Российский бизнес приостанавливает размещение рекламы в Telegram

Крупные российские рекламные группы приостанавливают размещение рекламы в Telegram. В частности, речь идет о рекламной группе Мedia Direction Group (№8 по объему медиазакупок в 2024 году в рейтинге Sostav и Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора группы Дениса Максимова.

Агентство NMi Digital (входит в NMi Group) проводит полный аудит размещений и рекомендует приостановить рекламные кампании в Telegram до выяснения обстоятельств.

Заказчики OMD Resolution (входит в OMD OM Group; в составе Group1 – №1 по объему медиазакупок в 2024 г.) кампании пока не приостанавливают, но просят объяснить правовой режим размещения в мессенджере. По оценкам аналитиков, опрошенных изданием, запрет рекламы в Telegram и на YouTube коснется 70% рынка инфлюенс-маркетинга.

В Ассоциации блогеров и агентств (АБА) массовой остановки рекламных кампаний в Telegram и Youtube пока не фиксируют. По словам представителя ассоциации, рынок ожидает финальных разъяснений от регуляторов.

Между тем, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении блогера Александры Посновой о нарушении закона о рекламе. Поводом стала реклама ореховых батончиков на YouTube-канале, сообщил «Коммерсант». Определение о возбуждении дела вынесено 25 февраля.

Участники новосибирского рекламного рынка сообщают, что к ним также начали поступать запросы от клиентов об аудите размещений, удалении публикаций и временной остановке оплаченных кампаний.

Напомним, накануне 8 марта предприниматели получили очередной неприятный и даже шокирующий сюрприз. Сразу несколько федеральных СМИ, со ссылкой на ФАС, сообщили, что ведомство считает рекламу в Telegram нарушающей закон «О рекламе». Директор новосибирского агентства «Идея Нова» (Idea Nova) Артем Чучакин отмечал, что для малого и микробизнеса Новосибирска Telegram давно стал одной из ключевых рекламных площадок.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за ожидаемой блокировки Telegram новосибирский бизнес опасается потери клиентов. Малый бизнес уже проходил через похожие ситуации, когда в России блокировали другие мессенджеры и платформы.