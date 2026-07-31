Павел Дуров* внесён в список террористов и экстремистов: новосибирский IT-эксперт назвал риски для пользователей Telegram

Основатель мессенджера Павел Дуров* 30 июля внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Перед этим ФСБ объявила его в международный розыск по делу о содействии террористической деятельности. Infopro54 выяснил, какие последствия это может иметь для рядовых пользователей Telegram.

Людям и организациям, которых Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, не связанными с уплатой налогов, зарплатами и возмещением ущерба. Как сообщила ФСБ России, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, используемые украинскими спецслужбами для подготовки терактов и массовых убийств. Основателю Telegram предъявлено обвинение в содействии терроризму, он объявлен в международный розыск.

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков в беседе с Infopro54 отметил, что технические ограничения работы Telegram в России фактически уже исчерпаны. И новости об основателе платформы здесь вряд ли что-то принципиально изменят. Теперь вопрос переходит в правовую плоскость.

— Telegram становится тем активом, который будет создавать проблемы пользователю. Само по себе владение Telegram больших рисков не несёт. В Госдуме прокомментировали ситуацию в таком ключе: сейчас это проблемы лично Дурова, а не Telegram. Но стоит вспомнить, что ранее Следственный комитет предложил считать использование VPN отягчающим обстоятельством в случае каких-то правонарушений . То же самое может быть и с Telegram. Допустим, может случиться так, что при квалификации каких-то событий он существенно осложнит жизнь пользователю. Пока такой истории нет, тем не менее актив становится рискованным. И его пользователям можно рекомендовать сократить или вообще исключить какие-то денежные взаимодействия на этой платформе, включая покупку токенов в кошельке Telegram и так далее. В целом можно задуматься о переводе коммуникации на более надёжные инструменты и платформы, — сказал Руслан Пермяков.

Работу Telegram в России начали ограничивать в августе 2025 года — тогда для пользователей в России стали невозможны аудио- и видеозвонки в этом мессенджере. В феврале 2026 года РКН начал замедлять работу Telegram. В марте блокировка зашла в завершающую стадию — мессенджер перестал работать без подключения дополнительных инструментов. При этом органы власти, правоохранительные и надзорные органы, различные госорганизации продолжают вести свои каналы на данной платформе.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Ранее редакция рассказывала, на какие платформы стали переходить пользователи из-за блокировки Telegram.