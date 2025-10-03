Клиенты МФО в России начали переходить к нелегальным кредиторам

Правила игры на рынке МФО снова корректируют

На следующей неделе депутаты Госдумы намерены рассмотреть законопроект, предлагающий скорректировать подходы к регулированию рынка МФО. Об этом на форуме «МФО. Осень 2025» в Москве заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Константин Бахарев. Он подчеркнул, что законопроект основан на положениях доклада Банка России о направлениях развития финансового рынка в 2025−2027 годах.

В законопроект включены три принципиальные новации, пояснил Бахарев.

Снижение размера максимальной переплаты с нынешней 130% до 100% тела долга. Эта мера направлена, прежде всего, на снижение долговой нагрузки клиента.

Запрет финансовых обязательств с теми же лицами без фактического движения денежных средств.Это делается для того, чтобы разорвать цепочку займов, когда фактически просроченные займы граждан переоформляются в новые, а тело долга с начисленными процентами и штрафами растет.

Новация касается периода охлаждения для выдачи новых займов максимальной стоимостью более 100% годовых. Новую «дорогую» ссуду можно будет выдать клиенту только через три дня после погашения прежней. Предполагается, что эта норма вступит в силу с 1 января 2027 года. До этого в течение года будет действовать переходный период, когда клиент МФО сможет одновременно иметь два рабочих займа общей стоимостью до 200% годовых.

— В совокупности три эти меры позволят финансовым организациям в ближайшие год–полтора перестроить свои бизнес-модели. Не обрушивая рынок, мы даем ему время адаптироваться к новому законодательству. И самое главное — все эти нормы во взаимосвязи будут работать в интересах граждан, помогут снизить их долговую нагрузку, — подчеркнул Константин Бахарев.

Кроме того, в работе Госдумы находится еще один закон, который предлагает сегментацию микрофинансового рынка. Законодатели предлагают разделить его на три сегмента:

компании проектного предпринимательского финансирования, которые работают с юридическими лицами,

компании целевого финансирования, работающие с физическими лицами,

микрофинансовые компании, которые работают с максимально широким количеством заемщиков и максимально широкой продуктовой линией, включая самые дорогие займы.

— В первых двух сегментах мы не видим особых проблем. Для третьего сегмента хотим рассмотреть более строгую правовую регулируемость, в том числе возможность снижения максимального размера процентной ставки от ежедневных 0,8% в день до меньших значений. Соответственно, изменится максимальное значение полной стоимости кредита, которое сегодня составляет 292% годовых. Это необходимо, чтобы защитить граждан, избежать дальнейшего накопления проблемных заявок и неконтролируемого роста долговой нагрузки. С другой стороны, мы не хотим закрывать рынок МФО, поэтому нужно совместно решать имеющиеся на нем проблемы, — пояснил Бахарев.

Центробанк готов скорректировать правила при выдаче POS-займов

Директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков подтвердил слова депутата Госдумы о том, что рынок МФО нужен, и ЦБ не хочет «подталкивать людей в лапы нелегальных кредиторов».

К списку важных новаций, находящихся в работе и перечисленных Константином Бахаревым, представитель ЦБ добавил еще три.

МФО можно будет выдавать только один условно дорогой заем.

Бюро кредитных историй должно работать во взаимодействии с микрофинансовыми организациями для получения сведений о дорогих займах.

Суммы микрозайма для юридических и индивидуальных предпринимателей предлагается увеличить с 5 до 15 млн.

— Я надеюсь, что 7 октября на пленарном заседании в Госдуме этот законопроект будет одобрен в первом чтении. Он находится в высокой степени готовности и согласования, но ко второму чтению в него еще можно внести поправки, и я предлагаю об этом подумать участникам рынка МФО, — подчеркнул Илья Кочетков.

Он также обозначил еще одну проблему, возникшую у рынка МФО с сентября 2025 года: при выдаче POS-займа теперь нельзя зачислить деньги на счет продавца товара — только на счет гражданина. В общем объеме долгового портфеля POS-займы сегодня составляют около 100 млрд рублей, которые выданы 2,3 млн клиентам.

— В этой системе достаточно низкие процентные ставки, которые стремятся к нулю, низкий кредитный риск. Мы предлагаем предоставить право МФО выдавать POS-займы так, чтобы деньги зачислялись не только на счет гражданина, но могли зачисляться и на счет непосредственно продавца товара. Эта позиция согласована внутри ЦБ, с главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, и мы постараемся вставить эту поправку в законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы, — пояснил Кочетков.

Он также прокомментировал предложение по сегментации рынка МФО. ЦБ планирует изменить требования к минимальному размеру собственных средств на каждом сегменте, а также ввести период адаптации к этим новеллам. При этом Кочетков подчеркнул, что ЦБ пока не готов обсуждать этот законопроект с рынком, так как «до конца сами еще внутри себя не договорились».

МФО в пессимизме

Судя по комментариям, звучавшим в зале и в кулуарах форума, участники микрофинансового рынка воспринимают анонсированные новации настороженно. Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев отметил, что на сегодняшний день самозапрет на потребительское кредитование поставили приблизительно 13,5 млн человек. По его оценке, их количество может вырасти до 25 млн, если проблема с безопасностью персональных данных сохранит актуальность. Для рынка МФО дотянуться до таких клиентов будет сложно.

— Основная проблема для рынка финансов с теми, у кого нет ИНН и которым нужны деньги, чтобы получить ИНН. По нашим оценкам, в прошлом году количество людей (мигрантов), которые взяли заем, чтобы легализоваться, было около 2,5 млн человек. Куда они пошли, я не знаю. Но я знаю, что приблизительно через 2 месяца после этого резко вырос поток денег в диаспору. Это на заметку тем, кто занимается нелегальным кредитованием, — пояснил он.

Следующий удар рынок МФО получил 1 июля. С этого времени банки и МФО не могут использовать данные из бюро кредитных историй (БКИ) при расчете долговой нагрузки. Теперь они должны ориентироваться только на подтвержденный доход заемщика.

— В основном это ударило по займам под ПТС. Они очень сильно просели и сейчас смогли восстановиться до уровня -10% – -15% от показателей первого полугодия 2025 года. Тем заемщикам, которых они не смогли вернуть, распахнул объятья возвратный лизинг, то есть нелегальное кредитование, — констатировал эксперт.

С 1 сентября 2025 года в России введен период охлаждения. По словам Эльмана Мехтиева, на первый взгляд, он един для МФО и банков, но фактически это не так. Предприниматели, граждане, которым срочно нужны деньги, пошли к нелегальным кредиторам.

— Если мы все-таки реально хотим сокращать долговую нагрузку, то должны исходить из реальной информации, а пока ее нет, мы только стимулируем «нелегала», — подчеркнул эксперт.

Еще один вопрос, который поднял Мехтиев и который волнует многих участников рынка МФО, — «зарплата в конверте». По минимальным оценкам, сегодня в России такие доходы получают около 20 млн человек.

— В одном из городов, где я недавно был, практически ни один ресторан не принимает расчет онлайн, мотивируя это тем, что не работает интернет. А там, где расчет есть, цены выше на 20%, и там стоит очередь, потому что все приезжают с картами, — констатировал Эльман Мехтиев.

Тема с «зарплатами в конвертах» также активно обсуждалась в кулуарах форума. Представители микрофинансового рынка сетовали, что это резко ограничило количество потенциальных клиентов, и третий квартал для многих оказался финансово убыточным.

Между тем потенциальная аудитория клиентов МФО расширяется. Директор департамента социальных исследований и консалтинга ВЦИОМ Андрей Даудрих отметил, что в числе заемщиков МФО возрастает доля тех, у кого уровень дохода больше 100 тысяч на семью. Сред причин обращения в МФО 37% заемщиков выделяют скорость получения займа, второй по популярности ответ — меньше требований и документов, на третьем — возможность получения онлайн.

— По трем этим критериям мы также наблюдаем рост. При этом около 31% заемщиков признались, что изучают договоры займа (в 2023 году — 27%), то есть люди все-таки привыкли вчитываться в мелкие шрифты, «звездочки» и вообще читать договоры. Кроме того, выросла доля тех, кто изначально продумывал, как будет возвращать займы — с 20% до 30%, это позитивная история. Также улучшается дисциплина заемщиков — 39% сообщили, что погашают заем досрочно, — констатировал эксперт.

Настораживающим он назвал тот факт, что 13% опрошенных заявили, что при обращении за кредитом выберут организацию, у которой нет лицензии, но ставка кредита ниже, что говорит о количестве потенциальных клиентов нелегальных кредиторов.

Растет вопреки

Впрочем, генеральный директор АО «Объединенное кредитное бюро» Михаил Алексин считает, что прогнозы участников рынка МФО излишне пессимистичны. Он проанализировал, как эволюционировал рынок микрофинансирования в России за последние три года. По его словам, рынок практически удвоился по количеству займов с учетом стабильности среднего чека и по портфелю. Этот рост многократно превышал рост просроченной задолженности.

— В целом рынок достаточно здоровый, и мы не готовы говорить о нарастании какой-то проблемы. Средняя сумма чека достаточно стабильна и глобально отражает фактически накопленную инфляцию за этот период. Однако после первого квартала 2025 мы увидели реакцию рынка на ограничение ПСК: за два квартала он откатился на 50%. Думаю, что это печалит и рынок, и заемщиков, для которых доступность денег снизилась. При этом мы увидели высокую лояльность клиентов рынка МФО — 15−18 млн заемщиков. С одной стороны, мы наблюдаем высокую частотность: фактически есть серийные заемщики, которые берут 10−12 займов ежегодно, и 60% из них берут повторный заем именно в МФО, — пояснил Алексин.

По его наблюдению, топ-30 МФО научились работать со своими клиентами так, чтобы клиент к ним возвращался, чтобы ему было комфортно, удобно, выгодно, безопасно.

— Практически у 80% клиентов МФО есть кредиты в банках. Чаще всего речь идет о льготной ипотеке. Мы не исключаем, что средства МФО используются в том числе для обслуживания платежей по ипотечным кредитам. При этом наблюдается не взрывной, но достаточно значительный рост в сегменте МФО заемщиков с действующей банковской просрочкой. То есть мы считаем, что рынок МФО необходим, потому что он дает заемщику последний шанс, — резюмировал Михаил Алексин.

Илья Кочетков также напомнил, что рынок МФО проходил уже достаточно много серьезных волн, но продолжает демонстрировать рост.

— Я думаю, что рынок МФО никуда не денется. Та система сдержек, ограничений, которую предлагает Банк России, Комитет по финрынку, поддерживает Государственная Дума, сделает рынок МФО только лучше, — заявил Кочетков.

На пленарном заседании участники также выдвинули идею борьбы с нелегальными кредиторами. Они предложили разработать механизм оплаты за информацию о таких предпринимателях.

Ранее редакция сообщала о том, что в России резко вырос спрос на мелкие микрокредиты. Эксперты не исключают, что это может быть связано с задержкой выплаты зарплат.