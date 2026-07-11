На Алтае турфирмы начали подвозить топливо автопутешественникам

Президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга (ОААК) Сергей Лобарев рассказал Infopro54 о том, как топливный кризис повлиял на автотуристов в российских регионах.

Многие поездки были запланированы заранее, отпуска начались, и путешественники оказались в сложной ситуации, когда начались перебои с топливом. При этом массовых отмен поездок не произошло — люди продолжают ехать, несмотря на трудности. Однако все, кто сейчас путешествует на машинах семьями, так или иначе столкнулись с проблемами доступности бензина. Туриндустрия пытается найти решения, чтобы не потерять клиентов и не провалить сезон. Президент ОААК привёл показательный пример из Республики Алтай, которая летом принимает огромное количество автотуристов.

— В Республике Алтай недалеко от аэропорта создан туристический хаб по аренде автодомов. Там около 20 автодомов. И путешественники, которые их арендуют, пользуются услугой, сейчас столкнулись с проблемами по доступности топлива. Там найдено такое решение: если клиент звонит и говорит, что топливо у него кончилось, и он встал, ему топливо подвозят. Вот такое точечное решение, которое возможно в некоторых случаях, — говорит президент ОААК, руководитель комитета по автотуризму РСТ, член экспертного совета Комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Лобарев.

Эксперт считает, что пока рано оценивать, насколько пострадала сфера автотуризма и смежные направления из-за ситуации с топливом.

— Дело в том, что многие поездки уже были запланированы, отпуска были запланированы, и сейчас делать преждевременные ещё выводы рано. Это увидим через неделю. Президент пообещал решить этот конфликт. В целом, конечно, замедление мы ощущаем, — сказал Сергей Лобарев.

В ОААК сообщили о заседания рабочей группы по защите прав автомобилистов, которую провел комитет Госдумы. Там обсуждались альтернативные пути решения проблемы. В частности, речь шла о переводе автомобилей на газ. Точнее о том, что надо упростить процедура оформления соответствующего оборудования. По мнению ряда экспертов, сейчас это забюрократизированный процесс — нужно поставить до 10–15 подписей и неоднократно посетить инстанции. Этот вопрос был поднят перед профильным министерством для снижения административных барьеров.

Тем временем владельцы гостевых домов, глэмпингов, баз отдыха, куда люди традиционно добираются на машинах, уже ощущают последствия топливного кризиса.

— У меня два гостевых дома, рассчитаны в общей сложности на 30 человек. Ежегодно всё расписано — с мая до конца сентября. В этом году тоже так было, большая часть — постоянные клиенты из Новосибирской и Томской областей. Но сейчас, в июле, примерно треть клиентов отозвали заявки. Сказали, что не поедут. Людей пугает отсутствие топлива. Они боятся, что застрянут, не заправятся или потеряют очень много времени в очередях. Обычно на поездку закладывается не больше пяти-шести дней. Если суммарно потратить сутки на стояние в очередях — людям это не нравится. Это потеря не только денег, но и времени, и настроения, и самого ощущения от отдыха, — рассказала индивидуальный предприниматель Ирина С., владелица гостевых домов в Республике Алтай.

Напомним, с 9 июля в Республике Алтай усилили контроль за отпуском топлива: бензин и дизельное топливо продаются только при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства. Повторная заправка сверх установленных лимитов в течение суток. В настоящее время в большинстве регионов действуют ограничения на продажу бензина. Те, кто путешествует на автомобилях, рассказывают, что поезди на большие расстояния везде стали проблемой.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирским работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку из-за топливного кризиса.