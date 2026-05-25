90 лет «Союзмультфильму»: в Новосибирске состоится благотворительный показ мультфильмов в честь юбилея

«ОПОРА РОССИИ» совместно с легендарной киностудией «Союзмультфильм» и партнерами рады приветствовать гостей на благотворительном сеансе мультфильмов! Данное мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства, а также знаменательной дате — 90-летию любимой киностудии «Союзмультфильм». Чем порадуют гостей?

Уникальная подборка анимации: как редкие классические ленты, так и свежие премьеры от авторов «Союзмультфильма». Специально оформленная фотозона, где каждый сможет сделать снимки и сохранить воспоминания об этой встрече. Творческие занятия для детей и взрослых:

Мастер-класс по созданию собственных значков.

Увлекательные конкурсы и викторины с призами.

Вкусная сладкая выпечка и угощения.

Бьюти-бар.

Праздничная атмосфера: возможность завести новые знакомства в деловом сообществе и масса ярких эмоций для всей семьи.

Дата и время: 2 июня с 16:00 до 18:00, сбор гостей: в 15:00.

Место: КК им. В. Маяковского (Красный проспект, 15)

Участие бесплатное. Поскольку количество мест ограничено, всем желающим необходимо заранее зарегистрироваться.

Программа предназначена для юных зрителей в возрасте от четырех до десяти лет.

Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе открывать новые страницы современной российской анимации!

Организаторы: «ОПОРА РОССИИ» и киностудия «Союзмультфильм».

Генеральный партнёр проекта: ПАО «СБЕРБАНК» При поддержке Фонда «Защитники Отечества» Партнёры проекта: ГК Диа-Веста, Пространство детской красоты Wonder Wood, квест-центр «Квестляндия», типография «Атмосфера», информационно-аналитический портал InfoPro54.ru

4+