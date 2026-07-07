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Бизнес

У распредцентра под Новосибирском сформировалась очередь из десятков фур

Автор: Юлия Данилова

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Некоторые водители заявляют, что ждут разгрузки с пятницы прошлой недели

В редакцию Infopro54 обратились водители фур, которые уже несколько суток стоят около распределительного центра сети магазинов у дома «Монетка» в селе Толмачево (по адресу ОП 3307 дом 19).

По словам водителя Михаила Авраменко, он приехал к РЦ в воскресенье. В очереди есть фуры, которые стоят с пятницы прошлой недели. В целом, по его словам, рядом с РЦ сейчас скопилось несколько десятков машин. При этом на РЦ много свободных ворот.

— Разгружают только машины «Монетки». Остальным водителям не говорят ничего, и никто не понимает, когда начнется отгрузка. С чем это связано — непонятно. Машины стоят на жаре и их гоняют с места на место. Ночью водителей будят и заставляют перегонять транспорт на другую площадку. Загнали в поле, где после дождя часть фур провалились и их пришлось вытаскивать трактором, — рассказал Михаил.

Еще один водитель Алексей пояснил редакции, что на площадке РЦ нет нормальных условий для ожидания в течение несколько суток.

— Туалет в ужасном состоянии. До столовой нужно идти по жаре 1,5-2 километра, магазина, чтобы купить продукты нет, стоянка платная, — перечислил собеседник редакции.

По словам Михаила, местные водители оставляют фуры в очереди и уезжают ждать домой. Иногородним деваться некуда.

— Мне простой оплачивают. Другие водители говорят, что им в день «кидают» по тысяче рублей. Обстановка накалена. Водители готовы перекрывать въезды на РЦ, чтобы привлечь внимание руководства компании и получит внятные ответы, — заявил Михаил.

Он не исключил, что разгрузки нет потому, что склады РЦ полные и новые товары принимать просто некуда.

Редакция Infopro54 направила запрос на комментарий в РЦ «Монетка», а также в пресс-службу компании «Лента», в которую входит эта сеть магазинов у дома. На момент публикации материала комментарий не поступил.

Напомним, в Новосибирской области машины, которые занимаются подвозом продовольствия в розничные магазины и обслуживают различные продовольственные сети, включены в перечень приоритетного обслуживания при заправке на АЗС.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за топливного кризиса на дорогах Новосибирской области сократился поток машин

Иллюстрации — скрин из видео, предоставленного редакции Михаилом Авраменко.

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирск

Теги : распределительный центр очередь большегрузы

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