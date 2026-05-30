«Ребенок всегда прав»: В российском обществе сформировалась детоцентрическая тенденция

Отсутствие границ не учит взрослеющего человека отвечать за себя и свои поступки

Доцент кафедры современного русского языка НГПУ, кандидат педагогических наук Ирина Зайдман напомнила, что День защиты детей первоначально возник как защита от эксплуатации детского труда, как обеспечение права детей на образование.  Затем акценты немножко сместились на обеспечение благополучия детей, сохранность их здоровья.  Эксперт прокомментировала отчего же и от кого необходимо защищать детей сегодня:

Последствия гиперопеки

— Отчасти, я думаю, что защищать детей надо от них самих.

Наблюдается современная детоцентрическая тенденция, когда и у родителей, и в социуме возникает представление о том, что ребенок всегда и во всем прав, и любое требование и границы — это насилие над ребенком, ограничение его возможностей, его прав. Это неверно, на мой взгляд. Но дети очень хорошо пользуются пониманием того, что взрослые готовы бросаться на защиту их прав и не устанавливают определенных границ.

Причем именно в подростковом возрасте очень значимо для ребенка понимание того, что он не один, не только в том смысле, что у него есть друзья-ровесники, но и в том, что взрослые несут определенную ответственность за него и устанавливают эти границы. Подросток как раз определяет, что ему позволяют взрослые, проверяет эти границы на надежность. И наличие надежных границ на самом деле способствует стабильности в жизни ребенка, предсказуемости, пониманию его некой ответственности за то, что происходит (за него самого, за других, кто рядом с ним находится в социуме).

Естественно, необходимо в первую очередь защищать детей от опасности, от насилия в семье, проживания в неблагополучных условиях, в том числе экологических. Но проблема экологической безопасности касается не только детей, а в целом всего нашего общества, всей страны, всего мира. Мы должны обеспечить базовые потребности ребенка в безопасности, в нормальном питании, в нормальных условиях для жизни.

Но кроме этого, мы, как педагоги, должны, во-первых, защищать детей от буллинга, от травли, от психологического насилия, которое может быть в школе, и защищать их от них самих, тем самым показывать, что не должно быть и не может быть безнаказанности. Человек взрослеющий отвечает за себя и за свои поступки.

Технологии дидактики

Я думаю, что мы, как учителя, как педагоги, можем очень многое сделать, внедряя технологию терапевтической дидактики, суть которой в том, что мы помогаем ребенку, ученику развиваться в том темпе и в тех условиях, которые для него оптимальны, то есть учитываем его возможности к обучению, в том числе психологические, помогая, если какие-то зоны мозга, какие-то системы недостаточно развиты, этому развитию.

Конечно, мы не нейропсихологи, много сделать не можем, но подобрать задание, посильное для слабого ученика, для среднего ученика, и продвинутое задание для сильного ученика, чтобы ребенок развивался, учитель может и должен. Это затраты силы, времени, но, тем не менее, важно подобрать оптимальный для ребенка способ обучения: одним надо картинку предъявить, чтобы он в этой картинке зашифровал правило или увидел зашифрованное правило, а другому надо предоставить схему или алгоритм. Этот учет индивидуальных особенностей восприятия, мышления, памяти облегчает ребенку усвоение материала и обеспечивает его учебную успешность.

Другое направление терапевтической дидактики — коммуникативное — связано с обеспечением общения в учебной деятельности. Сейчас многие понимают, что установка «Сиди молча на уроке» не срабатывает. Мы должны организовывать работу так, чтобы дети имели возможность общаться по поводу учебного материала, то есть должно быть обучение, погруженное в общение. Это работа в парах, в группах, причем и пары, и группы должны быть сменного состава, чтобы дети учились взаимодействовать с людьми разными — теми, кто тебе приятен, своими друзьями, и с теми, с кем ты не умеешь пока находить общий язык; учились находить этот общий язык в учебной деятельности. Это позитивная поддержка педагогами речевой деятельности ученика, когда, с одной стороны, у ребенка есть право не делиться личным, если он писал сочинение о том, что для него значимо и это затрагивает какое-то личное пространство, а, с другой стороны, это возможность общаться и через общение понимать себя и понимать других. Позитивные замечания, утвердительные реплики учителя в данном случае  показывают перспективы развития ребенка: «Сегодня ты был гораздо более внимателен, чем вчера, и я надеюсь, что ты сможешь закрепить этот успех» или «В работе ты не допустил на новое правило ни одной ошибки, какой ты молодец, хотя на ранее изученное правило допустил много ошибок, с ними мы с тобой понемножку будем разбираться». Тогда ребенку хочется что-то делать.

Третий аспект терапевтической дидактики — содержательно педагогический. Он позволяет обсуждать значимые для ребенка, для класса, для данного возраста вопросы и проблемы через текст, который служит, по сути, защитником. То есть я не говорю с ребенком о том, что он пришел в класс новенький и чувствует себя дискомфортно. Я принесу какой-то фрагмент рассказа, в котором будут описаны чувства новенького и то, как его встретили, и могу это обсудить с детьми в классе. Или взять текст, в котором будут представлены сложные отношения с друзьями или в семье. И мы, обсуждая этот текст, будем с детьми выходить на то, какие возможны стратегии поведения в данной ситуации. На материале этого же текста можно изучать вопросы различных учебных предметов.

Таким образом, мне кажется, через внедрение технологии терапевтической дидактики мы можем развивать детей и обеспечивать:

  • защиту детей от них самих, когда они еще не очень понимают, что там с ними происходит в пубертатном возрасте;
  • защиту от буллинга, потому что мы можем обсуждать стратегии поведения в такой ситуации;
  • защиту от каких-то других негативных воздействий, потому что текст позволяет выбрать то, что необходимо, и обсудить это, не травмируя ребенка.
Ирина Зайдман, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания. Специалист в области методики преподавания русского языка, разработчик концепции терапевтической дидактики, лауреат Всероссийского конкурса русского языка им. Л. А. Вербицкой. Автор более 200 научных и научно-методических трудов, в том числе 6 практико-ориентированных монографий. Под ее руководством защищено 13 кандидатских диссертаций. Награждена знаком «Почетный работник высшего профессионального образования». Преподаваемые дисциплины: Методика обучения русскому языку, Развитие критического мышления аудитории в процессе медиаобразования, Педагогическая практика и др.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.

Базовое фоте создано с помощью нейросети Алиса, фото эксперта предоставлено пресс-службой НГПУ, из личного архива.

