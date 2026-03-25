«Смерть малого бизнеса откладывается»: ФАС не будет штрафовать за рекламу в Telegram до конца 2026 года

На сайте ФАС России появились разъяснения в ответ на консолидированный межассационный запрос к федеральным органам власти, инициированный АКАР (Ассоциацией коммуникационных агентств России).

В ведомстве заявили, что правила размещения рекламы в Telegram и YouTube начнут действовать только к концу 2026 года.

— Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и YouTube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут, — объясняют в ФАС.

ФАС проверяет рекламные материалы в Telegram и YouTube, анализируя их содержание, даты заключения договоров, введения ограничений на работу платформ, публикации рекламы, а также основания для её размещения, включая договоры и платёжные документы. Контроль за соблюдением рекламного законодательства на платформах, ограниченных ранее (Instagram и Facebook, принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), а также на VPN-сервисах, будет продолжен с применением мер ответственности. Реклама на таких ресурсах запрещена, отметили в ФАС.

Участники рекламного рынка и предприниматели называют это решение сомнительным. Представители бизнеса иронизируют, что «смерть малого бизнеса откладывается на 8 месяцев» и не исключают, что в начале 2027 года могут «прилететь приветы» по уже размещенной рекламе, так как срок давности привлечения к ответственности — год с даты нарушения. Об этом предупреждает и медиаюрист Светлана Кузеванова.

— Не забываем, что сейчас одно дело по рекламе в Telegram и два дела по рекламе в YouTube находятся на рассмотрении в ФАС. И реклама размещалась там до заявлений РКН и блокировки мессенджера, то есть всё было вполне легально. Я понимаю, что медиа, блогеры и бизнес пытаются найти хоть какие-то опоры в этих стремительно изменяющихся правилах игры. Ну и разумно риски свои просчитать, разглядывая в релизе ФАС какие-то подсказки. Но не имеется пока такой возможности, давайте уже это признаем, — говорит эксперт.

Часть предпринимателей считают, что эта новость ФАС — лишь оправдание госзакупок рекламы в Telegram, в которые вложены сотни миллионов рублей, так как замедление мессенджера не прекращается.

Напомним, 5 марта Федеральная антимонопольная служба объявила, что реклама на заблокированных и частично ограниченных платформах будет считаться незаконной в свете последних изменений в Федеральном законе «О рекламе». Бизнесу посоветовали учиться жить без Telegram.

