Мэрия ищет контролеров еще для трех для дорожных объектов

Сегодня мэрия Новосибирска планирует разместить закупки по выбору подрядчиков на осуществление строительного контроля за работами, которые ведутся на Гусинобродском шоссе, проспекте Карла Маркса и улице Дуси Ковальчук. Об этом на аппаратом совещании в муниципалитете сообщил глава транспортного департамента Константин Васильев. На момент публикации материала информация о закупках еще не была размещена. На перечисленных дорожных объектах работы уже начались.

Напомним, на минувшей неделе мэрия объявила торги по выбору контролера для подрядчика, который ремонтирует Октябрьский мост.

В этом году мэрия Новосибирска впервые отторговала контракты по независимому контролю за качеством ремонта и строительства дорог. Но эксперты отнеслись к этому контролю скептически.

По данным Константина Васильева, по гарантийному ремонту до 1 июля подрядчики должны устранить 174 замечания. Из них 40 на объектах реконструкции и 134 — на объектах ремонта. По 65 замечаниям муниципалитет ведет работу в судах.

— По гарантийным обязательствам ставлю задачу плотно работать с подрядчиками, особенно с теми, кто выиграл конкурс на следующий этап работ по тем же объектам. Чтобы они свои обязательства до 1 июля выполнили, — поручил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он также поинтересовался, в каком состоянии находится работа по паспортизации дорог, которую департамент должен был завершить 1 июля. На основании полученных данных муниципалитет будет составлять пятилетний план работ по дорожной сети города.

Васильев пояснил, что работа ведется, причем не только по дорогам, но и тротуарам, бордюрному камню. О сроках ее завершения он ничего не сказал. В итоге Локоть поручил транспортному департаменту подготовить совещание, где надо будет обобщить результаты работы в разрезе по районам города.

— На совещании нужно будет рассмотреть каждый район и составить перспективный план работ на пятилетку, — добавил мэр.

Ранее редакция сообщала об арестах в мэрии Новосибирска, связанных с контролем за качеством дорожного ремонта.