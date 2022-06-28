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Мэрия ищет контролеров еще для трех для дорожных объектов

  • 28/06/2022, 11:20
Автор:
новости Новосибирска
До устранения замечаний по гарантиям у дорожных подрядчиков осталось три дня.

Сегодня мэрия Новосибирска планирует разместить закупки по выбору подрядчиков на осуществление строительного контроля за работами, которые ведутся на Гусинобродском шоссе, проспекте Карла Маркса и улице Дуси Ковальчук. Об этом на аппаратом совещании в муниципалитете сообщил глава транспортного департамента Константин Васильев. На момент публикации материала информация о закупках еще не была размещена. На перечисленных дорожных объектах работы уже начались.

Напомним, на минувшей неделе мэрия объявила торги по выбору контролера для подрядчика, который ремонтирует Октябрьский мост.

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В этом году мэрия Новосибирска впервые отторговала контракты по независимому контролю за качеством ремонта и строительства дорог. Но эксперты отнеслись к этому контролю скептически.

По данным Константина Васильева, по гарантийному ремонту до 1 июля подрядчики должны устранить 174 замечания. Из них 40 на объектах реконструкции и 134 — на объектах ремонта. По 65 замечаниям муниципалитет ведет работу в судах.

— По гарантийным обязательствам ставлю задачу плотно работать с подрядчиками, особенно с теми, кто выиграл конкурс на следующий этап работ по тем же объектам. Чтобы они свои обязательства до 1 июля выполнили, — поручил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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Он также поинтересовался, в каком состоянии находится работа по паспортизации дорог, которую департамент должен был завершить 1 июля. На основании полученных данных муниципалитет будет составлять пятилетний план работ по дорожной сети города.

Васильев пояснил, что работа ведется, причем не только по дорогам, но и тротуарам, бордюрному камню. О сроках ее завершения он ничего не сказал. В итоге Локоть поручил транспортному департаменту подготовить совещание, где надо будет обобщить результаты работы в разрезе по районам города.

— На совещании нужно будет рассмотреть каждый район и составить перспективный план работ на пятилетку, — добавил мэр.

 

Ранее редакция сообщала об арестах в мэрии Новосибирска, связанных с контролем  за качеством дорожного ремонта. 

Иллюстрация — скрин из видео со страницы Анатолия Локтя ВКонтакте

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : дороги город власть бизнес


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