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Право&Порядок

Около аэропорта Толмачево поймали нелегальных перевозчиков

Автор: Юлия Данилова

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Нарушители будут привлечены к административной ответственности

Рейд против нелегальных перевозчиков прошел на территории аэропорта Толмачево. В ходе проверки были выявлены два водителя такси и водитель автобуса, работавших без разрешения. Еще два автобуса вышли на линию без карты маршрута, с нарушениями режима труда и отдыха водителей. Два водителя такси осуществляли деятельность на транспортных средствах без диагностической карты, подтверждающей допуск автомобиля к участию в дорожном движении.

— По итогам проверки составлено 7 административных материалов. Нарушителям грозят штрафы, — сообщили в Минтрансе Новосибирской области.

Напомним, рейды по выявлению нелегальных перевозчиков проходят в регионе регулярно. Мероприятия направлены на повышение безопасности в сфере перевозок легковым такси. На начало мая Минтранс аннулировал более 1500 разрешений на перевозку легковым такси. Причина — несоблюдение обязательных требований и отсутствие необходимых документов.

По состоянию на 15 апреля в региональный реестр легковых такси было внесено 25 862 транспортных средств, а общее число зарегистрированных перевозчиков достигло 7 724, в регионе официально работали 22 службы заказа легкового такси.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ужесточат требования к перевозчикам общественного транспорта. В мэрии разработали новые индикаторы риска, за которые будут штрафовать предпринимателей. 

Фото пресс-службы Минтранса Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : штраф перевозчики

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В Новосибирске мошенница осуждена за продажу несуществующих фитнес-туров на Алтай

Автор: Артем Рязанов

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Как установил суд, женщина разместила в интернете объявление о фитнес-туре на Алтай, хотя не планировала его проводить.

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Глава новосибирской стройфирмы Владимир Коновалов скрылся от суда

Автор: Артем Рязанов

Суд Новосибирска изменил меру пресечения Владимиру Коновалову, совладельцу строительного холдинга ПТК-30, с подписки о невыезде на заключение под стражу. Бизнесмен, обвиняемый в обмане дольщиков, скрылся и объявлен в розыск, сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова. Она напомнила, что в январе 2026 года от суда скрылся и был заочно арестован его сын Антон Коновалов, которому предъявлены те же обвинения.

Напомним, в 2018 году на совладельцев холдинга ПТК-30, Владимира и Антона Коноваловых, завели дело о мошенничестве. Им предъявили обвинения и взяли под стражу, объяснив это тем, что бизнесмены часто ездят за границу. Например, в 2017 году они якобы отправились в Испанию для покупки недвижимости. Однако Коноваловы отрицали эти намерения, утверждая, что арест помешает их работе с дольщиками.

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В Новосибирске 82 мигрантам запретили въезд в Россию

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске сотрудники полиции провели масштабную проверку более 130 объектов, включая строительные площадки, рынки и станции технического обслуживания. Целью операции «Нелегал-2026» было выявление нарушений миграционного законодательства. Итоги мероприятия были представлены в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Во время проверки стражи порядка и представители Росгвардии зафиксировали 123 случая несоблюдения миграционного законодательства. Из них 84 иностранца нарушили режим въезда в Россию и порядок выезда. Кроме того, было выявлено 12 нарушений, связанных с трудовой деятельностью мигрантов, а 13 человек трудились без необходимых разрешений.

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Организаторов подпольных казино будут судить в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура Новосибирска завершила расследование дела о масштабной сети подпольных игорных заведений. На скамье подсудимых окажутся восемь участников организованной преступной группы. Им предъявлено обвинение по статье о незаконной организации азартных игр, совершённых организованной группой. Материалы дела направлены в Октябрьский районный суд.

Преступная схема действовала на территории восьми районов города: Октябрьского, Кировского, Ленинского, Железнодорожного, Дзержинского, Центрального, Заельцовского и Первомайского. В состав группы входил даже специальный «промоутер».

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Блокировка сайтов по продаже табака в России пока не эффективна

Автор: Юлия Данилова

Общественники лоббируют ужесточение требований по продаже табачной продукции. В частности, речь идет о блокировке сайтов с дистанционной продажей без решения суда. С таким письмом общественное движение «Здоровое Отечество» обратилось к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Дмитрий Терентьев, эксперт московского отделения «Опоры России» по алкогольному праву пояснил редакции Infopro54, что на сегодняшний момент дистанционная продажа табачной продукции запрещена согласно ч. 3 ст. 19 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ. Он также напомнил, что производство, поставка, розничная продажа табака и никотиносодержащей продукции проходит этап введения лицензирования.

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Пожар тушат на территории новосибирского промпарка «Экран»

Автор: Юлия Данилова

Информация о пожаре на объекте, расположенном на территории промышленного парка «Экран», начала распространятся днем. Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, загорелось трехэтажное кирпичное здание на улице Даргомыжского, 8В, где находился склад с пластиковой продукцией.

— Здание эксплуатируется частично. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался черный густой дым, — отметили в МЧС.

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