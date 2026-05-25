90 лет «Союзмультфильму»: в Новосибирске состоится благотворительный показ мультфильмов в честь юбилея

Юные зрители смогут посмотреть как редкие классические ленты, так и свежие премьеры от авторов

«ОПОРА РОССИИ» совместно с легендарной киностудией «Союзмультфильм» и партнерами рады приветствовать гостей на благотворительном сеансе мультфильмов! Данное мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства, а также знаменательной дате — 90-летию любимой киностудии «Союзмультфильм». Чем порадуют гостей?

Уникальная подборка анимации: как редкие классические ленты, так и свежие премьеры от авторов «Союзмультфильма». Специально оформленная фотозона, где каждый сможет сделать снимки и сохранить воспоминания об этой встрече. Творческие занятия для детей и взрослых:

  • Мастер-класс по созданию собственных значков.
  • Увлекательные конкурсы и викторины с призами.
  • Вкусная сладкая выпечка и угощения.
  • Бьюти-бар.
  • Праздничная атмосфера: возможность завести новые знакомства в деловом сообществе и масса ярких эмоций для всей семьи.

Дата и время: 2 июня с 16:00 до 18:00, сбор гостей: в 15:00.

Место: КК им. В. Маяковского (Красный проспект, 15)

Участие бесплатное. Поскольку количество мест ограничено, всем желающим необходимо заранее зарегистрироваться.

Программа предназначена для юных зрителей в возрасте от четырех до десяти лет.

Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе открывать новые страницы современной российской анимации!

Организаторы: «ОПОРА РОССИИ» и киностудия «Союзмультфильм».

Генеральный партнёр проекта: ПАО «СБЕРБАНК» При поддержке Фонда «Защитники Отечества» Партнёры проекта: ГК Диа-Веста, Пространство детской красоты Wonder Wood, квест-центр «Квестляндия», типография «Атмосфера», информационно-аналитический портал InfoPro54.ru

Иллюстрация предоставлена НО «Опора России»

«Всем всё равно стало»: архитекторы и жители оценили критику Калининского района певцом Митей Фоминым

Автор: Мария Гарифуллина

Певец Митя Фомин на своей странице в запрещенной соцсети назвал состояние Калининского района Новосибирска критическим. Пост артиста, сопровождённый кадрами скоплений мусора и разбитых дорог, вызвал общественный резонанс. Корреспондент Infopro54 поговорил с профессиональными архитекторами и жителями, чтобы выяснить, так ли однозначна ситуация и в чём кроется главная беда территории.

Слова столичного гостя о том, что некогда один из самых красивых районов города превращается в разрушающуюся территорию, нашли отклик в профессиональной среде. Однако эксперты смотрят на проблему глубже бытовых неудобств. Кандидат архитектуры, доцент НГАСУ Анна Наволоцкая в беседе с редакцией отметила тотальное безразличие, которое стало нормой при принятии градостроительных решений.

В Новосибирске выставили на продажу доходный дом купчихи Дудихиной

Автор: Мария Гарифуллина

Власти Новосибирской области объявили аукцион по продаже объекта культурного наследия — «Доходного дома» на улице Чаплыгина, 53. Историческое здание, построенное в 1910-х годах и принадлежавшее купчихе Евлалии Дудихиной, уйдёт с молотка 23 июня 2026 года.

Департамент имущества и земельных отношений региона выставил лот на электронную площадку «РТС-тендер». Общая площадь трёхэтажного кирпичного строения, являющегося памятником архитектуры регионального значения, составляет 569,4 квадратных метра. Сегодня помещения используются как административное здание. Стартовая цена — 76,5 миллиона рублей. Шаг аукциона – 3,8 миллиона рублей.

Налог на квартиры в строящихся домах пересматривают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В мэрии Новосибирска решили внести корректировки в налогообложение имущества физических лиц. Эта работа ведется для приведения нормативно-правовой базы города в соответствии с 425-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2026 года.

— Для находящегося в собственности физических лиц объекта незавершенного строительства с проектируемым назначением — многоквартирный дом, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн рублей, вводится исключение из предельной налоговой ставки в размере 2,5%. С 2026 года такие объекты облагаются налогом на имущество по пониженной ставке, — пояснял начальник департамента финансов мэрии Александр Веселков на заседании комиссии горсовета по бюджету.

Новосибирцев призвали отказаться от шаров на последнем звонке и выпускном

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области начинается пора последних звонков и выпускных вечеров в школах. В преддверии праздников выпускникам рекомендуют отказаться от одной из традиций — массового запуска воздушных шаров.

— За пятиминутную радость в виде летящего шарика приходится расплачиваться долгими годами их разложения, но еще хуже — они часто становятся причиной смерти животных, — отмечают в АО «Спецавтохозяйство» (САХ).

В Новосибирске производителям стали чаще предлагать «удешевители» продуктов

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске производители продуктов питания стали чаще получать рекламные предложения о добавках, заменителях натурального сырья, которые позволяют снизить себестоимость готовой продукции. Активизацию таких рассылок участники рынка связывают с общим ростом цен и расчётом на то, что так называемые «удешевители» будут пользоваться спросом.

Редакции Infopro54 о получении предложений об «удешевителях» рассказали производители кондитерских изделий и молочной продукции. Первым активно предлагают шоколад на заменителе какао‑масла — масле ши. Вторым — топлёный говяжий жир, который предлагается использовать в качестве аналога молочного жира.

Почти половина новосибирцев-ипотечников планируют закрыть кредит досрочно

Автор: Юлия Данилова

Большинство новосибирцев (60%) оформляют ипотечный кредит на максимально возможный срок (20–30 лет). 22% берут ее 10–20 лет, а 18% сразу планируют погасить жилищный кредит в течение 10 лет. Об этом сообщили аналитики компании Level Group.

При этом в реальности большинство заемщиков не планируют оставаться в ипотеке до конца указанного срока. Так, почти каждый второй новосибирец (47%) признался, что собирается погасить кредит раньше, но пока не понимает, когда именно это удастся сделать. Еще каждый десятый (11%) рассчитывает закрыть ипотеку в первые 10 лет, и столько же (11%) не видят необходимости в досрочном погашении и готовы платить весь срок, не считая это проблемой. Закрыть ипотеку досрочно в первые 5 лет намерены лишь 2% опрошенных.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

