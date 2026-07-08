В «Ленте» объяснили очередь из фур на распределительном центре под Новосибирском

В Группе «Лента» в ответ на запрос Infopro54 прокомментировали ситуацию с очередью из фур, которая сформировалась на распределительном центре сети магазинов у дома «Монетка» (входит в группу) под Новосибирском. Напомним, 7 июля в редакцию обратились водители большегрузов, которые заявили, что стоят в очереди по несколько дней и не понимают сроки разгрузки. При этом условий для такого длительного ожидания, по их словам, на площадке нет.

— Такая ситуация сложилась из-за того, что независимые перевозчики совершают нерегулярные рейсы: водители вынуждены дольше находиться в пути, ожидая заправки, и прибывать на распределительные центры плотными группами, вне согласованных окон разгрузки. В результате штатная пропускная способность распределительного центра оказалась кратковременно превышена — единовременное прибытие большого количества машин создало критическую нагрузку на зону выгрузки, — сообщили редакции в службе по связям с общественностью и государственными органами Группы «Лента».

В компании заверили редакцию, что увеличили количество персонала для ускорения процесса выгрузки и бесперебойной работы в круглосуточном режиме. ∙

— Приоритет временно смещён на разгрузку скоропортящейся продукции и социально значимых товаров первой необходимости от всех поставщиков без исключения, — говорится в ответе, полученном редакцией.

В службе по связям с общественностью также заявили, что на площадке распредцентра установлены биотуалеты в зонах ожидания и парковки, а также работает столовая с горячим питанием.

— Эти меры уже приносят результат. Мы ведем ручную диспетчеризацию прибывшего транспорта и ожидаем, что ситуация с приемом товара полностью нормализуется в ближайшие дни, как только завершится прохождение текущего пикового трафика. Все поставки будут приняты, — заявили в компании.

Редакция остается на связи с водителями большегрузов и будет отслеживать ситуацию.

Ранее редакция сообщала о том, что в Кемерово запретили въезд транзитных большегрузов. Кроме того, в регионе запрещено скопление фур, в том числе около крупных предприятий.