Микрокредиты в России будут выдавать через биометрию

  • 04/10/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Микрокредиты в России будут выдавать только через биометрию
Ожидается, что эти требования законодательства вступят в силу в 2026 году

Темой, которая сейчас жестко драйвит рынок МФО, является биометрия. Большая часть спикеров, выступавших на форуме «МФО. Осень 2025» в Москве, комментировали этот вопрос. Согласно внесенному в Госдуму этой весной законопроекту, выдача микрозаймов онлайн будет возможна только при прохождении заемщиком идентификации по биометрии. Предполагается, что закон вступит в силу для МФК с марта 2026 года, для МКК — с марта 2027-го. Ожидания участников рынка о том, что эти сроки будут сдвинуты, не оправдываются.

Директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков напомнил, что ЦБ пытался максимально отодвинуть сроки внедрения этих законодательных новелл, но не все получилось.

— Сейчас мы прорабатываем инициативу, которая позволит микрофинансовым организациям проводить аутентификацию клиентов не только через ЕБС, но и через информационные системы банков. Для нас это принципиальная позиция, и нам бы хотелось ее отстоять, — добавил Кочетков.

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев обратил внимание на проблемы, которые возникают с банковскими ID. По его словам, не все банковские ID имеют договоренности с МВД. Речь идет о подтверждении актуальности паспортов потенциальных заемщиков от правоохранительных органов, которые нужны банкам даже для собственных целей.

— Если речь идет о работе с рынком МФО, то этих запросов станет гораздо больше. Проблема не в банках — банки мы уговорим работать с рынком микрофинансирования, хотя для нас это приведет к удорожанию процесса кредитования. Проблема в государственных информационных системах. Согласно закону, к 31 декабря 2026 года ответ от Бюро кредитных историй (БКИ) о долговой нагрузке заемщика должен приходить не более чем через 30 минут. На рынке МФО среднее время одобрения займов уже сегодня составляет 15 минут. Я знаю компании, которые выносят решение за 11 минут. Если МФО будут дальше двигаться в онлайн, то они будут биться за сокращение времени выдачи до 10 минут. То есть за 30 минут физическое лицо может получить кредит три раза. Кто будет нести ответственность за то, что у заемщика в итоге окажутся три договора, если мы не можем это проверить? — поинтересовался он.

Эксперт согласен, что нужно ограничивать долговую нагрузку на заемщиков, но для этого должны эффективно работать все системы, задействованные в этом процессе.

Он также предложил подумать о том, куда пойдут физлица, которые обращались в МФО за кредитами, при введении истории с ЕБС. Эксперт отметил, что на 1 июля 2025 года на рынке МФО был заключен 31 млн договоров с заемщиками у МКК и 10 млн — у МФК.

По мнению участников форума, ситуацию усугубляет тот факт, что достаточно много россиян еще не слышали о биометрии или категорически не хотят ее сдавать.

Директор департамента социальных исследований и консалтинга ВЦИОМ Андрей Даудрих отметил, что 67% опрошенных заявили, что знают о биометрии, 15% ей пользовались для идентификации при получении государственных услуг. Однако о том, что с помощью биометрии в перспективе будут оформляться займы МФО знают около 18%, 36% что-то слышали. 12% сказали, что готовы и уже сдавали биометрию. Почти 30% готовы, но еще не делали, а 46% не настроены.

— То есть «серая зона» понятна, нас есть где работать. Среди ключевых причин отказа от биометрии опрошенные называют безопасность — люди опасаются утечки информации, — констатировал Даудрих.

Участники форума не исключили, что с ростом количества предложений продуктов и услуг по биометрии будет расти количество клиентов, подключившихся к ЕБС. Например, Виталий Бегус, руководитель Т-ID для партнеров Т-Банк сообщил, что в банке уже есть перечень продуктов, которые предоставляются по биометрии. Из них два применимы для рынка микрофинансирования. По его словам, процесс сбора биометрии занимает 3,5–5 минуты.

— На мой взгляд, сегодня уже есть очень много историй, которые будут развивать биометрию, помогать людям переходить от отрицания к принятию. Например, с первого декабря начинается пилот по продаже товаров 18+ на маркетплейсах с помощью биометрии. Он покажет, как отрасль будет работать с использованием биометрии, правомерность применения данного решения, — пояснил Бегус.

Ярослав Баджурак, исполнительный директор «Выберу.ру», отметил, что, по прогнозам, после перехода на выдачу микрокредитов через ЕБС примерно 20-30% потенциальных заемщиков отложат решение по кредитованию из-за неготовности сдавать биометрию. В результате эти заемщики перейдут к тем компаниям, которые не используют биометрию, то есть на «серый» рынок. На вопрос из зала о том, что делать добросовестным МФО, он отметил, что нужно проводить акции, мотивационные мероприятия, чтобы стимулировать клиентов подключаться к ЕБС.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в автобусах и троллейбусах можно будет рассчитаться через биометрию

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

