Доверие профессионалов и потребителей

«Омский бекон» завоевал престижную награду Национальной премии бизнес-коммуникаций, организованной Ассоциацией коммуникационных агентств России. Эта профессиональная премия вручается каждый год лучшим маркетинговым проектам на российском рынке. Ее цель – отметить самые эффективные маркетинговые практики, лучшие проекты, определить лучших маркетологов страны. Победителей премии определяет профессиональный экспертный совет из 100 ведущих специалистов в сфере бизнес-коммуникаций.

В этом году кампания «Челлендж амбассадоров «Омского бекона» завоевала второе место в номинации Influence за лучшее использование инструментов в регионах. Этот проект известного сибирского бренда Группы «ПРОДО» получил большой общественный резонанс и был высоко оценен экспертами рынка. В мае 2021 года «Челлендж амбассадоров «Омского бекона» вошел в число победителей профессионального конкурса фестиваля креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury – в номинации «Лучшее использование лидеров мнений». Также проект попал в шорт-лист категории «Лучшая интеграция лидеров мнений» этой же премии.

В 2020 году бренд «Омский бекон» также становился призером Национальной премии бизнес-коммуникаций в конкурсе «Лучшая региональная маркетинговая кампания» с проектом «Встретимся в Сибири». Он занял второе место в номинации «Эффективность в коммуникациях».

Еще один известный бренд Группы «ПРОДО» – «Клинский» – вошел в список 50 лучших производителей продуктов питания России по итогам 2021 года в 50 Best Tastes of Russia 2021. Этот список ежегодно составляется на основе отзывов 500 российских экспертов: шеф-поваров, рестораторов, отельеров, инвесторов, гурманов, ресторанных критиков и технологов.

11 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоялось вручение еще одной премии – «Марка №1 в России». Среди ее победителей – федеральный бренд Группы «ПРОДО» «Троекурово».

Эта ежегодная премия основана более 20 лет назад. И каждый год в ее рамках потребители выбирают самые популярные марки продуктов питания. Победители определяются путем интернет-голосования: участники опроса сами называют бренды разных продуктовых категорий, им не предлагаются варианты на выбор. Победителем становится марка, набравшая наибольшее количество голосов в своей категории.

Бренд «Троекурово» стал лауреатом этой национальной премии доверия потребителей в категории «Мясо птицы». Награда в народном конкурсе еще раз доказывает, что бренд «Троекурово» нашел дорогу к сердцам потребителей, которые ценят неизменное качество и отличный вкус этой продукции.