Мессенджер MAX сегодня сбоит по всей России

Судя данным портала Сбой.рф, количество жалоб на сбои в работе мессенджера MAX начало расти в 9 часов по Москве. Пик пришелся на 9.45 утра — 364 жалобы. К 10.45 количество сообщений сократилось, но потом вновь появились небольшие всплески. На момент написания статьи за сутки на сервис поступило 1559 жалоб. Для сравнения, днем ранее — 401.

Больше всего сообщения пришло из Москвы — 39%. Новосибирская область на 6 месте — 4%. Ранее регион поднимался на 4 место (6% жалоб).

Пользователи отмечают, что не прогружаются сообщения и фото, зависают чаты, как на мобильной, так и на компьютерной версии мессенджера. Попытки открыть МАХ в браузере также оканчивались неудачей.

Схожую статистику показывает сервис detector404. При этом по данным ресурса, проблемы с работой мессенджера сохраняются. В лидерах по количеству жалоб Москва — 6%, Новосибирская область на четвертом месте — 4%.

Для сравнения, жалоб на работу Telegram за сутки почти в два раза меньше, чем 29 марта: 404 по версии Сбой.рф и около 1000 по данным detector404. Перебои с работой мессенджера фиксируются в 18 городах, отмечается на сайте сервиса Сбой.рф. Больше всего жалоб также поступает из Москвы (40%). Новосибирск на 6 месте.

— Не работает MAX, не работает Telegram… По факту мы остаемся вообще без привычных каналов связи, — констатируют пользователи, оставляющие жалобы на сервисах.

Напомним, что федеральные эксперты активно комментируют тему полной блокировки Telegram в России. В качестве даты отсечения называется 1 апреля. Замедлять работу мессенджера начали в феврале. Новосибирцы тестируют необычные каналы связи вместо иностранных и отечественных мессенджеров.

Ранее редакция сообщала о том, что ФАС не будет штрафовать за рекламу в Telegram до конца 2026 года. Бизнесу дали время для адаптации и перехода на другие каналы.