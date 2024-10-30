Неизвестный разбил окна и машины в Новосибирске

В Новосибирске по адресу Палласа, 26 сегодня было неспокойно. Неизвестный недалеко от школы 198 бил стекла и машины.

— Также бросался на людей, полиция приехала, но отпустили уже через час, — говорится в сообщении паблика «Типичная ЗАТУЛИНКА | Новосибирск».

На видео неизвестный в куртке сначала ищет в траве камень, а затем бросает его в окно. После слышан звук бьющегося стекла.

Автор поста отмечает, что подобная ситуация уже случалась ранее.

В пресс-службе МВД Новосибирской области рассказали, что гражданин был задержан. С ним была проведена профилактическая беседа и составлен протокол об административном правонарушении. После чего его передали медикам.

— От граждан заявление о порче имущества не поступало, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что цыгане заняли место изгнанных из новосибирского Хилка мигрантов-торговцев. Они торгуют вещами, которые остались у них со времён старой барахолки.