апреле был отправлен в отставку начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Алексей Толоконский. В данной должности он работал с 2017 года. В июне 2023 года Алексей Толоконский стал новым директором футбольного клуба «Новосибирск». В сентябре начальником управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска назначен Константин Катионов.
Однако главной интригой года может стать уход с поста мэра Анатолия Локтя. По информации редакции, он написал заявление по собственному желанию и 26 декабря, якобы, отработал в должности последний день. По информации источников редакции, пока исполняющим обязанности главы города будет вице-мэр Олег Клемешов. Источники редакции отметили, что вместе с мэром уходят некоторые его замы. Например, Артем Скатов. В мэрии эту информацию опровергают.
В сентябре правительство Новосибирской области в лице Миннауки не продлило договор с руководителем ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд» Александром Николаенко. Он возглавлял фонд с декабря 2020 года. Представители инновационных компаний Новосибирска и области обратились к замгубернатору области Ирине Мануйловой с коллективным письмом в поддержку и защиту Александра Николаенко. Письмо подписали 22 представителя инновационных компаний. В октябре директором фонда стал Станислав Болотов.
Культурная сфера Новосибирской области в 2023 году была довольно насыщена в части кадровых перестановок.
В январе в Новосибирском государственном драматическом театре «Старый дом» на смену Антониде Горявчевой (покинула занимаемую должность в конце декабря 2022 года) пришла Татьяна Ильина. До этого она занимала должность начальника отдела развития Новосибирского музыкального театра. Горявчева перешла в «Красный факел».
Также в январе коллективу театра «Красный факел» был представлен главный режиссер Андрей Прикотенко, который ранее возглавлял труппу театра «Старый дом».
В августе 2023 года в Новосибирске задерживали экс-директора театра «Красный факел» Александра Кулябина. Он обвиняется в растрате и выплате более 1,8 млн. рублей своему сыну Тимофею, который до весны 2022 года являлся главным режиссером театра.
В октябре главным дирижером Новосибирского театра оперы и балета назначен 42-летний Михаил Татарников. Он сотрудничает с НОВАТом с 2016 года.
Кадровые перестановки в области спорта начались в регионе в марте с назначения известного новосибирского спортсмена, олимпийского чемпиона Михаила Алояна руководителем Федерации бокса Новосибирской области. Новый руководитель делает ставку на воспитание гражданственности и патриотизма у своих подопечных. В апреле Алоян вошел в новый состав Общественной палаты (ОП) Новосибирской области.
Также в этом году бывший пресс-секретарь мэра Новосибирска и экс-замглавы Первомайского района города Артём Роговский назначен исполнительным директором Новосибирской областной федерации футбола. Такое решение было принято на внеочередном президиуме новосибирской областной федерации футбола.
В марте 2023 года главой второго по численности населения города Новосибирской области – Бердска – стал замминистра региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин. Помимо него в «финал» вышли замглавы Искитимского района Алексей Колотий и замгендиректора управляющей компании ООО «Маяк» Николай Яковченко. При этом изначально, в качестве фаворита, поддерживаемого областной властью, назывался Бурдин. Бывший глава города Евгений Шестернин осенью прошлого года, наоборот, вырос до уровня министра природных ресурсов Новосибирской области.
В апреле своей пост покинула глава администрации рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Татьяна Эссауленко. Она руководила Краснообском с 2021 года. Причиной отставки стало «собственное желание чиновницы в связи с личными обстоятельствами». В июне Совет депутатов р.п. Краснообска на сессии единогласно выбрал главой поселка заместителя председателя Совета депутатов города Бердска Олега Яцкова. Яцков заявил, что хочет превратить поселок в наукоград.
В августе покинул свой пост глава Кыштовского района Новосибирской области Николай Кузнецов. Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он пробыл на этом посту 28 лет. Новым главой Кыштовского района в Новосибирской области избран Николай Шипчин.
Продолжились кадровые перестановки в Сузунском районе. В апреле на сессии совета депутатов Сузунского района главой района избран Вячеслав Горшков. Предыдущего главу Сузунского района Лилию Некрасову задержали в октябре 2022 года по уголовному делу о фиктивном трудоустройстве в муниципальную структуру своего близкого родственника. Позже на нее было заведено еще одно уголовное дело по статье «халатность».
Ранее редакция сообщала о ключевых политических событиях Новосибирской области.
Фото: freepik.com, pressfoto
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