В Новосибирске ужесточат требования к перевозчикам общественного транспорта

Нарушил — исправляй

Департамент транспорта мэрии Новосибирска попросил депутатов дополнить индикаторы риска, которые учитываются при осуществлении контроля перевозчиков на общественном транспорте.

— Сейчас законодательство позволяет нам осуществлять функции муниципального контроля без взаимодействия с контролируемым лицом и с взаимодействием с контролируемым лицом. В первом случае, если мы выявили нарушение, можем ПРИГЛАСИТЬ перевозчика для воспитательной беседы и написать ему соответствующее письмо: «Нарушил — будь любезен исправляй». Если нарушение не исправляется, то никаких последствий не подразумевается. Во втором случае перевозчика уже вызывают в муниципалитет. Чтобы использовать второй вариант, должны быть индикаторы риска, которые нарушает перевозчик, — констатировал на комиссии по горхозу начальник департамента транспорта мэрии города Новосибирска Павел Ивахненко.

По его словам, сейчас существует только один индикатор риска — несоответствие работы транспорта контракту, когда перевозчик отклоняется от количества рейсов, заложенных в расписании. За каждое такое нарушение установлен штраф — от 5 000 до 15 000 рублей.

— При первом нарушении штраф взимается по нижней границе. При втором мы применяем максимальную планку, без всяких скидок, так как мы не на базаре, — заявил чиновник.

Больше рисков

Транспортный департамент предлагает включить в индикаторы риска еще ряд параметров:

Неработающее навигационное оборудование. Если у перевозчика по его вине хотя бы два раза в течение года не работает навигационное оборудование, то он может быть привлечен к административной ответственности. Ситуации сбоев из-за спутников, серверов и т.д. в данной статистике не учитываются.

— Этот риск достаточно легко засечь, так как в ЦУГАЭТ установлена навигационная система, работающая в автоматическом режиме. Есть прецеденты, когда перевозчики намеренно выключают навигационное оборудование, и мы не знаем, где находится автобус, — пояснил Павел Ивахненко.

Использование аппарели. Площадка для въезда инвалидов, оборудованная на подвижном составе, должна работать по запросу пассажиров.

Площадка для въезда инвалидов, оборудованная на подвижном составе, должна работать по запросу пассажиров. Работа печки в салоне транспорта .

. Наличие в транспорте электронного информационного табло.

Безналичная оплата.

— По этому индикатору риска мы устанавливаем временной предел в течение трех месяцев. Если второе нарушение фиксируется в течение этого периода, то мы возбуждаем административное дело, — комментирует Ивахненко.

Будет по-плохому

Чиновник пояснил, почему мэрия настаивает на ужесточении требований к перевозчикам. По его словам, пассажиры жалуются на работу общественного транспорта, и градус напряженности не утихает.

— Скажу своими словами: если не понимаете по-хорошему, будет по-плохому, — подчеркнул он.

Депутат Леонид Рыбин поинтересовался, как это предложение муниципалитета стыкуется с более ранними заявлениями о том, что мэрия не может воздействовать на перевозчиков, на которых жалуются пассажиры, так как они угрожают уйти с маршрутов.

— Вы говорили ранее, что на их место никто не придет. Хотя мы предлагали в случае нарушений забирать у перевозчиков не только дотационные, но и рентабельные маршруты, — добавил он.

Павел Ивахненко пояснил, что к перевозчикам, которые работают по муниципальным контрактам, у мэрии вопросов нет. Проблемы возникают на маршрутах с договорами временной работы.

— На маршрутах по муниципальному контракту работают принципы гражданской ответственности. Если перевозчик не выполнил рейс, то этот рейс ему не оплачивается. Кроме того, в такой контракт закон позволяет включать любые другие виды нарушений, где каждое нарушение «стоит» по 1000 рублей. Сейчас в контрактах предусмотрены 33 нарушения. В договорах о временной работе за каждое нарушение предусмотрена административная ответственность от 3000 до 15 000 рублей, — заявил Ивахненко.

Предложение департамента будет вынесено на рассмотрение июньской сессии горсовета сразу в двух чтениях.

Напомним, по данным департамента транспорта мэрии, на перевод всех автобусов в городе на муниципальный контракт требуется 20 млрд.

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