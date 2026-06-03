В Новосибирске ужесточат требования к перевозчикам общественного транспорта

Нарушил — исправляй
Департамент транспорта мэрии Новосибирска попросил депутатов дополнить индикаторы риска, которые учитываются при осуществлении контроля перевозчиков на общественном транспорте.
— Сейчас законодательство позволяет нам осуществлять функции муниципального контроля без взаимодействия с контролируемым лицом и с взаимодействием с контролируемым лицом. В первом случае, если мы выявили нарушение, можем ПРИГЛАСИТЬ перевозчика для воспитательной беседы и написать ему соответствующее письмо: «Нарушил — будь любезен исправляй». Если нарушение не исправляется, то никаких последствий не подразумевается. Во втором случае перевозчика уже вызывают в муниципалитет. Чтобы использовать второй вариант, должны быть индикаторы риска, которые нарушает перевозчик, — констатировал на комиссии по горхозу начальник департамента транспорта мэрии города Новосибирска Павел Ивахненко.
По его словам, сейчас существует только один индикатор риска — несоответствие работы транспорта контракту, когда перевозчик отклоняется от количества рейсов, заложенных в расписании. За каждое такое нарушение установлен штраф — от 5 000 до 15 000 рублей.
— При первом нарушении штраф взимается по нижней границе. При втором мы применяем максимальную планку, без всяких скидок, так как мы не на базаре, — заявил чиновник.
Больше рисков
Транспортный департамент предлагает включить в индикаторы риска еще ряд параметров:
- Неработающее навигационное оборудование. Если у перевозчика по его вине хотя бы два раза в течение года не работает навигационное оборудование, то он может быть привлечен к административной ответственности. Ситуации сбоев из-за спутников, серверов и т.д. в данной статистике не учитываются.
— Этот риск достаточно легко засечь, так как в ЦУГАЭТ установлена навигационная система, работающая в автоматическом режиме. Есть прецеденты, когда перевозчики намеренно выключают навигационное оборудование, и мы не знаем, где находится автобус, — пояснил Павел Ивахненко.
- Использование аппарели. Площадка для въезда инвалидов, оборудованная на подвижном составе, должна работать по запросу пассажиров.
- Работа печки в салоне транспорта.
- Наличие в транспорте электронного информационного табло.
- Безналичная оплата.
— По этому индикатору риска мы устанавливаем временной предел в течение трех месяцев. Если второе нарушение фиксируется в течение этого периода, то мы возбуждаем административное дело, — комментирует Ивахненко.
Будет по-плохому
Чиновник пояснил, почему мэрия настаивает на ужесточении требований к перевозчикам. По его словам, пассажиры жалуются на работу общественного транспорта, и градус напряженности не утихает.
— Скажу своими словами: если не понимаете по-хорошему, будет по-плохому, — подчеркнул он.
Депутат Леонид Рыбин поинтересовался, как это предложение муниципалитета стыкуется с более ранними заявлениями о том, что мэрия не может воздействовать на перевозчиков, на которых жалуются пассажиры, так как они угрожают уйти с маршрутов.
— Вы говорили ранее, что на их место никто не придет. Хотя мы предлагали в случае нарушений забирать у перевозчиков не только дотационные, но и рентабельные маршруты, — добавил он.
Павел Ивахненко пояснил, что к перевозчикам, которые работают по муниципальным контрактам, у мэрии вопросов нет. Проблемы возникают на маршрутах с договорами временной работы.
— На маршрутах по муниципальному контракту работают принципы гражданской ответственности. Если перевозчик не выполнил рейс, то этот рейс ему не оплачивается. Кроме того, в такой контракт закон позволяет включать любые другие виды нарушений, где каждое нарушение «стоит» по 1000 рублей. Сейчас в контрактах предусмотрены 33 нарушения. В договорах о временной работе за каждое нарушение предусмотрена административная ответственность от 3000 до 15 000 рублей, — заявил Ивахненко.
Предложение департамента будет вынесено на рассмотрение июньской сессии горсовета сразу в двух чтениях.
Напомним, по данным департамента транспорта мэрии, на перевод всех автобусов в городе на муниципальный контракт требуется 20 млрд.
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