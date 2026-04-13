В Новосибирской области поезд столкнулся с опорой контактной сети

В 11:30 утра 13 апреля на участке между станциями Чебула и Болотная Западно-Сибирской железной дороги случилось серьёзное происшествие. На двухпутном перегоне одна из опор контактной сети рухнула на рельсы, что привело к столкновению с грузовым составом, следовавшим по этому маршруту.

Никто не получил травм, и вагоны не сошли с рельсов. Тем не менее, происшествие привело к временному прекращению движения по одной колее, что вызвало задержки в расписании поездов.

Поезд № 6408, курсирующий по направлению Новосибирск – Болотная наиболее серьезно выбился из графика. Из-за задержки, которая превысила два часа, пассажирам пришлось ждать возобновления движения.

Железнодорожники работают на месте, чтобы минимизировать последствия аварии и как можно скорее восстановить движение поездов.

— Западно-Сибирская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, — говорится в сообщении.

В транспортной прокуратуре сообщили, что обстоятельства события устанавливаются. Движение осуществляется в реверсивном порядке, соблюдение прав пассажиров ведомство взяло на контроль.

