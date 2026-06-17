Около аэропорта Толмачево поймали нелегальных перевозчиков

Рейд против нелегальных перевозчиков прошел на территории аэропорта Толмачево. В ходе проверки были выявлены два водителя такси и водитель автобуса, работавших без разрешения. Еще два автобуса вышли на линию без карты маршрута, с нарушениями режима труда и отдыха водителей. Два водителя такси осуществляли деятельность на транспортных средствах без диагностической карты, подтверждающей допуск автомобиля к участию в дорожном движении.

— По итогам проверки составлено 7 административных материалов. Нарушителям грозят штрафы, — сообщили в Минтрансе Новосибирской области.

Напомним, рейды по выявлению нелегальных перевозчиков проходят в регионе регулярно. Мероприятия направлены на повышение безопасности в сфере перевозок легковым такси. На начало мая Минтранс аннулировал более 1500 разрешений на перевозку легковым такси. Причина — несоблюдение обязательных требований и отсутствие необходимых документов.

По состоянию на 15 апреля в региональный реестр легковых такси было внесено 25 862 транспортных средств, а общее число зарегистрированных перевозчиков достигло 7 724, в регионе официально работали 22 службы заказа легкового такси.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ужесточат требования к перевозчикам общественного транспорта. В мэрии разработали новые индикаторы риска, за которые будут штрафовать предпринимателей.